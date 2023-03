3 způsoby, jak si můžete impregnovat dřevo

Dřevo patří k nejstaršímu a nejoblíbenějšímu stavebnímu materiálu na světě. Není proto žádný div, že jsou některé z nejkrásnějších a nejtrvanlivějších kusů nábytku, skříní a obložení vyrobeny právě z něj. Možná, že jste již přemýšleli nad tím, že byste si chtěli své cenné kusy impregnovat, aby nedošlo k jejich poškození. Při tomto kroku však musíte být opatrní. Bez správných znalostí o impregnaci dřeva většina dřeva trpí působením vlhkosti, což vede k bobtnání, kroucení nebo dokonce hnilobě. My pro vás máme 3 snadné způsoby, díky kterým si dřevo můžete impregnovat sami doma.

Nástroje a materiály:

Lněný olej

Minerální líh

Polyuretan

Štětec z přírodních štětin

Hadry

Jemnozrnný smirkový papír

Polyuretanový tmel

Lak na dřevo

Lak

Mořidlo a tmel na dřevo

Existují tři spolehlivé způsoby, jak impregnovat dřevo na dlouhá léta:

Použijte lněný nebo tungový olej, abyste vytvořili krásný a ochranný ručně natíraný povrch.

Dřevo uzavřete nátěrem polyuretanu, laku nebo lazury.

Povrchovou úpravu a impregnaci dřeva proveďte současně kombinací mořidla a těsnicího prostředku.

Při výběru vhodného postupu mějte na paměti, že některé metody impregnace dřeva jsou vhodnější pro interiérové nebo exteriérové předměty, zatímco jiné jsou zaměřeny na tmavé nebo světlé dřevo.

Jak impregnovat dřevo olejem

Lněný a tungový olej jsou základem téměř všech ručně natíraných (tzv. stíracích) olejových nátěrů. Tyto oleje, používané po staletí, zkrášlují a chrání tmavé dřevo, jako je ořech a mahagon, a používají se dodnes – s několika vylepšeními. Protože však ručně natírané oleje mají tendenci časem žloutnout, vynechejte olejovou metodu, pokud chráníte dřevo světlejší barvy, jako je borovice nebo jasan. Ručně natírané oleje jsou sice vhodné pro tmavé dřevo, ale mají tendenci časem žloutnout, takže pro světlejší dřeviny rozhodně nejsou vhodnou volbou.

Můžete si zakoupit již předem smíchané produkty s tungovým a lněným olejem nebo si můžete namíchat vlastní směs pro vlastní povrchovou úpravu. Standardní směs ručně natíraného oleje se skládá z jednoho dílu oleje (buď tungového, nebo vařeného lněného), jednoho dílu minerálního lihu a jednoho dílu polyuretanu. Smíchání olejů s dalšími složkami urychluje schnutí a eliminuje lepivost.

Co budete potřebovat:

Dánský olej

Tungový nebo lněný olej (volitelně)

Minerální líh (volitelně)

Polyuretan (volitelně)

Štětec s přírodními štětinami

Hadry

Jemný smirkový papír

Zde se dozvíte, jak utěsnit dřevo ručně naneseným olejovým nátěrem:

Důkladně promíchejte.

Na obroušené a očištěné dřevo naneste olej štětcem s přírodními štětinami.

Olej nechte vsáknout do povrchu dřeva a znovu naneste na místa, která vypadají suchá.

Zbytky oleje dobře setřete čistým suchým hadrem, abyste odstranili veškerý přebytek.

Dřevo nechte zcela vyschnout. To může trvat od několika hodin až po noc, v závislosti na poměru oleje ve směsi.

Lehce přebruste jemným brusným papírem.

Postup opakujte s několika dalšími vrstvami, abyste dosáhli požadované povrchové úpravy.

Jakmile se seznámíte se směsmi, můžete experimentovat se složením a vytvářet si různé vlastní směsi. Chcete-li získat hustší výrobek, snižte množství minerálního lihu. Pokud chcete mít více času na práci, než povrchová úprava zaschne, snižte množství polyuretanu. Nebo naopak přidejte více polyuretanu pro lesklejší povrch a rychlejší schnutí.

Poznámka: Mastné hadry používané k potírání přebytečného oleje se mohou samovolně vznítit, a to i bez blízkosti otevřeného ohně. Je to proto, že olej při schnutí vytváří teplo. Při práci mějte po ruce kbelík s vodou; jakmile se hadr nasytí olejem, vhoďte ho do kbelíku a pokračujte s čistým hadrem. Později hadry vyvěste, aby uschly odděleně. Po úplném uschnutí je můžete bez rizika zlikvidovat, hadry by se ale neměly používat opakovaně.

