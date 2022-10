7 důvodů, proč jsou malé prostory těmi nejlepšími prostory

Vzhledem k vysokým cenám bydlení, zejména pro obyvatele velkých měst, musí mnozí z nás pracovat s menšími prostory, než bychom si přáli. Proto se s vámi tolik dělíme o to, jak maximálně využít prostor, ve kterém žijete. A i když se rádi učíme a sdílíme informace o řešeních bydlení v malém prostoru, myslíme si, že je také důležité oslavovat mnohé (někdy skryté) výhody, které s sebou přináší bydlení v těsném prostoru.

Pokud si chcete svůj malý prostor znovu zamilovat, přečtěte si, proč jsou podle nás malé prostory ty nejlepší.

Jsou velmi útulné

Slovo „útulný“ možná považujete za eufemismus, který záludní realitní makléři používají pro „stísněný“, ale bydlení v malých prostorách má, co se týče zútulňování, skutečné výhody.

Když nemusíte zaplňovat a spravovat obrovské množství prostoru, je mnohem snazší soustředit se na to, aby vaše prostředí bylo to pravé. Malé, levné dekorace, jako jsou svíčky a polštáře, budou mít na celkovou atmosféru větší vliv než ve větším prostoru, takže je velmi snadné vytvořit přesně tu atmosféru, o kterou usilujete. Je také mnohem snazší věci změnit, jakmile budete připraveni na změnu.

Jsou organizovanější

Když žijete ve stísněných prostorách, máte mnohem méně místa na další různé „věci“, které se ve vašem prostoru umí hromadit, i když je nepotřebujete, nemáte rádi nebo je nepoužíváte.

Věci, které už pro vás nejsou užitečné, více vyniknou, což usnadňuje vyčištění nepořádku, uspořádání a obklopení se pouze věcmi, které považujete za užitečné nebo cenné. Když nemusíte neustále hledat, co potřebujete, je každodenní život a všechny související činnosti mnohem efektivnější.

Jejich zdobení je levnější

Aby velký prostor vypadal teple, pohodlně a příjemně, může být zapotřebí nábytku a dekorací za tisíce a tisíce korun.

Malé prostory jsou naopak mnohem jednodušší a cenově dostupnější. Namísto mnoha kusů velkého a drahého nábytku stačí jen několik, aby váš styl vynikl. A zbyde vám spousta peněz na drobnosti, jako jsou svíčky a čerstvé květiny.

Podporují minimalismus bez stresu

Minimalismus se v poslední době výrazně prosazuje v interiérovém designu, protože stále více lidí si bere příklad z tohoto skandinávským stylem inspirovaného stylu ve snaze žít jednodušeji a snížit stres.

Jednou ze skvělých věcí na malých domech je, že díky nim je přijetí tohoto stylu, který nepřináší stres a radost, velmi snadné. Ve skutečnosti je minimalismus téměř nutností pro ty, kteří žijí v nejmenších prostorách, jako je garsonka, takže pokud mezi ně patříte, pravděpodobně jste již mistry minimalismu.

Snadněji se čistí

To je rozhodně jedna z našich oblíbených výhod bydlení v malém prostoru: Je snadnější je uklízet.

Čím větší prostor, tím déle trvá uspořádání, úklid a hloubkový úklid, a je mnohem náročnější ho tak udržet. Kdo by chtěl trávit hodiny jen tím, aby prostor vypadal k životu? My ne. Proto jsou roztomilé a útulné prostory úžasné pro ty, kteří nacházejí klid a pohodu, když jsou obklopeni pořádkem a čistotou, a nechtějí investovat spoustu času a energie do toho, aby to tak zůstalo.

Jsou udržitelnější – ekologicky i finančně

Není žádným tajemstvím, že náklady na vytápění, chlazení a elektřinu si vybírají svou daň – jak na našich peněženkách, tak na životním prostředí.

Když porovnáte účet za elektřinu člověka, který bydlí na 80 metrech čtverečních, s účtem člověka, který bydlí na 3000 metrech čtverečních, rozdíl může být obrovský – v druhém případě jsou náklady často pětkrát, šestkrát nebo dokonce desetkrát vyšší. Bydlení v těsných prostorách znamená výrazné snížení měsíčních výdajů i dopadu vašeho domova na naši milovanou matku přírodu.

Snadněji se přizpůsobují

Už jste někdy vešli do velkého domu, který připomínal spíše muzeum než domov někoho, koho znáte a na kom vám záleží? Není to zrovna důvěrně známá nebo přívětivá atmosféra.

Pokud jste na tom podobně jako my, chcete, aby váš prostor byl odrazem vás a vašeho osobního stylového cítění. V malých prostorách s jejich omezenou plochou a klasickým realitním vzezřením je toho mnohem snazší dosáhnout.