8 tipů, které z vaší ložnice udělají ráj

Ložnice je místo, kde bychom se měli cítit obzvlášť pohodlně. I když v ní trávíme minimálně času, je třeba, aby byla útulná. Jedině prostor, v němž se budete cítit bezpečně a nádherně vám zajistí skvělý spánek a úžasný odpočinek. Jak změnit vaši ložnici v místo, které nebudete chtít opustit?

Zařiďte si ji dle svého stylu

Nemáte-li jasnou představu o tom, jak by měla vaše ložnice vypadat, doporučujeme projít katalogy s nábytkem, kde jsou často různé ložnice vyfoceny. Inspirujte se na internetu, listujte časopisy. Že se vám líbí více než jen jeden styl? Nevadí. Fantazii se meze nekladou. Nikde není psáno, že nemůžete prokombinovat více stylů a vytvořit si tak zaručeně svůj styl ložnice.

Pečlivě si vyberte nábytek

Jedna věc je přát si do ložnice skříň, druhá věc je prostor, který vám na tuto skříň zbývá. Největším kusem nábytku, který by měl ložnici dominovat, je postel. Ostatní kusy by měly být spíše minimalistické. Nezapomeňte volit také vhodné tvary.

Vyberte si celkové schéma barev

Jakou barvu máte rádi a co ve vás daná barva evokuje? Představte si, jak by vámi zvolená barva korespondovala s barvou nábytku, jež byste rádi do ložnice umístili. Popřemýšlejte také nad tím, kolik světla chcete, aby v ložnici bylo? Máte raději světlou ložnici nebo naopak tlumené barvy, k nimž se dobře hodí tmavé odstíny? To vše je nutné promyslet.

Zvolte si vhodné umění

V ložnici by neměl chybět alespoň jeden obraz. Ten vnáší do prostoru osobitost. Nejlépe se vyjímá přímo nad postelí, ale opět, záleží na vás. Může být minimalistický, asymetrický, tvořit galerii. Je to otázkou čistě vašeho vkusu, jen mějte na paměti, že barvy na obraze by se neměly tříštit s ostatními doplňky v ložnici.

Dodejte pohodlí svým nohám

Nohy by se měly cítit vždy pohodlně, a především v teple. Co může být příjemnějšího, než se projít po huňaté kožešině, která leží přímo u vaší postele? A pokud nejste zastánci kožešin, zvolte alespoň kobereček. Ten dodá ložnici dokonalý šmrnc.

Nezapomeňte na vhodné osvětlení

Důležité je dobře naplánovat i osvětlení. To nemá být jen praktické, ale také zapadající do celkového kontextu vašeho prostoru. Bude tedy potřeba určitě jedno hlavní světlo pro celou místnost, několik bodových světel a noční světlo. Tato světla by měla být měkká a teplá, nikoliv rušivá.

Investujte do postele, polštáře a přikrývek

V první řadě je velmi důležité zvolit si správnou postel, nejen velikost, ale především materiál a matraci, která je základem pro kvalitní spánek a vaše zdraví. Stejně důležité jsou polštáře, přikrývky a povlečení. Zde je třeba dbát jak na materiál, tak motivy, které by vám měly přinášet příjemné pocity. Pro extra pohodlí byste neměli opomenout pořídit si pohodlnou deku.

Pozor, okna

Ano, i okna jsou důležitá, a přesto často opomíjená. Přitom efektivní a vkusné zatemnění oken je velmi důležité. Vřele doporučujeme popřemýšlet o žaluziích v kombinaci se zatemňovacími závěsy, které vám zajistí světlem nerušený spánek. Myslete také na délku. Kratší působí staromódněji a mohou propouštět světlo, my vřele doporučujeme delší, které jsou luxusnější a opticky také okna prodlouží.