Bezpečnostní dveře jako luxus pro každého

Chcete ochránit svou rodinu a domácnost před nebezpečím, které číhá za dveřmi? Pokud na to půjdete chytře, zkazíte den lupičům a zároveň předejdete nebezpečným situacím, které může způsobit neopatrnost vašich sousedů.

Bezpečnostní dveře jako ochranný prvek

Předností bytových bezpečnostních dveří je, že jakmile je zavřete, bez klíčů se přes ně dostane jen málokdo. Úroveň ochrany poznáte podle bezpečnostní třídy. Nejčastěji se potkáte s bezpečnostní třídou 3, díky níž jsou dveře odolné proti vysazení, odvrtání zámku a pokusu o násilné překonání.

Kromě toho mají bezpečnostní dveře do bytu ještě protipožární ochranu, která vám v případě požáru dá dostatek času k evakuaci. A další výhodou, kterou v bytovém domě určitě oceníte, je také tlumení hluku. Díky protihlukovým vlastnostem bezpečnostních dveří se k vám běžné, ale velmi otravné zvuky, jako jsou rozhovory sousedů na chodbě, nebo hlučný výtah, nedostanou.

Úsporné dveře? Bezpečnostní

Ptáte se, co dalšího vám můžou dveře bezpečnostní přinést? Značnou úsporu peněz. Klasické vchodové dveře totiž netěsní tak, jak by bylo potřeba. A těsnění je taky jeden z důvodů, proč není dobré vsadit nové bezpečnostní dveře do stávající zárubně. Při montáži vám totiž firma musí vyměnit i zárubně.

Bezpečnostní dveře mají oproti těm klasickým dvojité těsnění a s ním související skvělé tepelně-izolační vlastnosti. To pro vás bude obzvláště v zimním období znamenat úsporu peněz za energie na vytápění.

Luxusní a sladěný vzhled

V dnešní době už bezpečnostní dveře do bytu pořídíte v několika dekorech a barevných provedeních. Snadno je tak sladíte s nábytkem v chodbě nebo třeba s podlahou. To svoje si tak najdete, ať už máte rádi dřevo, klasické bílé dveře, nebo moderní vzhled.

Povrch dveří je z kvalitní PVC folie, která si poradí s venkovními vlivy a snadno se udržuje. Dveře tak zůstanou i po několika letech stále stejné a jejich vzhled nijak neutrpí.

