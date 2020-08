Cena zlata překonává veškeré rekordy

Zlato se „pochlapilo“ i v tak nejisté době, jakou bylo období koronavirových omezení a na rozdíl od jiných investic ukazovalo svoji sílu především svojí stabilitou. Nyní se k tomu přidal raketový růst ceny zlata.

Cena zlata dosáhla 27. 7. 2020 své historické maximum. Zlato překonalo hodnotu 1945 USD za unci, čímž zdolalo rekord z roku 2011. Odborníci předpokládají, že trend se zatím rozhodně neotočí, cena zlata zůstane vysokou, dokonce se očekává i atakování další hranice, kterou je 2000 USD za unci.

Zlato jako sázka na jistotu

Už mnohokrát předvedlo zlato svoji sílu i ve chvíli vystresované, nestabilní a propadající se ekonomiky. Je oblíbeným prostředkem pro udržení si hodnoty majetku, rovněž však nabízí výhodné zhodnocení úspor.

Proč nakupovat zlato?

MMF předpokládá letos celosvětový propad ekonomiky až o 4,9 %. Podle OECD bude mít česká ekonomika pátý největší propad HDP na světě. To vše nahrává tomu, abychom své peníze uložili do jisté investice, kterou zlato zaručeně je. Cena zlata roste dlouhodobě a za posledních deset let se jeho cena zvedla na dvojnásobek. Kdo v roce 2010 investoval do kilogramu zlata 778 220 Kč, má nyní kolem 1 443 342 Kč. Jen stěží lze najít jinou takto výhodnou investici.

Česká národní banka delší dobu zlato spíše rozprodávala, nyní však již i ona do zlata opět investuje a před pár týdny nakoupila 1,2 tuny zlata. Soukromí investoři ji následují. Nákupu zlata svědčí i silná koruna, která však pravděpodobně klesne a nákupy zlata výrazně zdraží. Pokles o 1 CZK zvedne cenu za kilogramový slitek (zlatou cihlu) o 50 000 Kč. Kdo tedy o nákupu zlata uvažuje, ten by rozhodně neměl váhat.

Nakupujte investiční zlato správně

I když je vaše hobby třeba numismatika, nezapomeňte, že běžné zlaté numismatické mince nejsou investičním zlatem. Tím jsou pouze investiční zlaté mince a investiční zlaté slitky. Dejte si též záležet na výběru vhodné značky. Prim mezi investičními slitky hrají švýcarské rafinerie PAMP, Valcambi či Argor Heraeus, které produkují celosvětově až 30 % investičních zlatých slitků. Pokud jde o investiční zlaté mince, uznávanými jsou australské „klokany“, kanadské mince s javorovým listem a rakouské investiční mince Wiener Philharmoniker.