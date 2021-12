6 dekorací, které na svátky promění váš balkon ve slavnostní místo

Jste-li vlastníkem, byť malinkého balkónu a máte rádi dekorace, nezapomeňte ozdobit i toto místo pro nadcházející vánoční svátky a konec roku. Uvidíte, že i balkon může být úžasným místem, kam si na večer můžete sednout a vychutnat si tak jedinečnou zimní atmosféru. Přineste vánočního ducha i sem.

Světla

Na balkoně by nemělo chybět osvětlení. V nabídce najdete velké množství různých LED žároviček nejrůznějších tvarů a velikostí. Některé svítí stále, jiné poblikávají. V každém případě alespoň jeden takový řetěz světel by na vašem balkoně neměl chybět. Umístit jej můžete podél zábradlí, kolem dveří či oken nebo jej jen tak volně svěsit z balkonu dolů. S řetězovými světly jsou možnosti nekonečné.

Nádhernou ozdobou, kterou využijete i v jiných částech roku, jsou lucerny a svíce. Právě ty dotváří atmosféru na vašem balkonu k dokonalosti.

Girlandy

Skutečná girlanda nebo klidně i umělá vytváří nádherný vánoční efekt. Zavěsit ji můžete přímo vodorovně nebo do tvaru písmenka U. Nezapomeňte ji však pořádně upevnit. Kdyby přišel prudký vítr, tak aby vám ji neodvál.

Některé girlandy jsou ještě dozdobeny například vánočními koulemi či rampouchy. To vypadá naprosto skvěle a v kombinaci se světly se jedná o velmi originální dekoraci.

Věnce

Zábradlí vašeho balkonu je také naprosto ideálním místem, kam můžete zavěsit věnec. Máte-li malý balkon, jistě stačí jeden. Na větší balkon, klidně zavěste 3. Nejen, že váš balkon vynikne, ale bude vypadat velmi slavnostně. Ozdobíte-li věnce navíc mašlemi, dodáte jim na ještě větší kráse.

Vřele doporučujeme pořídit si věnce z živého jehličí. Vypadají krásně, voní, a navíc se jimi vracíte ke skutečným tradicím.

Závěsné ozdoby

Ať již zábradlí, nebo strop vašeho balkonu, obě místa jsou ideální k zavěšení ozdob. Máte-li do stropu navrtaný háček, máte vyhráno, pokud ne, klidně ozdobu zavěste na zábradlí, ať si ušetříte práci s děláním děr do stropu. Závěsné ozdoby vypadají velmi dobře a dodávají na iluzi, že se volně vznášejí ve vzduchu. Samozřejmě je nezapomeňte upevnit průhledným vlascem či šňůrkou. Lýkový provázek a kterýkoliv jiný materiál by byl příliš nápadný a tím by se pokazil dojem levitujících ozdob.

Květiny

Vánoční hvězdy jsou stálicemi vánoční sezóny. Většinou si je lidé kupují domů, avšak velmi dobře vypadají právě ve venkovních prostorách. Buď si touto květinou můžete ozdobit stůl, nebo ji zavěste do závěsného květináče, abyste ušetřili místo. Vánoční hvězda oživí váš balkon, stane se nádhernou dekorací, a navíc dodá na vánoční atmosféře.

Červená je přece jen barvou Vánoc a v kombinaci s vašimi ostatními dekoracemi, bude mít neuvěřitelný šmrnc.

Stromeček

Živý nebo umělý? Doporučujeme menší živý v květináči, který vás bude těšit i mimo vánoční sezónu. Pokud koupíte živí uříznutý, může se stát, že vám rychle odejde a vy si jej neužijete. Umělý vám sice vydrží roky, ale za nás není nad klasický stromeček. Nezapomeňte jej patřičně ozdobit mašlemi, skleněnými ozdobami a řetězy. Klidně mu dodejte i venkovní světla a špici. Bude tak vypadat opravdu skvostně a nádherně doplní vaše balkónové dekorace.

Věřte, že s těmito nápady budete mít ten nejslavnostnější balkon široko daleko.