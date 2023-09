6 jednoduchých úprav vašeho domova, které vám pomohou cítit se lépe

Naše domovy jsou útočištěm – místem, kde se můžeme vzdálit hluku světa, být bez omluvy sami sebou a vytvořit si trvalé vzpomínky s rodinou. Péče o vytvoření prostoru, který vyživuje vaši mysl a tělo, vám dává více příležitostí k dobití energie.

Naše domovy by měly být našimi útočišti. Je tu síla v přerámování našeho zaměření na to, jak chceme, abychom se v našich domovech cítili, spíše než na to, jak chceme, aby vypadaly. S tímto v popředí jsme nejlépe vybaveni k vytváření prostor, které pozitivně ovlivňují naše duševní zdraví.

To nutně nemusí znamenat, že váš domov musí být dokonale nedotčený nebo že překypuje trendy funkcemi odvozených od Instagramu. Spíše jde o upřednostňování detailů, které vyživují zevnitř. I ty nejmenší designové úpravy mohou mít vliv na to, jak se cítíte, když trávíte čas doma.

Vneste do svého domova více rostlin

Věda vytvořila velmi silnou vazbu mezi naším emočním stavem a množstvím času, který strávíme s přírodou. Nedávné výzkumy dokonce poukazují na nárůst kognice. I když neexistuje žádná náhrada za túru nebo piknik na slunci, existují způsoby, jak do našeho prostoru přenést přírodu.

Začlenění rostlin je jedním z nejjednodušších způsobů, jak přenést exteriér dovnitř. Studie ukázaly, že tento jednoduchý doplněk může snížit pocity stresu a podpořit pocit pohodlí. Při navrhování místnosti je tedy dobré začlenit jednu vysokou rostlinu nebo strom k ukotvení celého prostoru. Při seskupování pracujte v lichých počtech po třech; jedna vysoká rostlina se dvěma menšími rostlinami přináší do vašeho domova krásnou zelenou barvu. Používejte různé tvary, listy a odstíny zelené.

Některé možnosti pro zlepšení nálady zahrnují olivovníky, fíky, salonní palmy, sukulenty a dokonce i čerstvé květinové aranžmá.

Zahrňte přírodní textury a tóny

Spolu s rostlinami zkuste do svého domova začlenit prvky přírody prostřednictvím barev, textilií a nábytku. Vnesení přirozených a neutrálních tónů do vašeho životního prostoru navozuje klid a pohodu. Psychicky vás to uzemní. Používejte neutrální tóny a měkké prvky, jako je angora, umělá kožešina, samet, sisalové koberce tkané s vlnou a těžké přikrývky.

Dřevěný nábytek s nádhernou kresbou, mramor nebo kámen a kůže jsou další způsoby, jak začlenit přírodní prvky.

Přijměte přirozené světlo

Maximalizace množství přirozeného světla ve vašem domě je dalším způsobem, jak podpořit pohodu. Studie ukazují, že zlepšuje náladu a snižuje úzkost a může dokonce pomoci s produktivitou a spánkem. Chcete-li dovnitř vnést více světla, udělejte ze svých oken ústřední bod prostoru a zajistěte, aby se cítili jako pozvánka k výhledu ven. Pokud je to možné, mějte během dne roztažené závěsy nebo použijte okenní clony, abyste dovnitř propustili více světla a zároveň měli soukromí.

Pokud se chystáte stavět [nebo renovovat], pak vědět, kde slunce vychází a zapadá, je zásadní pro maximalizaci množství přirozeného světla v domácnosti. Když plánujete umístění oken, mějte strategii umístění, která zesílí množství přicházejícího přirozeného světla, a ačkoli to může být zřejmé, vyberte velká okna a skleněné dveře.

Pokud jste v prostoru bez dobrého výhledu nebo hodně světla, ujistěte se, že začleníte více rostlin a použijete zrcadla. Pokud se opřete o světlejší paletu barev pro stěny a výzdobu, váš prostor bude lehčí a jasnější.

Přidejte barvy

Změna barevné palety vašeho prostoru je cenově dostupný způsob, jak osvěžit váš domov – a cítit se lépe. Tento snadný posun vám může pomoci vymanit se z monotónnosti a náznaky hravosti vás mohou rozveselit. Jedním z oblíbených způsobů, jak změnit prostor, je začlenit nový koberec. V závislosti na místnosti si rádi vybíráme koberce s jemnými barevnými tóny. Také je dobré přinést polštáře a doplňky, aby se barva přenesla do celé místnosti. Výměnou koberce, polštářů a některých doplňků můžete obnovit své barevné schéma a přinést sezónní potisky a textury.

Ve všech kategoriích dekorů si vyberte barvy, které vám udělají radost, a přidejte designové detaily, které vám vykouzlí úsměv na tváři. Pro každého to vypadá jinak, ale pro inspiraci to může vypadat jako slunečně žlutá akcentová zeď, nebo krásné umělecké dílo.

Rozšiřte svůj životní prostor do přírody

Kromě toho, že do svého domova vnesete prvky z venku, dejte si důvod trávit více času venku tím, že rozšíříte svůj obytný prostor na dvůr. Pokud máte terasu, přidejte pohodlí a luxus, abyste mohli sedět a užívat si čerstvý vzduch. Přidejte krásný koberec, pohodlné sezení, odkládací stolky a dokonce i lampy, abyste posílili svou terasu a navodili atmosféru venkovního obývacího pokoje.

Vytvořte si svůj vlastní meditační prostor

Pokud to prostor dovolí, vyhraďte si ve svém domě malý prostor pro meditaci. Může to vypadat jednoduše jako příjemné křeslo zasazené do rohu nebo velkolepě jako místnost určená k každodennímu zamyšlení. Záměrem je mít místo, kam můžete pravidelně chodit a sklízet plody této uklidňující praxe.

Není žádným tajemstvím, že meditace a všímavost souvisí s pozitivním zlepšením duševního zdraví. Studie opakovaně ukazují, že meditace může účinně snížit stres, hladinu kortizolu a negativní emoce, jako je hněv a strach. Osvětlete své ostatní smysly měkkými texturami a správným meditačním sedadlem, které poskytuje pohodlí a podporuje vaše držení těla. Zahrňte i další položky, které vás uklidňují, jako je lehká hudba na pozadí, deník a umění.

Zdroj