5 nejčastějších mýtů o tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla jsou vhodná pouze do novostaveb, nenahradí plynové či olejové vytápění a při tuhých mrazech nefungují. Jsou energeticky náročná a investovat do nich je nejisté. Společnost Daikin, výrobce tepelných čerpadel, uvádí na pravou míru 5 nejčastějších mýtů, které o tepelných čerpadlech kolují.

Mýtus č. 1: Tepelná čerpadla fungují dobře pouze v novostavbách

Tepelná čerpadla, jako například Daikin Altherma 3, jsou již tak vyspělá, že je lze použít při všech modernizacích a renovacích. Bez ohledu na to, zda se jedná o budovu ze šedesátých, sedmdesátých nebo osmdesátých let, toto tepelné čerpadlo poskytne vždy stejnou úroveň pohodlí. Díky jedinečným vlastnostem a využití nemodernější technologie zajišťují tepelná čerpadla Daikin Altherma vytápění a ohřev vody mnohem efektivněji než tradiční plynové kondenzační kotle.

Mýtus č. 2: Investice do tak nové technologie, jako je tepelné čerpadlo, je nejistá

Další omyl. Technologie tepelného čerpadla není v žádném případě novinkou. Tento princip je znám a funguje již více než 100 let. Společnost Daikin se zabývá vývojem a výrobou technologie tepelných čerpadel přes 90 let. A to tepelných čerpadel jak pro domácnosti, tak pro komerční nemovitosti.

Nová tepelná čerpadla Daikin Altherma 3 jsou vysoce inteligentní. Používají chytrý algoritmus, který automaticky určuje nejúspornější a energeticky nejefektivnější proces vytápění a díky tomu inteligentně a jedinečně šetří vaše náklady. Toto chytré programování pomáhá ušetřit například oproti tradičnímu kondenzačnímu kotli až o 35 % více energie. Dokonale vše naprogramuje s ohledem na ceny energie, venkovní teploty a vnitřní vytápění. Takže i když klesne teplota venku na -28 °C, bude váš domov stále příjemně vyhřátý.

Mýtus č. 3: Tepelná čerpadla nemohou nahradit olejové a plynové kotle

Naopak! Moderní tepelná čerpadla s chladivem R-32 jsou ve skutečnosti ideální pro renovace a výměnu starých kotlů. Kompaktní konstrukce tepelného čerpadla Daikin Altherma může být instalována na malém prostoru nebo být bez problémů integrována do stávajících potrubí a radiátorů. Vy si tak můžete užívat energetické účinnosti tepelného čerpadla, aniž byste museli vyměňovat celý systém.

Mýtus č. 4: Tepelná čerpadla jsou energeticky náročná

Vůbec ne. Venkovní jednotka Daikin Altherma odebírá ze vzduchu 75 % energie, kterou potřebuje k vytápění, chlazení a ohřevu vody, zbytek je pokrýván elektřinou. Tepelná čerpadla jsou obecně šetrnější k životnímu prostředí než systémy využívající plyn, ropu a elektřinu. Spotřebovávají méně energie, což vede k menšímu znečištění a nižším emisím uhlíku.

Mýtus č. 5: Tepelná čerpadla nefungují ve velkých mrazech

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 nabízí nepřetržitý provoz až do -28 °C. Navíc je vhodné jak pro novostavby, tak renovace, a stejně tak pro připojení k podlahovým topným systémům i radiátorům.

Další výhodou je, že může být vybaveno integrovaným systémem ohřevu vody nebo být připojeno k samostatnému zásobníku teplé vody pro domácnost, takže máte horkou vodu kdykoli k dispozici.