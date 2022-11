7 důležitých věcí, které je třeba udělat, když si nemůžete finančně dovolit Vánoce

Vánoce jsou pomalu tady. Pro některé je to nádherné a vzrušující období roku, kdy se těší na trhy, kde si dopřejí horký svařák. Pro další lidi je to zase období toho, kdy se těší na nákupy dárků v obchodních centrech. Ale pro ty, kteří si Vánoce nemohou dovolit, může být spíše stresující a depresivní. Zde je 7 důležitých věcí, které je třeba udělat, pokud si letos nemůžete Vánoce z finančních důvodů dovolit.

Stanovení priorit

Malý nebo žádný rozpočet pravděpodobně znamená, že si nemůžete dovolit cestovat, kupovat dárky pro všechny a souhlasit s každým vánočním setkáním. To však neznamená, že se musíte oslav zcela vzdát. Udržujte se v jednoduchosti: Kdo je pro vás nejdůležitější? Jakých tradic se nechcete vzdát? Jakmile si to určíte, utrácejte podle toho své peníze. Letos má smysl vzdát se cestování a přesunout vánoční tradice na internet.

Pokud je pro vás důležité obdarovávání, určete si priority, kdo je na vašem seznamu obdarovávaných. Jistě by bylo hezké zahrnout do něj všechny blízké, ale bohužel ne na všechny se dostane.

Rozpočet

O Vánocích je velmi snadné nadměrně utrácet, a proto potřebujete rozpočet – bez ohledu na to, zda máte na útratu hodně peněz, nebo jen málo. Pokud jste tak ještě neučinili, zjistěte, kolik si vlastně můžete dovolit utratit za sváteční nákupy – aniž byste se zadlužili nebo dostali do finančních problémů! Zvažte všechny možné výdaje spojené s dovolenou: dárky, přáníčka, dárkové balení, poštovné a balné, výzdobu, jídlo a pití, pohoštění, cestování, dary, rodinné fotografie atd.

Poté s ohledem na své priority začněte přiřazovat částku, kterou můžete utratit za každou kategorii, osobu nebo činnost. Ujistěte se, že vaše celková částka nepřesahuje částku, kterou vám dovoluje rozpočet. Pokud ano, podívejte se znovu na to, co je pro vás důležité, a zkuste to znovu, dokud to nebude fungovat.

Dodržujte tento rozpočet!!!

Před každým nákupem si zkontrolujte, v jakém stavu se váš rozpočet nachází, a poté jej aktualizujte, aby byl stále aktuální. Pokud se obáváte, že během svátků utratíte příliš mnoho peněz, vyberte si v hotovosti tolik, kolik si můžete dovolit utratit, nebo použijte předplacenou kreditní kartu na tuto stanovenou částku. Jakmile ji vyčerpáte, máte vystaráno. Žádné další utrácení!

Začněte včas

V dnešní době není neobvyklé, že v říjnu vejdete do obchodu a na regálech vedle halloweenského zboží uvidíte i vánoční zboží. Společnosti samozřejmě začínají propagovat Vánoce brzy, aby vás přiměly více utrácet. Zejména na „černý pátek (Black Friday)“. Možná nejste jeho fanouškem, ale funguje! Jakmile uvidíte ty zelené a červené uličky, začnete myslet na Vánoce (ať už chcete nebo ne).

Nemusí to však být špatně. Čím více času si dáte, tím větší šanci máte najít perfektní dárek za přijatelnou cenu. Pokud si nemůžete dovolit Vánoce, je jednou z možností přivýdělek – online nebo offline. Můžete také procházet výprodejové sekce obchodů a zásobovat se, pokud mají to, co potřebujete.

Přihlaste se k odběru novinek ze svých oblíbených obchodů, abyste nepropásli žádný výprodej nebo využili 10% (nebo vyšší) slevy, které nabízejí novým odběratelům. (A pak se třeba v novém roce z odběru odhlaste, abyste se vyhnuli budoucím pokušením?) Dávejte pozor na všechny nabídky a akce na zboží z vašeho vánočního seznamu. Možná se objeví nějaký skvělý výprodej, který můžete využít? Dalším bonusem včasného začátku je to, že rozložením výdajů do několika týdnů nebo měsíců je snadněji zvládnete.

