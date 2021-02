8 tipů na využití vysoušecích gelových kuliček do bot

Téměř každý z nás už někdy v životě narazil na tyto malé balíčky naplněné gelovými kuličkami, které absorbují vlhkost v krabicích od bot či lahvičkách s léky. Většinou bohužel končí tak, že nám připadají neužitečné a tak je zkrátka vyhodíme do koše. Věděli jste ale, že vám mohou prokázat velkou službu ve vaší domácnosti? Zde je 8 zajímavých tipů, jak můžete znovu využít své sáčky Silikagelu.

Co vlastně jsou zač a jak slouží balíčky Silikagelu?

Balíčky Silikagelu jsou plné malých kuliček oxidu křemičitého v pevné (gelové) formě. Technický název je Silika xerogel, ale většina lidí tomu říká jen Silikagel. Je to vysoušedlo, což znamená, že jsou k němu přitahovány molekuly vody a všeho, čím je balíček obklopen. Voda se dokáže dostat skrz balíček, který je obvykle vyroben z papíru.

To znamená, že jsou používány k vysoušení vlhkosti, plísní, zápachu a znečištění. Svými vlastnostmi chrání citlivý obsah, který má zůstat nepoškozen. Proto také najdete vždy tolik balíčků. Silikagel se také používá v podestýlkách pro kočky či k filtraci vody. Využití však najde pro celý dům!

Vysušte si telefon

Spadl vám váš nový, drahý telefon do vany či bazénu? Nepanikařte! Okamžitě telefon vypněte, vyjměte baterii a paměťovou kartu. Důkladně je osušte. Poté vložte mobil do pytlíčku s několika sáčky Silikagelu a takto ho nechte „odpočívat“ 24 hodin. Vložte kartu a baterii zpět do telefonu a pokuste se ho zapnout, Silikagel by měl vše důkladně vysušit a telefon opět fungovat.

Udržte své šperky lesklé a světlé

Uchovávejte si ve své šperkovnici sáček se Silikagelem, aby se k nim nedostala vlhkost. Vlhkost způsobuje zakalení, díky čemuž šperky začnou vypadat méně atraktivně a kvůli tomu pak budete muset věnovat spoustu času jejich leštění. Vložení gelových balíčků je dobré zvláště u šperkovnic s plyšovou podešívkou. To také ochrání látku před jejím zvlhnutím.

Zabraňte zamlžování oken a zrcadel

Mít zamlžené koupelnové zrcadlo je nepříjemné. Zamlžené čelní sklo u auta je zase životu nebezpečné. Zmírněte oba problémy pomocí Silikagelu. Položte pár balíčku na pult pod zrcadlem a nebo nechte 2-3 na palubní desce svého vozu. Ačkoli to zcela neodstraní zamlžování, tak ho alespoň výrazně sníží.

Odstraňte pach špinavého prádla

Je vaše špinavé prádlo či sportovní taška cítit nepříjemným odérem? Pokud k nim vhodíte několik balíčků Silikagelu, pomůže vám to absorbovat vlhkost. Špína a plíseň tak nebudou mít šanci se dostat na vaše prádlo před jeho vypráním.

Osvěžte staré knihy

Pokud doma máte knihy, které již pamatují nějaký ten rok, tak dobře víte, že mnohdy jsou cítit staře a zatuchle. Zde je rychlé řešení: Vložte knihu spolu s několika pytlíčky Silikagelu do plastového sáčku a takto ji nechte po dobu jednoho až dvou dnů. Vlhkost a zatuchlý pach rychle zmizí.

Ochraňte své fotografie a dokumenty

Pokud také uchováváte své vzácné rodinné fotografie v albech a máte strach, aby se nezničily a vy jste je mohli ukázat ještě dalším generacím, tak nezoufejte. Stačí, abyste do alba či rámečku s fotografií (nebo do složek s důležitými dokumenty) vložili balíček se Silikagelem. Díky tomu zůstanou fotografie/dokumenty nepoškozené a zbavíte se i nepříjemného pachu vlhkosti, kterým mohou být po letech cítit.

Krmivo pro domácí mazlíčky

Pokud se váš pejsek či kočička nemají k tomu, aby snědli své oblíbené pochutiny a při přičichnutí k jídlu se chovají jinak, zbystřete. Může to být tím, že je krmivo navlhlé. Udržujte ho vždy čerstvé tím, že ho přesypete do vzduchotěsné plastové nádobky či skleněné nádoby se Silikagelem přilepeným na víku (nebo můžete zasunout balíček přímo do krmiva). Stejný trik pomáhá také při zatuchnutí obilovin nebo jiné suché potravy.

Osvěžte svůj domov

Za tímto účelem budete muset balíček otevřít! Roztrhněte balíček Silikagelu (může být i více, záleží na velikosti místa, které chcete provonět) a kuličky nasypte do malé misky či nádoby. Přidejte kapku nebo dvě svého oblíbeného éterického oleje pro okamžité potpourri.

Mějte však na paměti: Kuličky Silikagelu mohou způsobit drobné kožní infekce. Proto se jich nedotýkejte více, než je nezbytné. Také se ujistěte, že kuličky budou daleko z dosahu dětí a zvířat!