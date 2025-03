Březen – ideální čas na výsadbu ovocných stromů a keřů

Březen je měsícem, kdy se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku. Dny se prodlužují, slunce začíná hřát a půda se postupně otepluje. Pro zahrádkáře to znamená jediné – je čas začít s pracemi na zahradě! Jednou z nejdůležitějších činností, kterou bychom v březnu neměli opomenout, je výsadba ovocných stromů a keřů. Proč je právě teď ta správná doba? Jak správně sázet, aby se stromkům dobře dařilo? A které druhy vybrat? Pojďme si to všechno podrobně rozebrat!

Proč sázet ovocné stromy a keře právě v březnu?

Výsadba ovocných stromů a keřů se provádí buď na jaře, nebo na podzim. Jarní výsadba má oproti podzimní několik výhod:

Půda je již dostatečně rozmrzlá, takže se s ní dá dobře pracovat.

Mladé stromky mají celý rok na zakořenění, než přijdou mrazy.

Menší riziko vymrznutí – na podzim vysazené stromky mohou v tuhé zimě poškodit silné mrazy.

Větší výběr sazenic – na jaře je v zahradnictvích a školkách často větší nabídka než na podzim.

Navíc březen bývá bohatý na srážky, což nově vysazeným stromkům a keřům prospívá. Díky tomu mají dostatek vláhy a rychleji zakořeňují.

Jak správně sázet ovocné stromy?

Aby se stromky dobře uchytily a začaly brzy plodit, je důležité dodržet správný postup výsadby.

1. Výběr vhodného místa

Vyberte slunné místo chráněné před silným větrem.

Půda by měla být propustná, hluboká a mírně vlhká. Pokud je těžká a jílovitá, je dobré ji vylepšit přidáním písku nebo kompostu.

2. Příprava jámy

Jáma by měla být dostatečně velká – obvykle o průměru 60–80 cm a hloubce kolem 40–50 cm.

Dno jámy prokypřete a přidejte kompost nebo uleželý hnůj, který podpoří růst kořenů.

3. Výsadba stromku

Kořeny stromku lehce namočte do vody (asi na hodinu), aby se dobře zavlhčily.

Stromek postavte do jámy tak, aby místo štěpování (přechod mezi kořeny a kmínkem) bylo asi 5 cm nad zemí.

Zasypte kvalitní zeminou a během zasypávání stromkem lehce třeste, aby se mezi kořeny nedržel vzduch.

Po výsadbě stromek důkladně zalijte (alespoň 10–15 litrů vody).

Ke stromku připevněte opěrný kůl, který zabrání jeho vyvrácení větrem.

4. První řez a ochrana

Po výsadbě proveďte první řez, který podpoří správný růst koruny.

Pokud je riziko mrazů, můžete kolem kmínku navrstvit mulč nebo stromek na zimu obalit netkanou textilií.

Jaké ovocné stromy jsou vhodné pro výsadbu v březnu?

Na jaře lze vysazovat téměř všechny ovocné stromy, ale některé druhy jsou pro tento termín obzvláště vhodné:

Jabloně – odolné, snadno pěstovatelné, široká škála odrůd

Hrušně – lépe prospívají v teplejších oblastech

Třešně a višně – vyžadují hlubší půdu, oblíbené u včel díky bohatému kvetení

Broskvoně a meruňky – citlivější na mráz, vhodné spíše do teplejších lokalit

Ořešáky a lísky – dlouhověké stromy s chutnými plody

Tip: Pokud nemáte dostatek místa na velké ovocné stromy, skvělou alternativou jsou sloupovité nebo zakrslé odrůdy, které se vejdou i na malou zahradu nebo balkon!

Výsadba ovocných keřů v březnu

Vedle stromů je ideální čas také na výsadbu keřů. Ty rostou rychleji než stromy a první úrodu můžete sklízet už za 1–2 roky!

Rybíz – červený, černý i bílý, nenáročný na péči

Angrešt – oblíbený díky sladkokyselé chuti, vhodný i do polostínu

Maliny a ostružiny – vyžadují oporu, bohatě plodí

Borůvky – potřebují kyselou půdu, ale odmění se výbornými plody

Arónie, muchovník – nenáročné superpotraviny plné vitamínů

Jak pečovat o nově vysazené stromy a keře?

Po výsadbě je důležité dodržovat několik zásad:

Pravidelná zálivka – mladé stromky potřebují v prvním roce hodně vody, hlavně v suchých obdobích.

Mulčování – udržuje půdu vlhkou a zabraňuje růstu plevelů.

Pravidelný řez – podporuje zdravý růst a bohatou úrodu.

Ochrana před zvěří – mladé stromky mohou být lákavé pro srnky a zajíce, proto je vhodné je obalit pletivem.

Shrnutí: Proč sázet ovocné stromy a keře právě teď?

Březen je ideální čas na výsadbu díky dostatečné vlhkosti a optimálním teplotám.

Mladé stromky mají celý rok na zakořenění, než přijdou mrazy.

Výběr odrůd je široký – od jabloní až po exotické muchovníky.

Správná výsadba a péče zajistí zdravý růst a bohatou úrodu.

Tak co, pustíte se letos do výsadby? Pokud ano, nezapomeňte, že dobře vybraný stromek vám může dělat radost desítky let!