Buďte kreativní

Dávání dárků nemusí znamenat utrácení (velkých) peněz. Pamatujte, že důležitá je myšlenka. Pokud jste zruční, šikovní nebo umělecky nadaní, proč své dovednosti nevyužít a nevyrobit si vlastní ručně vyráběné dárky? Upečte sušenky, recyklujte zavařovací sklenice, upleťte šálu, postavte dřevěnou lavičku nebo sestavte dárkový koš. Pinterest je zlatý důl na nápady pro kutily!

Pokud vám tyto kutilské dovednosti chybí (nebo prostě nemáte čas), proč místo toho nenabídnout svým blízkým, že pro ně něco uděláte? Stará dobrá kupónová knížka „jedna masáž zdarma“ a „jedna snídaně do postele“ je osvědčený nápad na dárek pro vaši drahou polovičku. Stejný koncept však může fungovat i pro ostatní lidi ve vašem životě. Místo nákupu dárků můžete vždy nabídnout, že v pátek večer pohlídáte blízkému člověku dítě nebo mu dáte propustku, aby mohlo zůstat vzhůru o hodinu déle.

S jakýmkoli dárkem vyrobeným svépomocí jsou sice stále spojeny určité náklady, ale často se jedná o cenově dostupnější variantu. A lidé ocení osobní přístup.

Vynechte dárky

Ne každý ve vašem životě potřebuje dárek. Je v pořádku mít Vánoce bez dárků a necítit se kvůli tomu provinile. Posílání ručně psaných přání přátelům, členům širší rodiny a dalším důležitým lidem ve vašem životě je dostupný způsob, jak ukázat, že vám na nich záleží a že na ně myslíte. Pokud máte opravdu málo peněz, můžete to udělat zdarma online.

Místo nákupu dárků pro všechny na seznamu uspořádejte tajného Ježíška nebo výměnu dárků se stanoveným finančním limitem. Pomůže to snížit stres a udržet výdaje v rámci vašeho rozpočtu. Všichni stále dávají a dostávají a vy máte záminku se sejít. Koneckonců, svátky by měly být o společně stráveném čase, a ne o materiálních věcech, že?

Existuje také spousta zábavných věcí, které jsou finančně nenáročné nebo bezplatné a které můžete dělat se svými blízkými místo výměny dárků – zejména o svátcích. Většina obcí pořádá různé akce, které jsou buď zdarma, nebo za příspěvek.

Nebo můžete uspořádat například maraton vánočních filmů. Mohli byste se svými blízkými jezdit po okolí a dívat se na ozdobené domy či místa vánočními světýlky nebo jezdit na bobech.

Oslavujte pozdě

Když se vrátíme k návrhu č. 3, někteří lidé se na Vánoce začínají připravovat už den po Vánocích (ačkoli to zní zvláštně). A my vám povíme proč. Protože prodejci chtějí prodat co nejvíce, nejenže začínají s vánočními dárky a různými dobrotami brzy, ale také vydělávají na těchto povánočních výprodejích.

Prodejci se budou chtít zbavit zejména vánočního zboží, které se neprodalo. Proto jsou dny těsně po Vánocích skvělým časem pro zásobení se vším, co se nehodí k prodeji, aby se dalo použít v příštím roce, jako jsou dekorace, dárkové obaly a přání.

Pokud máte letos problémy s financemi na Vánoce, pozdější oslavy vám také umožní využít těchto výprodejů a ještě více natáhnout svůj rozpočet. Obecně platí, že ve dnech mezi Vánocemi a Novým rokem jsou lidé méně zaneprázdněni, což usnadňuje zábavu a setkávání na svátečních večírcích (virtuálně nebo osobně).

Buďte upřímní

Nejlepší rada, kterou mohu dát někomu, kdo si nemůže dovolit Vánoce, je být upřímný. Nemusíte se s každým dělit o detaily svých financí, ale nezadlužujte se proto, že jste slušní nebo se stydíte promluvit. Vaši blízcí by měli mít pro vaši situaci pochopení a respektovat ji. Mnoho lidí nyní nepracuje. Je velká pravděpodobnost, že i pro ně je peněz málo, a vy jim vlastně prokážete laskavost, když jim nabídnete, že to letos uděláte jinak.

Stručně řečeno, pokud si nemůžete dovolit Vánoce, můžete si je užít, aniž byste se zadlužili. Mějte plán. Stanovte si rozpočet. Buďte kreativní. A zaměřte se na nemateriální stránku Vánoc.

Máte nějakou radu, jak během svátků více šetřit nebo méně utrácet? Zanechte nám prosím komentář a dejte nám vědět!