8 tipů, jak předcházet zdravotním problémům u psů

Pokud chcete, aby váš pejsek celkově prospíval, musíte se naučit ty nejlepší možné způsoby, jak ho udržet šťastného a zdravého. Psi se správnou zdravotní péčí a díky tomu odpovídajícímu chování zpříjemní také váš život. Zdraví a chování vašeho psa jde ruku v ruce a jedno nepřímo ovlivňuje druhé. Nemocný pes může začít vykazovat určité stopy nemoci nebo rozvíjet problémy s chováním, zatímco zdravý pes se učí rychleji a projevuje pozitivní řeč těla. Pojďme prozkoumat, co potřebujete vědět, aby se váš pes dostal na tu správnou cestu fyzického a duševního zdraví.

Znejte své plemeno

Některá plemena psů jsou mnohem náchylnější ke zdravotním problémům, než jiná. Proto je důležité, abyste si před pořízením pejska udělali průzkum a poznali tak jeho budoucí vlastnosti a predispozice. U pudlů je například pravděpodobné, že budou mít žaludeční problémy, které obvykle vyžadují operaci. Boxeři mají mnohem větší pravděpodobnost rakoviny než mnoho jiných plemen. Pokud váš pes takto onemocní, může to znamenat velmi nákladnou léčbu. Kokršpanělé mohou mít problémy s kostmi a klouby, stejně jako vážná srdeční onemocnění.

Sledujte problémy s chováním

Když jsou psi nemocní, často se začnou chovat podivně. Mohou začít odmítat jídlo, chodit častěji močit nebo se rychle unaví, když s nimi jdete na procházku. Pokud si všimnete jejich chování a okamžitě je dopravíte k veterináři, bude snazší je léčit, než když problém nezačnete řešit včas a budete vyčkávat. Chování vašeho psa se může změnit všemi možnými způsoby, nejen stravovacími návyky. Pokud začne dělat něco jiného, než je jeho běžná rutina a chování, je to známka toho, že je čas navštívit veterináře.

Péče o zevnějšek

Péče o zevnějšek je něco, co mnoho lidí neupřednostňuje, jelikož mají pocit, že je to čistě kosmetické, ale není tomu tak. Výhody péče o srst sahají dále, než jen k tomu, že váš pejsek bude vypadat hezky. Čištění zubů vašeho psa snižuje pravděpodobnost jakýchkoli chorob souvisejících s dentální hygienou a česání srsti brání vzniku dredů a pomůže vám najít blechy a klíšťata, než se stanou problémem. Udržování vašeho psa pomáhá předcházet infekcím a stříhání drápků mu pomáhá vyhnout se problémům s chůzí, které se mohou vyvinout do problémů s klouby.

Nejdůležitější výhodou pravidelné péče je, že jste si se svým psem blízcí, takže na jeho kůži zachytíte všechny stopy, boule nebo cokoli jiného, co by mohlo být problémem.

Držte krok s léky

Psi potřebují pravidelně dostávat léky, které je mají chránit před parazity. Pokud s nimi nebudete držet krok a budou infikování, budete muset vynaložit mnohem více peněz na ošetření. Pravidelné léky proti blechám a tablety na odčervení jsou životně důležité, takže se ujistěte, že jim je nebudete zapomínat dávat. Je také důležité, abyste od veterináře dostali ty správné věci. Existuje několik levnějších ošetření na blechy, která se dají koupit na internetu či v obchodech, ale nejsou ani zdaleka tak účinné a spousta psů stejně blechy dostane. Kvalitní přípravky vás sice budou stát trochu více peněz, ale v dlouhodobém horizontu na tom ušetříte spoustu peněz.

Svého psa nechte vykastrovat

Většina lidí to již dělá, protože nechtějí, aby měl jejich pes nechtěné vrhy. Pokud jste to vy ještě neudělali, měli byste kastraci pejskovi zařídit co nejdříve pro zaručení jeho dlouhodobého zdraví. Studie na sterilizaci a kastraci ukázaly, že psi, kteří tento zákrok podstoupili, žijí v průměru o pět let déle než ti psi, kteří kastrací neprošli. Takže to rozhodně stojí za to.

Ujistěte se, že pes dostatečně pije

Stejně jako vy, tak i váš pes se může dostat do potíží, pokud každý den nepije dostatek vody. Jak psi stárnou, mají tendenci pít méně, takže jeho úbytek musíte neustále sledovat. Vždy dávejte čerstvou vodu na snadno přístupná místa, abyste měli přehled, kolik toho váš pejsek vypil. Je také dobré, abyste si vodu brali i sebou ven, pokud se chystáte na procházku. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby v létě psi hodně pili, protože se velmi rychle dehydratují. Víte, kolik váš pes potřebuje denně vypít vody?

Choďte pravidelně na procházky

Už víte, že vašeho psa musíte venčit každý den, ale možná to neděláte správně. Co to znamená, chodit s ním dostatečně dlouho a pravidelně. Různá plemena psů mají různé požadavky na cvičení, takže stojí za to provést průzkum, abyste zjistili, co konkrétně zrovna váš pes potřebuje. I když s nimi budete chodit jednou denně, u některých plemen to nemusí stačit. V létě, když je teplo, zvažte zkrácení délky procházek, aby se váš mazlíček nepřehřál. Vhodné cvičení snižuje stres u psů, což může také pomoci vyhnout se zdravotním problémům.

Sledujte váhu svého psa

Obezita je jednou z hlavních příčin zdravotních problémů u lidí a jinak tomu není ani u psů. Poraďte se se svým veterinářem, abyste zjistili, čím máte krmit svého psa a jak moc. Nedostatek pohybu je dalším velkým faktorem přírůstku hmotnosti. Pokud však děláte vše správně a váš pes stále přibývá na váze, je to známka toho, že se může jednat o větší (závažnější) problém. Domluvte si proto ihned schůzku s veterinářem.