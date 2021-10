Barvy dokážou ovlivnit naší náladu. Poradíme vám, jak toho využít ve svůj prospěch!

Barva může mít silný vliv na to, jak se cítíme, když vejdeme do místnosti. Některé odstíny mohou vyvolat pocit tepla a pohodlí, probudit radostnou náladu nebo navodit uklidňující atmosféru. Všechno se točí kolem teorie barev, která se pokouší vysvětlit, jak lidé vnímají barvu a jak spolu souvisí různé odstíny. My vám nyní poradíme, jakou zvolit, aby plnila ten správný účel.

Základní věda o teorii barev říká, že každá barva má své vlastní frekvence, které se mísí s našimi vlastními energiemi. Důvod, proč různí lidé dávají přednost různým barvám je ten, že všichni reagujeme na vizuální podněty různými způsoby.

Existuje rozsáhlý soubor výzkumů o tom, jak barva ovlivňuje náladu, spojením teplých odstínů jako je červená a žlutá s pocity vzrušení, radosti a rozkoše. Naopak odstíny z chladnější strany barevného schématu, například modrá a zelená, jsou spojeny s klidem a relaxací. Tyto reakce jsou často ze své podstaty psychologické, ale mohou být také ovlivněny našimi kulturami a prožitými zkušenostmi. I když tedy existují určité obecné pravdy o tom, jak se díky barvám cítíme, je to také velmi subjektivní. Náš pocit sympatie a nechuti pochází z vkusu a osobní reakce.

Klíčem je zdobit doplňky a barvami, které s vámi pozitivně rezonují a pomáhají povzbudit náladu, kterou chcete vytvořit. Aby se jednotlivec cítil ve svém domově radostně a pohodlně, měl by začít s barvami, ke kterým obvykle tíhne. Dále zvažte, jak bude místnost využívána a kým. Jedná se například o soukromou svatyni určenou k relaxaci, nebo je to příjemný prostor vybavený a určený pro zábavu? Poté použijte několik zásad, které vám pomohu dosáhnout místnosti, která vyhovuje vašemu požadovanému postoji. Zde jsou čtyři způsoby, jak můžete pomocí barev podpořit určité nálady.

Barvy pro šťastnou a energizující náladu

Společné prostory, ve kterých se chcete cítit veselí a plní energie, jako jsou kuchyně a vchody, těží z jasných, teplých barev. U barvy zdí a bytových doplňků myslete na odstíny žluté, oranžové a červené. V opačném případě je dobré použít vysoce intenzivní odstíny, které jsou si věrné v barevném spektru a nejsou smíchány či tónovány s jinými barvami. Dobré je například použití oranžových a zelených akcentů, což jsou doplňkové barvy, které se navzájem „vzrušují“, což přináší do místnosti osvěžující a živou náladu.

Barvy pro uklidňující, pokojnou náladu

Modrá a zelená jsou často spojovány s vodou a přírodou a pomáhají navodit klid a pohodu. Použijte tyto uklidňující odstíny v ložnicích, koupelnách a dalších prostorech, které slouží jako osobní útočiště. Vyvažte modrou nebo zelenou barvu s neutrálními barvami a omezte paletu pouze na několik odstínů, abyste dosáhli klidného a odpočinkového efektu. Při výběru barev zvažte odstín. Čím více bílé barvy přidáte, tím bude působit pastelověji a poklidněji.

Barvy pro hřejivou, útulnou náladu

Abyste navodili pocit bezpečí, doporučují se neutrální tóny jako hnědá, bronzová či taupe, které působí útulným a uklidňujícím dojmem. Pokud se vám celá neutrální paleta zdá příliš nevýrazná, zvažte zavedení několika jemných barev s hnědými podtóny pro větší hloubku. Například hořčicově žlutá, tlumená olivová a zabarvená lila může mít podobně uklidňující účinek jako pravá hnědá. Tyto teplé, zemité odstíny dobře fungují v obývacích pokojích, kde se často nacházíte s rodinou a přáteli. Zahrnutí různých textur a tónů zvyšuje příjemnou atmosféru.

Barvy pro zasněnou, intimní náladu

Aplikujte odstíny černé a fialové, abyste navodili pocit tajemství a fantazie (představivosti). To je ideální pro ložnice, kde trávíte většinu času sněním. Hluboké, dramatické odstíny, jako je barva dřevěného uhlí nebo lilku, obklopí celou místnost útulným, intimním nádechem. Nejlepší je světlejší purpurová či nachově zabarvená s nádechem šedi pro vzdušnou, tlumenou atmosféru. Ze všech barev je kombinace bledé levandulové spolu s šedou takovým mixem, který si budete spojovat s klidem a sladkými sny.