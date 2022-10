6 tipů, jak učinit dětský pokoj opravdu bezpečný

Jste v očekávání nebo již máte doma miminko či batole? Jistě chcete udělat vše pro jeho bezpečnost. Proto je důležité věnovat se i zdánlivě nepodstatným věcem, které by vaše miminko mohli nepříjemně ohrozit a vás tak nemile překvapit.

Nenechávejte poblíž a nejlépe ani nepoužívejte dětské pudry

Na dítě nejlépe vůbec nepoužívejte dětské pudry ani zásypy. Jsou poměrně nebezpečné. Při každém zásypu dochází k uvolnění jejich jisté části do vzduchu a vdechování, jak vašeho, tak miminka či batolete. V pudru je obsažený mastek, který způsobuje vážné poškození plic a také dýchací problémy u kojenců.

Udržujte postýlku bez malých předmětů

Pozor na to, aby v postýlce nebyly žádné malé předměty jako jsou knoflíky, připínáčky nebo malé části hraček. Dítě by se mohlo udusit nebo je pozřít. To samé platí pro plastové sáčky nebo obaly. Dítě by mělo vždy spát pouze ve své postýlce, nikoliv ve vaší. Mohlo by se totiž stát, že usnete tvrdě a dítě zalehnete nebo že dítě z postele spadne. Do postýlky pro děťátko nepoužívejte velké přikrývky, do nichž by se mohlo zamotat. Místo toho zvolte spací pytel nebo nositelnou přikrývku. Dítě ukládejte ke spánku také pouze na zádech.

Nezavěšujte šňůry a provázky

Šňůry a provázky by neměly být zavěšeny nikde nad postýlkou ani v jejím okolí. Proto, i když se to může zdát jako dobrý nápad, nezavěšujte na šňůrku dudlík ani žádné jiné hračky. Děti, leč malé, jsou poměrně vynalézavé, a mohlo by dojít k jejich zranění. To samé platí pro náhrdelníky. K malým dětem rozhodně nepatří. Ideálně byste neměli používat ani oblečení se stahovacími šňůrkami.

Zkontrolujte bezpečnost postýlky

Lamely by od sebe neměly být vzdálenější 6 cm, aby se mezi nimi případně nemohla zachytit hlavička dítěte. Široce rozmístěné lamely mohou způsobit, že se jimi propadne nožička či ručička a dojde ke zranění batolete. Pokud má postýlka rohové sloupky, měly by končit zároveň s koncovými panely. Oblečení by se tak jinak o ně mohlo zachytit a dítě by se mohlo uškrtit. Všechny šrouby a matice by měly být od původního výrobce a pečlivě utaženy, aby nedošlo k jejich uvolnění a následnému zranění dítěte.

Noční světla pověste daleko od závěsů

Noční světla pověste daleko od závěsů, aby případně nedošlo ke vznícení bytových textilií. Rozhodně by neměla viset ani nad postýlkou dítěte. Kdyby se světlo nějakým způsobem, například otřesy uvolnilo a spadlo, mohlo by dítě ošklivě poranit či dokonce zabít. Proto kupujte spíše chladná noční světla, která se nezahřívají a umisťujte je do bezpečné vzdálenosti od bytových textilií i postýlky.

Truhla na hračky? Opatřete si tu bez hran a víka

Nejlepší truhlou na hračky, která by v dětském pokoji rozhodně neměla chybět, je buď proutěný koš bez víka, ideálně kulatý, aby hranami nedošlo ke zranění dítěte, nebo krabice. Obojí by mělo mít díry, aby dovnitř šel vzduch, kdyby se vašemu děťátku náhodou nějak podařilo dostat dovnitř a uvěznit se tam. Pakliže váš koš či krabice má víko, mělo by být lehké a s bezpečnostními panty, které dítě nijak neskřípnou a nezpůsobí mu jiná zranění.