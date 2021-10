9 způsobů, jak svoji zahradu proměnit v japonskou oázu klidu

Zenové zahrady se mezi lidmi v tomto hektickém světě stávají čím dál tím více oblíbenější. Nedivíme se. Jsou opravdovým rájem klidu, zurčící fontánky, mírumilovně protékající potůčky, okrasné rostliny a lampy všude, kam naše oko dohlédne, nás vtahují do pohádkového světa. Nyní si ho ale můžete na své zahradě vytvořit i vy. Jak? Zjistěte to s námi.

Vytvořte si cestičku z kamenů

Každá zahrádka potřebuje cestu nebo dvě, abyste se pohodlně a bezpečně přemístili ze záhonku na trávu, z trávy do domu. Klasické cesty z kamínků nás ale nedonutí se zastavit. Placaté větší kameny zapuštěné do země vinoucí se okolo stromu ano, a navíc nás přimějí pokochat se nádherou zahrady.

Nezapomeňte na fontánku

Jemné zvuky prýštící vody by neměly chybět v žádné zahradě, protože jsou velmi uklidňující. Fontána je jejich ideálním zdrojem. Až ji umístíte do zahrady, nezapomeňte ji obklopit hladkými oblázky a jemným štěrkem, který automaticky doladí ráz krajiny.

Mostík dodá na atmosféře

Mosty jsou v Japonsku velmi oblíbené a hojně využívány právě v zenových zahradách. Z duchovního hlediska značí spojení a cestu. Má-li vaše zahrada potok nebo malé jezírko, je mostík velmi vhodnou volbou. Pokud ne, nevadí. Můžete ho vést kupříkladu přes cestičku, což vypadá také velmi zajímavě.

Použijte písek

Písek symbolizuje vodu, a tedy i životní sílu. Je příjemný na chůzi a působí velice uklidňujícím dojmem. Přemýšlíte, kam jej umístit? Nejlépe do kruhu okolo stromu, kde nebude ničemu překážet, a přitom efektivně dozdobí zahradu.

Zaměřte se na kameny

Bez nich jako by zahrada nebyla. Zvolte proto různé velikosti kamenů, nejrůznější tvary a barvy. Právě kameny vás propojují s přírodou. Vtáhnou vás tak do hor, skal, lesů, ale také k moři, a to je přesně to, oč tu běží.

Svěží zeleň kapradí dodá na efektu

Kapradí je rostlina poměrně odolná. Její krásu můžeme obdivovat především v horách a v lese, velmi dobře se jí ale daří právě mezi kameny, kde se drží vlhkost. Do vaší zahrady vnese jasný nádech divoké přírody a svěží zeleně. Uvidíte, že si kapradí zamilujete.



Bonsaje, rododendrony, vistárie a okrasné javory

Jakápak by to byla oáza klidu, kdyby na vaší zahradě chyběly stromy, které vaši zahradu v zenový ráj promění? V zahradě by vám neměla chybět zakrslá borovice, též alespoň jeden rododendron, jež vás potěší svojí krásou v období květu. Vistárie je plazivá rostlina, proto se zaměřte na to, kam ji umístíte, aby se mohla pnout. Okrasné javory vás potěší svojí nádherou v podzimním období, kdy se jejich listy zbarví do nejrůznějších barev. Všechny stromy vám poskytnou příjemný stín a doplní krásu vaší zahrady.

Lampa

V každé takové zahradě nesmí chybět lampa, nejlépe z kamene, která dodá vaší zahradě to pravé kouzlo. Sami si můžete zvolit, zda chcete romantičtější variantu na svíčku či elektrickou variantu.

Lavička

Zahrada bez lavičky jako by nebyla relaxační zónou. Umístěte ji poblíž fontány, jezírka či vody, pod strom tak, abyste mohli naslouchat uklidňujícím zvukům vody a zpívání ptáků. Uvidíte, že klid vás brzy zcela prostoupí.