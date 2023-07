6 mýtů, které jste možná slyšeli o kvalitě ovzduší v interiérech a fakta, která potřebujete znát

Kvalita vnitřního ovzduší. Všichni jsme tento pojem slyšeli a většina z nás si myslí, že ví, co znamená. Mnoho informací, které jste slyšeli, však nemusí být správných. Pokud si myslíte, že vnitřní prostory nemohou být ovlivněny znečištěným venkovním vzduchem, myslíte si, že osvěžovače vzduchu dokážou vyčistit vzduch ve vašem prostoru, nebo se domníváte, že otevřením oken můžete osvěžit svůj domov, stali jste se obětí některého z mnoha mýtů o kvalitě vnitřního ovzduší.

Chcete-li se dozvědět více o kvalitě vzduchu v interiéru a o tom, čemu byste měli – a čemu byste neměli – věřit, čtěte dále. Vyvrátíme hned několik nejčastějších mýtů o kvalitě vzduchu v interiéru.

Mýtus: Znečištění ovzduší se týká pouze venkovního prostředí, nikoliv interiéru.

Když se řekne znečištění, mnoho lidí si představí kouř z továren, výfukové plyny z vozidel a další znečišťující látky ve venkovním ovzduší. Domnívají se, že jsou před těmito a dalšími znečišťujícími látkami v bezpečí, jakmile se ocitnou uvnitř svého domova. To však bohužel není pravda.

Když jste doma, může vaše zdraví ohrožovat několik potenciálních forem znečištění vnitřního ovzduší. Jednu z forem znečištění vnitřního ovzduší představují těkavé organické sloučeniny (VOC). VOC se mohou uvolňovat z několika předmětů v domácnosti, včetně výrobků osobní hygieny, čisticích prostředků, nového nábytku a dalších. Kromě těkavých organických látek se do domácnosti mohou dostat i venkovní znečišťující látky, takže svůj domov bohužel rozhodně nemůžete považovat za imunní vůči hrozbě znečištění.

Mýtus: Kvalita vzduchu v interiéru nemá vliv na vaše zdraví.

Pokud jste si mysleli, že negativní vliv na vaše zdraví může mít pouze kvalita venkovního vzduchu, bohužel jste se mýlili. Kvalita vzduchu v interiéru může zcela jistě ovlivnit vaše zdraví. Znečišťující látky v interiéru mohou způsobovat řadu zdravotních problémů, včetně astmatu, bolestí hlavy, závratí a podráždění hrdla, očí nebo nosu. Pokud se špatná kvalita vnitřního ovzduší neřeší, může potenciálně vést k vážnějším a dlouhodobým zdravotním problémům, včetně dýchacích potíží, rakoviny nebo srdečních onemocnění.

Mýtus: Otevření oken pomůže vyčistit vzduch ve vaší domácnosti.

„Otevřu okna, aby se vzduch v domě vyčistil.“ To je mýtus. Zní vám to povědomě? Pokud jste to již někdy řekli, pak patříte k mnoha lidem, kteří se mylně domnívají, že vpuštěním venkovního vzduchu dovnitř se vzduch uvnitř skutečně vyčistí. Otevření oken sice může přivést dovnitř trochu čerstvého vzduchu a zvýšit teplotu v domě, ale ve skutečnosti vzduch v domě nevyčistí ani neodstraní škodlivé kontaminanty.

Veškeré kontaminující látky ve vašem domě nebudou venkovním vzduchem zředěny natolik, aby se kvalita vzduchu v interiéru skutečně změnila. A pokud je venkovní vzduch silně znečištěný, můžete do něj dokonce vnést nové škodliviny.

Mýtus: Osvěžovače vzduchu zlepšují kvalitu vzduchu v místnosti.

Bohužel je také mýtus, že osvěžovače vzduchu nějak přispívají ke zlepšení kvality vzduchu v interiéru. Ve skutečnosti pouze maskují pachy. A co víc, ve skutečnosti mohou kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti ještě zhoršovat. Bez ohledu na to, zda raději používáte vonné svíčky, aerosolové spreje, oleje nebo jiné typy osvěžovačů vzduchu, je pravděpodobné, že i s výrobky označenými jako ekologické vnášíte do svého domova více chemických látek, než abyste vzduch vyčistili. Ve skutečnosti mohou osvěžovače vzduchu vnášet do vašeho domova potenciálně nebezpečné škodliviny, jako jsou těkavé organické látky.

Mýtus: Pokud je ve vašem domě plíseň, ucítíte ji.

Jen proto, že plíseň necítíte, nepředpokládejte, že se ve vašem domě nevyskytuje. Ačkoli si mnoho lidí s plísní spojuje zatuchlý nebo vlhký zápach, ne všechny typy plísní v interiéru voní stejně. Navíc ne každý je vždy schopen zápach odhalit, a to i v případě, že se v jeho domácnosti vyskytuje závažný problém s plísní. Pokud máte podezření na tento problém – i když ho necítíte – je dobré provést testování. Jakmile získáte odpověď, můžete problém snadno odstranit a zajistit, aby vzduch ve vaší domácnosti byl zdravější.

Mýtus: Kvalitu vzduchu v místnosti nelze sledovat bez drahých nástrojů.

Žijeme v době vyspělých technologií. Tyto technologie nám naštěstí mohou pomoci v mnoha ohledech, jedním z nich je sledování kvality vnitřního ovzduší v našich domovech. Pokud jste se obávali, že musíte utratit spoustu peněz za najmutí odborníka nebo investovat do drahých výrobků, abyste mohli kontrolovat kvalitu vzduchu ve svém domě, není tomu tak. Na trhu existuje několik cenově dostupných monitorů kvality vnitřního ovzduší. Monitory kvality vzduchu vám pomohou sledovat hladinu těkavých organických látek, radonu, oxidu uhličitého, vlhkosti, teploty a dalších parametrů.

