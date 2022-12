4 recepty na bramborový salát, které rozmazlí vaše chuťové buňky!

Vánoce bez bramborového salátu a kapra je jako léto bez zmrzliny a koupání. Je to vánoční klasika, která každoročně nechybí téměř v žádné rodině. Jediný rozdíl je v tom, že každý ho vyrábí jinak. Někdo nedá dopustit na tradiční recept od babičky, který se předává z generace na generaci a jiní mají zase rádi odlehčené verze, kde je jen pár ingrediencí a místo majonézy se používá jogurt. My vám nyní přinášíme recepty na netradiční bramborové saláty, které jsou sice jiné, ale určitě vám budou chutnat.

Bramborový salát s bylinkami

Velká lžíce obyčejného jogurtu a trocha majonézy vytvoří krémovou, ale lehkou zálivku na bramborový salát.

Co budete potřebovat:

cca 1 kg malých, salátových brambor

Sůl a pepř

1/3 šálku nasekané čerstvé petrželky

6 jarních cibulek nakrájených na tenké plátky

1/4 šálku majonézy

2/3 šálku nízkotučného jogurtu

2 lžíce citronové šťávy

Postup: Ve středně velkém hrnci přiveďte brambory k varu v osolené vodě. Snižte teplotu na minimum a vařte, dokud brambory po propíchnutí nožem nejsou měkké, přibližně 15 minut. Slijte je a nechte krátce vychladnout. Brambory rozpůlíme (v případě velkých brambor rozčtvrtíme) a přidáme do velké mísy spolu s petrželkou, šalotkou, majonézou, jogurtem a citronovou šťávou. Promíchejte a dochuťte solí a pepřem.

Poznámky: Skladujte přikryté v chladničce až 8 hodin.

Francouzský bramborový salát

Gruzínská kuchařka Louise Brescia z Atlanty sdílela recept na odlehčený bramborový salát, který se skvěle hodí například právě k smaženému kaprovi.

Co budete potřebovat:

1 kg malých nových brambor, rozpůlené (pokud jsou velké, tak rozčtvrcené)

Hrubá sůl a mletý pepř

1/4 šálku olivového oleje

3 lžíce dijonské hořčice

2 lžíce octa sherry

1 malá šalotka, nasekaná nadrobno (2 polévkové lžíce)

3 lžíce nasekané čerstvé petrželky

1 lžička nasekaného čerstvého tymiánu

1/4 malé červené cibule nakrájené na plátky

Postup: Brambory vložte do velkého hrnce, zalijte studenou vodou a bohatě osolte. Přiveďte je k varu, snižte teplotu a vařte, dokud brambory nezměknou, asi 15 minut. Poté je slijte a nechte mírně vychladnout pod studenou vodou. Mezitím ve velké míse vyšlehejte olej, hořčici, ocet, šalotku, petrželku a tymián; dochuťte solí a pepřem. Přidejte brambory a cibuli a promíchejte. Podávejte při pokojové teplotě. Uchovávejte v chladničce až přes noc.

Poznámky: Pokud nemáte ocet sherry, zkuste místo něj ocet jablečný nebo klasický. Do tohoto bramborového salátu použijte své oblíbené čerstvé bylinky a vytvořte si ho podle sebe.

Bramborový salát s kari kořením

V této variaci na bramborový salát jsou teplé brambory pokapané octem, zalité majonézou a smíchané s natvrdo uvařenými vejci, kari, koriandrem a cibulí.

Co budete potřebovat:

1,5 kg salátových brambor, vydrhnutých

1 polévková lžíce plus 1 čajová lžička soli

2 lžíce bílého vinného octa

5 velkých vajec

1/2 šálku a 2 lžíce domácí majonézy nebo připravené majonézy

3 polévkové lžíce kari

1 střední cibule nakrájená na tenké plátky

1/4 šálku čerstvého koriandru, jemně nasekaného

Postup: Brambory vložte do velkého hrnce s dostatečným množstvím vody, aby byly pokryty několika centimetry. Přiveďte je k varu na prudkém ohni, přidejte 1 lžíci soli a snižte teplotu varu. Vařte, dokud brambory po propíchnutí nožem nezměknou, 15 až 20 minut. Slijte je do cedníku. Ještě horké brambory nakrájejte v rukavicích nebo s použitím papírových utěrek na ochranu rukou na klínky. Pokapejte je octem a nechte vychladnout. Vejce vložte do malé pánve s takovým množstvím vody, aby byla pokryta a postavte na středně silný oheň. Jakmile se voda začne vařit, vypněte oheň, přikryjte a nechte 13 minut stát. Slijte je a vložte do mísy se studenou vodou, aby byla zakrytá. Po vychladnutí oloupejte vejce uvařená natvrdo a podélně je rozkrojte na čtvrtiny. Do velké mísy dejte majonézu, kari a zbývající lžičku soli; prošlehejte je. Do majonézové směsi přidejte brambory. Přidejte vejce, cibuli a koriandr. Promíchejte. Chlaďte, dokud nebudete chtít podávat.

Teplý bramborový salát s kozím sýrem

Trpký kozí sýr se postupně rozpouští na teplých bramborách pokrytých zálivkou a vytváří krémovou polevu.

Co budete potřebovat:

cca 1 kg červených brambor, dobře vydrhnutých a nakrájených na malé kousky

Hrubá sůl a čerstvě mletý pepř

2 lžíce bílého vinného octa

1 lžička dijonské hořčice

3 lžíce extra panenského olivového oleje

90 gramů nadrobeného kozího sýra (1/2 šálku)

1 řapíkatý celer, jemně nasekaný

1 malá šalotka, jemně nasekaná

2 lžíce jemně nasekané čerstvé ploché petrželky

Postup: Brambory ve středně velkém hrnci zalijte vodou, osolte a přiveďte k varu. Snižte teplotu a vařte do změknutí 10 až 12 minut. Sceďte a ponechte si 1 lžíci tekutiny z vaření. Brambory nechte 5 minut vychladnout. Rozšlehejte ocet, hořčici a vyhrazenou tekutinu z vaření. Pomalým, plynulým proudem přidávejte olej a neustále šlehejte, dokud se neemulguje. Přendejte brambory do mísy a pokapejte je zálivkou. Jemně vmíchejte kozí sýr, celer, šalotku a petrželku. Dochuťte solí a pepřem.