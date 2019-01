Bez čeho se neobejde váš malý hokejista?

Je krásné, když si dítě najde nějaký pohybový koníček. Rodiče by ho v něm měli podporovat všemi způsoby, kterými mohou. Pravda, mnohé sporty vyžadují nadlidské úkony i po rodičích – hokej mezi takové zrovna patří. Neustále je třeba dítě vozit na tréninky a na zápasy, výbava také není zrovna nejlevnější. Ale tak to už v životě chodí, každá zábava něco stojí. Utrácet za hokejovou výbavu je však daleko lepší než dávat peníze za PlayStation či lístky do kina, že?

Hokej je úžasná hra. Děti procvičí pohybové dovednosti, naučí se pracovat s hokejkou, získají nové kamarády. Aby si ale tréninky i zápasy užívaly, potřebují k tomu dobré vybavení na hokej. Slovem „dobrý“ máme v tomto případě na mysli kvalitní a v odpovídající velikosti.

Nekvalitním vybavením dítě od sportu jen odradíte

Možná doma najdete brusle po tatínkovi, hokejku, s níž hrával hokej na rybníku váš mladší bratr, a nějaké šusťáky, které by si dítko mohlo obléknout. Zkuste se však takového šetření vyvarovat. Jistě, na začátku není jasné, jestli dítě u hokeje vůbec vydrží, nicméně pokud mu poskytnete takové hokejové vybavení, je celkem zřejmé, že nevydrží. Se zatvrdlými bruslemi a hokejkou špatné tvrdosti nebude podávat takové výkony jako jeho spoluhráči a to ho odradí. Dnešní materiály jsou odolnější a lehčí, se starou výbavou je nelze ani srovnávat. A co konkrétně tedy budete muset pořídit?

1. Brusle

Nejdůležitější věc, která bude určitě potřeba hned na prvním tréninku. Ze začátku se totiž malí hokejisté učí spíš držet rovnováhu na bruslích a seznamují se s hokejkou. Dětské brusle na hokej seženete do dvou tisíc korun, ve výbavě budou nejspíš nejdražší položkou.

2. Hokejka

K jejímu výběru si vezměte dítko s sebou, bude třeba vyzkoušet délku. Měla by mu být po bradu, když je obutý v bruslích. Nechte dítě vybrat si barvu, předem se ale poraďte s trenérem nebo odborníkem v obchodě, jaký volit materiál a pevnost hokejky.

3. Helma

Musí pevně držet na hlavě, přesto by neměla tlačit. Nezbytností je obličejový kryt, a to buď z mřížky, nebo z plexiskla. Nejde totiž jen o ochranu hlavy při pádu, ale také před letícím pukem.

4. Chrániče ramen, loktů, kolen a holení

Největší chránič ramen je vlastně takovým oblekem, ochraňuje totiž i hrudník. Na lokty, kolena a holeně se pak nosí hokejové chrániče podobné těm, které se využívají třeba na kolečkových bruslích. Kupujte ale výhradně ty, co jsou určené na hokej.

5. Kalhoty

Kupte pořádné, ať dítě při prvních krůčcích na ledu padá do měkkého. Kalhoty zároveň ochraňují boky, stehna a dolní část páteře. Některé mívají zabudovaný suspenzor.

6. Nákrčník

Nákrčník je u dětí povinným prvkem. Nemá za úkol chránit před nachladnutím, ale před případným nebezpečím nožů.

7. Rukavice

Žádné lyžařské, ale pořádné hokejové, které dokonale sedí na ruce a neomezují pohyb. Zároveň mají opět za úkol chránit celé předloktí.

8. Suspenzor

Žádná část těla by neměla zůstat nechráněná. Pokud jste nekoupili kalhoty se zabudovaným suspenzorem, pořiďte jej samostatně.

Není toho zrovna málo, že? Však jen to, než se dítko do veškeré výbavy nasouká, může trvat i 10-15 minut. Jestli si nejste vůbec jistí, podle čeho správnou hokejovou výbavu vybírat, poraďte se nejdříve s trenérem. A pokud chcete přijít na první trénink už kompletně připravení, zeptejte se odborníků v obchodech. Zkuste požádat o radu například na www.bauerhockey.cz.