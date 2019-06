Cestování se psem do zahraničí, aneb na co před cestou nezapomenout?

Cestování se svým domácím mazlíčkem není v současné době nikterak problematické, avšak existuje několik věcí, na které byste jako majitel neměli před cestou zapomenout.

Cestovní doklady jsou základem

Pokud se svým psem hodláte vyjet do zahraničí, měli byste mu před cestou zajistit pas u schváleného veterinárního lékaře, přičemž v cestovním dokladu musí být uvedena osoba, která zvíře doprovází. V případě, že by tato osoba byla odlišná od oficiálního majitele, musí mít i písemný souhlas majitele. Zvíře by mělo být rovněž označeno mikročipem splňujícím příslušné ISO normy.

Očkování

Pokud je pes starší 12 týdnů, musí být před cestou do zahraničí povinně očkován proti vzteklině, přičemž vycestovat bude moci až po 21 dnech po očkování. V případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předešlého očkování je možné se psem vycestovat ihned, v případě přeočkování po době platnosti – až po 21 dnech.

Myslete i na cestovní pojištění pro psy

Stejně tak jako u lidí, je i u pejsků vhodné myslet na kvalitní oporu v podobě cestovního pojištění. V čem je výhodné toto specifické cestovní pojištění? Pokryje případné náklady na nezbytnou a neodkladnou veterinární péči, včetně dopravy k veterináři. Dále zahrnuje například náklady na ambulantní ošetření chrupu. Stejně tak je v něm obsaženo i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem. Pojištění pokrývající onemocnění zvířete či jiná související rizika v zahraničí lze sjednat buď jako samostatný pojistný produkt nebo jako speciální připojištění k vašemu vlastnímu cestovnímu pojištění.