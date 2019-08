Brslen evropský: Okrasný keř, jehož větve se hodí i do vázy

Zkrášlení živého plotu můžete velice snadno docílit zasazením brslenu evropského. Jedná se o poměrně nízký keř, který vyniká hlavně růžovými plody. V podzimních dnech patří jeho plody a listy barvící se do červenohněda k velmi dekorativním, krásný efekt vytvářejí například ve vázaných kyticích.

Roste v celé Evropě

Brslen se řadí do čeledi jeslencovitých, k rodu patří neuvěřitelných 200 druhů, na které narazíte po celém světě. V Evropě najdete hned čtyři druhy brslenů. My se ale soustředíme jenom na jeden z nich. Okrasné keře brslenu evropského rostou od nížinných až po horské oblasti, a to v celé Evropě od severu včetně jihu Švédska, Dánsko, Skotska či Irsko, až po jih, tedy Itálii, Řecko, Sicílii a Korsiku. Setkáte se s ním ovšem i v Malé Asii nebo na východě na Krymu nebo Kavkazu.

Když plod pukne

Brslen evropský dorůstá výšky 2-7 metrů, tvoří polokulovitý keř až nízký strom. Vyznačuje se řapíkatými listy, které jsou v horní části zašpičatělé, dole v blízkosti řapíku potom klínovité. Keřík má drobné kvítky, jeho korunní plátky jsou zbarvené do zelena. Tvoří je čtyřcípý kalich, do terče se noří tyčinky, z prostřední části terče pak vystupuje malá blizna. Když plod, tvořený čtyřbokou a čtyřpouzdrou tobolkou, pukne, v jeho vnitřní části se nachází semeno hnědé barvy a vejčitého tvaru, které bývá zralé obvykle během října. Semena se používají k množení brslenu ve školkách, jinak v přírodě se běžně rozrůstá pomocí kořenů.

Nejlépe roste na slunci

K dobrému růstu potřebuje půdu spíše lehce zásaditou. Nejlépe se mu daří v místech, kde si může celý den užívat plného slunce nebo maximálně polostínu, naopak na stinných místech se mu příliš dařit nebude. Má rád vlhké půdy s větší dávkou humusu.

Náprstníkový jed může způsobit i smrt

Plody brslenu sice nadchnou svojí krásně růžovou barvou, ale pozor, jedlé rozhodně nejsou. Naopak, obsahují jedovatý glykosid evonymin, nacházející se v plodech, větvích, kůře a stromech. Jde o náprstníkové glykosidy. Jaké jsou příznaky otrav? Jde především o zvracení, studený pot, průjmy, dráždění zažívacího ústrojí. Není zrovna vhodné sázet brsleny poblíž dětských hřišť, protože právě malé děti mohou být růžové plody atraktivní. Pokud by někdo pozřel 30 tobolek brslenu, může jít o smrtelnou dávku.

Vhodné na vyřezávání i barvení

Brslenové dřevo je tvrdé, typické žlutou barvou. Používá se v řezbářství, nevýhodou je ovšem jeho poměrně nízká trvanlivost. Hodí se spíše pro výrobu menších předmětů, třeba párátek či vřeten. Plody patří mezi užitečné zdroje žluté barvy, pokud tedy chcete přírodní barvení na žluto, odvar z plodů je vhodným zdrojem. Kořeny a větve zase poskytují latex. Olej z brslenových semen se také používal na kožní nemoci, hlavně ty způsobené cizopasníky.

Krásně vypadá i samostatně

Oblíbený keř se hodí nejenom do živých plotů. Stejně pěkný efekt udělá i samostatně nebo ve skupinkách uprostřed zahrady.