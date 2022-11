Adventní věnec: Proč jsou barvy adventních svící fialová, růžová a bílá?

Adventní období je pro mnoho křesťanů na celém světě (a nejen pro ně) důležitou součástí vánočních svátků. Je to čas příprav na skutečné oslavy Vánoc a je plný vlastních jedinečných tradic. Patří k nim adventní věnec a jeho barevná paleta fialových, růžových a bílých svíček. Tyto barvy však nebyly pro toto zvláštní období roku vybrány náhodně. Každá barva představuje určitou část adventního období. Nezapomeňte, že letošní první adventní neděle připadá už na 27. listopad.

Co je advent

Při určování významu jednotlivých adventních barev je dobré vědět, co je to advent. Mnoho lidí vnímá adventní období jako velmi zvláštní část vánočních svátků. Začíná prvním dnem liturgického kalendáře. Připadá na čtvrtou neděli před Vánocemi. Advent trvá čtyři týdny a je považován za období přípravy na nadcházející Narození Páně.

Advent je časem rozjímání. Je to doba, kdy připravujete svůj domov a srdce na narození Krista v našem moderním světě. Je to čas vyhrazený k přemýšlení o skutečném významu Vánoc s hudbou, modlitbou, rozjímáním, rodinou a blízkými a dobrými skutky. A co je nejdůležitější, v tento čas připomíná křesťanům, aby ustoupili od komerce. Během hektického svátečního období je příjemné si odpočinout od nakupování a shromáždění a připomenout si Ježíšovo narození.

Adventní věnec

Adventní věnec je nejdůležitější tradicí adventu. Věnec i svíčky jsou plné symboliky. Samotný věnec, který je vyroben z několika druhů stálezelených dřevin, symbolizuje nepřetržitý život. Jeho kruhový tvar nemá začátek ani konec. Znamená to věčný život, který se nachází v Kristu, Boží věčnost a nesmrtelnost duše.

Použité stálezelené dřeviny jsou speciálně vybrány pro svůj význam. Vavřín představuje vítězství nad pronásledováním a utrpením. Cesmína, borovice a tis představují nesmrtelnost. Cedr představuje sílu a uzdravení. Borové šišky jsou použity jako symbol života a vzkříšení. Celkově je zeleň na adventním věnci použita jako připomínka Božího příslibu věčného života, který lze nalézt u Krista.

Barvy adventních svící

Při výběru svíček, které budou umístěny na adventním věnci, se používají určité barvy. Mezi tyto barvy patří především fialová, růžová a bílá. Každá barva označuje určitý prvek, který hlavně věřící používají při duchovní přípravě na vánoční svátky. Ostatní lidé si barvy rádi určují podle sebe (a stylu svého věnce) a tak na věncích můžeme často vidět svíčky ve zlaté, stříbrné, červené, zelené či jiné barvě.

Na moderním adventním věnci jsou čtyři nebo pět svíček. Každou neděli v adventní době se zapaluje jedna svíčka. Tuto tradici si můžete více vážit, jakmile pochopíte význam barev těchto svící.

První adventní neděle zvaná železná: První fialová svíce je někdy vykládána jako svíce naděje nebo také jako svíce proroctví. Fialová je základní barvou spojenou s adventem. V katolické církvi symbolizuje pokání, přípravu a oběť.

Druhá adventní neděle zvaná bronzová: Druhá fialová svíce je vnímána jako svíce míru, pokoje nebo také betlémská svíce. Každý se zamýšlí nad svým životem a pracuje na tom, aby se stal lepší verzí sebe sama v rámci přípravy na Ježíšův příchod.

Třetí adventní neděle zvaná stříbrná: Třetí svíce je růžová a nazývá se svíce radosti nebo také pastýřská svíce . Symbolizuje očekávání a radost. Během třetího adventního týdne jsou všichni naplněni radostí z blízkého příchodu Ježíše na Štědrý den.

Čtvrtá adventní neděle zvaná zlatá: Čtvrtá svíčka je fialová a nazývá se svíčka lásky nebo také andělská svíce. Během tohoto posledního adventního týdne panuje radost z nekonečné lásky, kterou má Bůh ke každému člověku a která se projevuje narozením jeho syna.

Bílá (Kristova) svíce uprostřed věnce

Bílá barva adventní svíce symbolizuje čistotu, světlo, obnovu a svatost. Bílá barva je také symbolem vítězství. Kristova svíce je pátou adventní svíčkou, která je umístěna uprostřed věnce jako bílá svíce.