8 znaků, které poukazují na to, že potřebujete nové polštáře do postele

Pokud se často (ne-li každý den) probouzíte s bolestí nebo neustálým kýcháním, pak vás pochopitelně tato situace přiměje k provedení vlastního mini vyšetřování, co za těmito záhadnými příčinami stojí. Jedná se o zdravotní potíže? Je na vině špatná matrace? Neplní snad prachovka svůj účel? No, možná, že existuje jeden potenciální viník, kterého máte přímo pod nosem – nebo vlastně pod hlavou. Polštář. Polštáře jsou malým luxusem, o kterém často příliš nepřemýšlíme. Pokud není příliš tvrdý nebo příliš hrbolatý, tak si na něj většinou nestěžujeme a nadále ho používáme v každodenním životě. Mnozí z nás pak tedy nepřemýšlí o tom, zda polštář, do kterého se každý večer zachumláme, nebude potřebovat vyměnit.

Uplynulo několik let

Pamatujte, že ideální čas na výměnu je po jednom až dvou letech. I když to, že je každé tři měsíce vyperete pomáhá, čas a používání je stejně opotřebují bez ohledu na to, jak pečliví jste. Důvody, proč polštáře dosluhují, jsou jednoduché a vlastně docela nechutné – v průběhu let se na polštářích usazují odumřelé kožní buňky, prach a oleje z našich vlasů a pokožky, stejně jako veškeré tělesné tekutiny, rozlité tekutiny a skvrny. To vše navíc vytváří ideální prostředí pro roztoče.

Začíná žloutnout (nebo má skvrny)

Stejně jako komukoli jinému, i vám se možná při pomyšlení na štěnice dělá husí kůže. Abyste jim pomohli předejít, je zásadní výměna polštářů. A věřte, že právě skvrny, které se objevují čím dál více mohou být plísně nebo dokonce trus štěnic. Dalším spolehlivým znamením, že váš polštář už má své poslední dny za sebou, je zabarvení. Polštáře mohou být časem zabarvené a zažloutlé od potu a tělesných olejů. Spaní na zažloutlém povlaku na polštář může do postele přilákat další štěnice, které se budou chtít živit vlhkostí. Vidíte nějaké skvrny nebo podivnou barvu? Prostě je vyměňte!

Probouzíte se s bolestí

Probouzíte se každé ráno se zcela zatuhlým krkem? Všichni víme a známe, jak nepříjemný je to pocit. Ačkoli to nejdříve můžete považovat za špatný spánek, pokud se vám to stává až příliš často, možná byste měli zvážit svůj polštář. Jak polštáře stárnou, začínají se rozpadat a poskytují menší oporu. Nesprávná opora může způsobit problémy s krkem, zády a rameny. Může také způsobit, že se ráno budete cítit ztuhlí a způsobovat bolesti hlavy a migrény.

Je hrudkovitý a ztratil svůj tvar

Někdy je velmi snadné poznat, že váš polštář již není tak nadýchaný a pevný, jako býval. Jindy se může hodit určitý test, který určí, zda je ještě hoden toho, abyste ho měli na posteli. Jednoduše přeložte polštář napůl a podržte ho asi 30 sekund. Když ho pustíte, měl by se polštář vrátit do svého normálního tvaru. Pokud se nevrátí, je čas poohlédnout se po novém.

Hrudkovitost je známkou toho, že se „podpůrný materiál polštáře začíná opotřebovávat“. Ani to se nevyplatí ignorovat. Tato drobnost se může promítnout do spousty ztraceného spánku a sníženého pohodlí během noci.

Už není nadýchaný a pohodlný

Pokud váš polštář vedle svého tvaru působí téměř prázdně a postrádá jakoukoli oporu, je čas na nový. Možná si toho ani nevšimnete, ale někdy máme problém s tím, abychom se cítili pohodlně a usnuli právě kvůli kvalitě našich lůžkovin. Pokud se vám špatně spí, věnujte trochu času tomu, abyste se zamysleli nad tím, zda vám polštář v noci přidává na pohodlí nebo napětí.

Jeho platnost vypršela

Věděli jste, že i polštáře mají datum spotřeby? Tyto lhůty nejsou vyhrazeny jen pro položky v ledničce. Na visačkách mnoha polštářů je také uvedeno datum, které je dobrým ukazatelem toho, kdy byste si měli koupit novou sadu. Nebojte se – nemusíte hned běžet a koupit nové, ale rozhodně je dobré je vyměnit, jakmile dosáhnou tohoto bodu, abyste měli jistotu, že je využijete co nejlépe.

Začíná být cítit

Polštáře shromažďují spoustu buněk, nečistot a špíny a tak mohou časem způsobit nepříliš příjemné vůně. Zní to nechutně, ale je to zcela přirozené. Většina polštářů se po vyprání může vrátit do původního stavu. Přesto se může stát, že zhruba po roce zjistíte, že se zápach vrátil. V takovém případě je podle ní třeba začít hledat nový.

Zaměřte se na prach

Pokud jste vyloučili nachlazení a alergii (a vyčistili ložnici od prachu), pak je možná čas podívat se pořádně na své polštáře. Když se prach a nečistoty zamotají do vláken polštáře, může váš nos trpět. To může způsobit kýchání, které vás bude budit a které může mít obrovský dopad na kvalitu spánku a je obzvláště obtěžující pro alergiky. Pokud vás polštáře nutí kýchat i po vyčištění, je čas je vyměnit.

