6 neuvěřitelných tipů, k čemu můžete využít sníh a mráz

Za okny se začínají snášet nadýchané vločky sněhu, vaše děti se radují, ale vy už méně, protože nastává období, kdy se toho venku příliš mnoho nedá dělat, pomineme-li stavění sněhuláka, iglů a odklízení sněhu. Máme pro vás ale praktické rady, jak můžete sníh a mráz využít tak, abyste potěšili sebe i druhé. Jste zvědaví?

Sněhové plátno pro kreativní duše

Pakliže napadl čerstvý sníh, nebo není příliš namrzlý, využijte ho ke kreativitě, ať již vaší nebo vašich dětí. Je to jednoduché. Budete potřebovat vodu nebo klidně rozpuštěný sníh, temperu a rozprašovač. Pokud plánujete tvořit několika barvami, budete samozřejmě potřebovat více barviček a rozprašovačů. Vámi zvolenou barvičku jednoduše rozpusťte ve vodě a zbarvenou vodu nalijte do rozprašovače. Poté dejte průchod své kreativitě.

Zmrzlé dekorace pro ty, kteří milují ozdoby

Máte-li doma staré balonky, které byste jinak vyhodili, využijte je k tvořivé činnosti. Naplňte je vodou tak, aby z nich vznikly koule o průměru třeba deseti centimetrů a přidejte do nich potravinářské barvivo. Zavažte jejich výpusť třeba provázkem a jemně je proklepejte, aby se barvivo dobře smísilo s vodou. Následně je dejte ven a nechte je zmrznout klidně do druhého dne. Následně z nich balonky odstraňte. Gratulujeme! Právě jste vytvořili originální a nádherné dekorace.

Sopečný vulkán pro malé vědce

Buďte si jisti, že tento malý experiment si vaše ratolesti zamilují a budou ho chtít opakovat stále dokola. Budete k němu potřebovat pečicí sodu, ocet, červené nebo oranžové potravinářské barvivo a plastovou láhev. Nejdříve si ze sněhu vytvořte vulkán, do jehož středu umístíte plastovou láhev. Někdy je lepší nejdříve umístit láhev a kolem ní nahromadit sníh. Do láhve nyní umístěte pečicí sodu a potravinářské barvivo. Nyní přichází čas na erupci. Přidejte ocet a ustupte o krok vzad. Užijte si erupci.

Celá ulice plná veselých aut pro radost

Čerstvě napadaný sníh přímo svádí k tomu, abychom ho využili ke kreativitě. Vezměte si rukavice, večer se vydejte do ulice a vytvořte na předních sklech aut oči, na kapotě případně úsměv, jazyk a tak dále. Až lidé budou procházet ráno ulicí do práce, jistě se alespoň v duchu usmějí. Pokud v sobě máte poetickou duši, muže na každém okně zanechat slovo nebo rovnou citát, afirmaci či motivační věty.

Sněžní duchové pro dobrodružné povahy

Je-li venku sněhu opravdu hodně a sněhuláci vás již nebaví, postavte si sněžné duchy. Co budete potřebovat? Kromě zimních nepromokavých rukavic, lopaty a svítících tyčinek jen chuť tvořit.

Udělejte různě velké hroudy sněhu, některé mohou být vysoké 30 cm, jiné i více. Záleží na vás. Nezapomeňte je nahoře pěkně zaoblit, ať vypadají jako hlava. Udělejte zepředu dva důlky na oči a do těchto důlků umístěte svíticí tyčinky. A je to. Sněžní duchové jsou na světě a jsou připraveni děsit sousedy i kolemjdoucí.

Mňamka pro milovníky sladkého

Pro naše zdravé a velmi chutné mňamky budete potřebovat 2 hrnky 100% javorového sirupu, zmrzlinová dřívka, sníh a velký hrnec. Najděte si čistý sníh, který umístěte a uhlaďte ve větší vrstvě tak, aby neroztál, na tác. Nalijte dva hrnky javorového sirupu do hrnce a na mírném plamenu za častého míchání jej přiveďte k varu. Vařte 4-5 minut. Ihned jej vyneste ven a naběračkou je naneste do řad na sníh na tácu. Ke každé řádce přidejte jedno dřívko. Nyní nechte trochu ztvrdnout, ale ne úplně. Následně válejte javorový sirup ve sněhu, aby vaše lízátko zatvrdlo úplně. Dobrou chuť.