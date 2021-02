9 bylin, které posílí vaší imunitu v boji proti Covidu 19

Zajímá vás, jak posilnit imunitu v boji proti Covid 19? Jak jistě víte, tak právě silný imunitní systém by mohl být tím pravým řešením. Jak ale posílit imunitu tak, aby to nebylo násilné a nepoškodilo vaše tělo? Jednoduše! Zkuste zázračné řešení jménem Ajurvéda. Sami budete překvapeni, jaké dělá zázraky.

Ajurvéda a imunita

Tato starodávná lékařská věda už dávno prohlásila, že rostlinné výtažky mohou velmi pomoci při posílení naší imunity. Podle Ajurvédy vydrží a dokáží bojovat naše těla s infekčním onemocněním jen tehdy, pokud je všech sedm vrstev tkání našeho těla (Rasa, Mamsa, Rakta, Medha, Majja, Asthi and Shukra) dost silných. Když bude všech těchto sedm vrstev spolupracovat, tak se tím naše imunita výrazně posílí.

A co tyto vrstvy potřebují, aby zůstaly zdravé? Ojas. Jedná se o jemnou, neviditelnou esenci našich tělesných tkání, která nás udrží zdravé. Ajurvéda uvedla, že některé rostliny a rostlinné produkty mohou vytvářet Ojas, aby tím posílili naší imunitu.

Zde je několik bylinek, které pomohou vašemu tělu produkovat více Ojas a tím odrazí riziko nákazy Covidem 19.

Dbejte na to, abyste každý den zkonzumovali jednu nebo klidně i více z následujících věcí:

Moringa olejodárná

Moringa je bylinka, která dokáže odvrátit mnoho zdravotních komplikací. Během pandemie Covid 19 by proto měla být vaší hlavní bylinkou pro posílení imunity. Co z ní vlastně dělá tak silného posilovače imunity? Moringa obsahuje 7krát více vitamínu C, než citrusové plody (pomeranče, citrony). Vitamín C je hlavní živinou, kterou naše tělo potřebuje k vybudování silné imunity. To ale není vše, Moringa také obsahuje mnoho dalších důležitých živin, které dokážou posílit naše buňky, svaly, tkáně a pomáhají uzdravovat naše tělo. Konzumujte ji pro její vysokou hladinu draslíku, železa, vápníku a aminokyselin.

Zederach indický (Neem)

Neem byl odnepaměti respektován a široce užíván jako léčivo, které dodá tělu potřebné živiny. Díky svým antivirovým, antibakteriálním a fungicidním vlastnostem je velmi účinný při ochraně těla před útoky škodlivých patogenů. Neem také dokáže udržet vaší krev čistou. Odplavuje z ní toxiny, což posiluje imunitu.

Bazalka indická (Tulsi)

Bazalka je další zázračnou bylinkou, kterou si Ajurvéda oblíbila. Tulsi je silný germicid. Díky svým fytochemikáliím a antioxidantům dokáže účinně lokalizovat bakterie a viry v okamžiku, kdy vstoupí do vašeho těla a zničit je. Jednoduše ráno rozžvýkejte několik jejích listů.

Vitánie snodárná (Ashwagandha)

Vitánie je adaptogen, což znamená, že je schopná snížit hladinu stresu. Ten totiž velmi snižuje imunitu vašeho těla a činí ho zranitelným vůči virovým infekcím. Během Covidu proto konzumujte Vitánii, abyste snížili riziko nákazy koronavirové infekce.

Triphala

Triphala obsahuje antioxidační vlastnosti tří druhů ovoce – haritaki, bibhitaki a amla. Je nabitá vitamíny C a A, které posilují vaší imunitu. Začněte proto každý svůj den Triphalou.

Zázvor

Zázvor je odvěký lék na chřipku a nachlazení. Může být také velmi dobrou prevencí proti Covidu 19. Obsahuje gingerol – antioxidant, který posiluje imunitu a zabíjí viry. Zázvor je zvláště dobrý jako prevence infekcí dýchacích cest. Přidejte si ho do jídla nebo ho zkuste ve formě čaje či syrový.

Česnek

Stejně jako zázvor i česnek ochrání před koronavirem stimulací vašeho imunitního systému. Obsahuje alicin – rostlinnou směs, která působí jako germicid. Nezapomeňte, že pokud chcete maximálně využít vlastnosti česneku, tak ho musíte konzumovat syrový nebo částečně vařený.

Kurkuma

Pokaždé, když vaše babička řekla, že máte konzumovat kurkumu pro posílení vašeho zdraví, měla pravdu. Kurkuma obsahuje kurkumin – fytochemikálii, která dokáže odstranit toxiny z těla a posílit imunitní systém v boji proti bakteriím a virům. Přidejte kurkumu do svého jídla a nebo si vyrobte chutné kurkumové mléko.

Černý kmín

Extrakt z černého kmínu vás ochrání před řadou virů a bakterií, které napadají váš imunitní systém. Semena černého kmínu (i olej z něj vyrobený) působí jako antioxidanty a pomáhají vyplavovat volné radikály, které jinak oslabují vaší imunitu.

Věci, které potřebujete ke zlepšení imunity máte tedy na dosah! Konzumujte tyto bylinky, abyste porazili koronavirus!