Jak na hydroizolaci dřeva pomocí tmelu

Polyuretan, lak a lazura jsou osvědčené tmely s vynikajícími hydroizolačními vlastnostmi. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete nátěr na dřevo nanášet při pokojové teplotě, ideálně mezi 18-21°C. Před aplikací tmely nikdy netřepejte ani prudce nemíchejte; může to způsobit vznik vzduchových bublin, které mohou zůstat na povrchu dřeva i po zaschnutí tmelu.

Co budete potřebovat:

Polyuretan

Závěrečný lak (volitelně)

Lak (volitelně)

Polyesterový štětec

Stříkací pistole (volitelně)

Jak zajistit vodotěsnost dřeva pomocí tmelu – Postupujte podle níže uvedeného návodu:

Na čisté, obroušené dřevo v dobře větraném prostoru naneste štětcem nebo stříkáním tmel na dřevo.

Tmel nechte zcela zaschnout. Doba schnutí laku, lazury a polyuretanu se může pohybovat od několika minut do několika hodin, proto se řiďte pokyny uvedenými na štítku vybraného tmelu.

Povrch dřeva znovu přebruste a natřete tmelem.

Kus nechte zcela vyschnout a vytvrdnout.

Při výběru mezi polyuretanem, lakem a lazurou pro potřeby hydroizolace dřeva mějte na paměti výhody a nevýhody těchto oblíbených typů tmelů.

Polyuretan

Poskytuje možnosti různých povrchových úprav

Nežloutne ani na světlém dřevě

Polyuretan na bázi oleje je velmi odolný; polyuretan na bázi vody rychle schne

Čištění polyuretanu na bázi oleje štětcem vyžaduje minerální líh nebo terpentýn

Z výparů polyuretanu na bázi oleje i vody se až do úplného vytvrzení uvolňují toxické těkavé organické látky

Závěrečný lak

Poskytuje tvrdou povrchovou úpravu odolnou proti poškrábání, která nežloutne

Námořní lak, skvělý pro ošetření dřeva pro venkovní použití, odolává poškození UV zářením

Spárový lak odolává skvrnám od vody na koncových stolcích a konferenčních stolcích

Vyžaduje terpentýn nebo minerální líh pro čištění štětcem

Při aplikaci a schnutí uvolňuje výpary obsahující těkavé organické látky

Lazura

Nabízí různé varianty lesku

Těsnicí prostředek vhodný pro nábytek z hluboce tónovaného dřeva

Lze ředit ředidlem na laky

Při použití k povrchové úpravě světlejších dřevin časem žloutne

Většina laku produkuje před vytvrzením výpary obsahující těkavé organické látky.

Jak impregnovat dřevo mořidlem a tmelem

Pokud vám jde o čas nebo chráníte velký projekt, jako je dřevěná paluba, zvolte kvalitní kombinaci mořidla a tmelu. Tyto víceúčelové produkty dodají barvu a zároveň zajistí odolnost proti vodě v jediném kroku.

Co budete potřebovat:

Mořidlo a tmel

Štětec nebo malířský váleček

Stříkací pistole (volitelně)

Zde se dozvíte, jak ošetřit dřevo pro venkovní použití pomocí předem namíchaného mořidla a tmelu:

Na důkladně očištěný a obroušený povrch dřeva naneste vrstvu mořidla a tmelu štětcem, válečkem a/nebo stříkacím zařízením.

Dřevo nechte zcela zaschnout a vytvrdnout podle pokynů na etiketě výrobku. Při impregnaci dřevěné paluby to může trvat minimálně 48 hodin.

I když je mořidlo a tmel nejjednodušší, pokud jde o způsoby ochrany dřeva před povětrnostními vlivy, má vedle svých výhod i své nevýhody.

Mořidlo a tmel mohou mít povrchovou úpravu průhlednou, neprůhlednou nebo něco mezi tím.

Mořidla a tmely na bázi oleje a vody se do dřeva vsáknou, zatímco případný přebytek se odpaří.

Mořidlo a tmel je třeba na dřevo v exteriéru nanášet znovu přibližně jednou za rok, v závislosti na klimatických podmínkách.

Mořidla a tmely na bázi alkydů se mohou při použití na dřevo v exteriéru loupat, proto jsou vhodnější pro povrchové úpravy v interiéru.

Závěrečné myšlenky

Ať už používáte olejovou povrchovou úpravu, tmel nebo mořidlo a tmel, postup impregnace dřeva je zásadní pro udržení dřevěných palub, nábytku a ručně vyráběných kusů bez vlhkosti. Použijte výše uvedené metody a klíčová pravidla pro impregnaci dřeva – jako je výběr dobře větraného pracovního prostoru a použití správné povrchové úpravy pro správnou strukturu dřeva – díky tomu zůstane výsledné těsnění vodotěsné a bude vypadat co nejlépe po mnoho let.