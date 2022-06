5 kroků, jak zorganizovat domácí lékárničku

Pokud si jednou za čas neuděláme čas na zorganizování lékárničky, může se pak snadno stát, že bude plná prošlých léků, prázdných tub od mastí či nepoužitých zubních kartáčků. Je proto důležité vědět, jak lékárničku uspořádat, abyste měli rychlý přístup k lékům, kosmetickým produktům a dalším věcem, které potřebujete. Díky následujícím nápadům můžete přeměnit svou lékárnu v koupelně (či ať už se nachází kdekoli) z neuspořádaného nepořádku na dobře vybavený prostor.

Předtím, než začnete…

Ne všechny domácnosti jsou vybaveny lékárničkami, ale přidání jedné do vaší koupelny je skvělý způsob, jak co nejlépe využít volný prostor. Jako bonus navíc je instalace lékárničky poměrně jednoduchý projekt. Nemáte ještě tu svou? Náš průvodce lékárničkami obsahuje řadu vysoce kvalitních možností, ze kterých si můžete vybírat.

Krok č. 1 – Lékárničku vykliďte a vyčistěte

Než začnete organizovat, začněte s čistým štítem. Vyjměte všechny věci z lékárničky tak, aby byla zcela prázdná. Vyhoďte či zrecyklujte všechny odpadky a recyklovatelné materiály a proveďte inventuru položek, které máte. Poté vyčistěte a vydezinfikujte police a dvířka pomocí houbičky s texturou či drátěnky, abyste odstranili případné přilepené nepořádky. Toto je také vhodná doba k vyhodnocení toho, kolik prostoru skříňka nabízí, abyste jej mohli během organizačního procesu maximalizovat.

Krok č. 2 – Zlikvidujte položky s prošlou platností

Dalším krokem je zbavit se všech produktů, kterým vypršela doba použitelnosti. Ujistěte se, že jste řádně zlikvidovali všechny léky na předpis nebo volně prodejné produkty, kterým uplynula doba použitelnosti. Podle FDA je nejbezpečnější možností odvézt nepoužité léky na místo k tomu určené (lékárna).

Kosmetické produkty mají také data expirace, i když nemusí být tak jasná. Většina kosmetiky a produktů péče o pleť je vybavena malou ikonou označující počet měsíců, po kterou bude po otevření použitelná. Pokud si přesně nepamatujete, kdy byl produkt otevřen, dobrým pravidlem je zlikvidovat kosmetické produkty, které máte déle než rok.

Krok č. 3 – Roztřiďte položky do kategorií

Jakmile se zbavíte všech nechtěných položek nebo položek, jejichž platnost vypršela, je čas posoudit produkty, které vám zbyly. Roztřiďte zbývající položky do kategorií a nechte stejné položky pohromadě. Například léky na denní předpis mohou patřit do jedné kategorie, zatímco pilulky užívané příležitostně – jako léky na nachlazení – mohou patřit do jiné. Posuďte, zda všechny tyto kategorie skutečně patří do lékárničky. Pokud vaše domácnost například často nepotřebuje obvazy, může být lepší volbou, když je uložíte do šuplíku či do balíčku první pomoci, aby vám zůstalo v lékárničce více místa pro věci, které potřebujete denně.

Krok č. 4 – Používejte označené nádobky ke skladování podobných položek

Po zjištění, které produkty patří do skříňky a jejich roztřídění, je dalším krokem použití malých nádobek, abyste se ujistili, že vše bude mít v uspořádané lékárničce své specifické místo. Zvolte průhledné, skleněné nebo plastové nádoby, aby byl jejich obsah dobře viditelný, a vyberte organizéry, které jsou vhodné pro dané produkty. Každou nádobku můžete označit štítkem, abyste položky rychle našli ještě snadněji.

Krok č. 5 – Uložte více věcí na dvířka skříňky

Pokud je vaše lékárnička nenáročná na prostor, zvažte rozšíření dostupné úložné kapacity přidáním úložného prostoru na dvířka skříňky. Jedním z příkladů je namontovaný držák, který lze sehnat na internetu. Další kreativní možností je instalace magnetického proužku na vnitřní stranu dveří, aby držel kovové předměty, jako jsou nůžky či pinzeta.