3 způsoby, jak mít jídlo jako z grilu, aniž byste grilovali

Neexistuje snad nikdo na světě, kdo by neměl rád grilování. V chladném období je to s těmito oblíbenými pochoutkami z grilu trochu složitější, pokud tedy nemáte domácí gril, to však neznamená, že si je nemůžete ani tak dopřát. Přečtěte si o 3 způsobech, které se grilu téměř vyrovnají, a přitom nebudou vyžadovat, abyste byli venku v zimě.

1. Použijte grilovací pánev

Litinová grilovací pánev je nepřilnavá, má vysokou výhřevnost a rýhy, jimiž je vybavena, zajišťují, že tuk se nedrží pod grilovaným jídlem a nepřipaluje jej. Pokud je grilovací pánev dostatečně rozpálená, na mase i sýrem navíc zanechá požadované rýhy, přesně jako kdybyste suroviny sejmuly z grilu. Tyto pánve se dělají v různých provedeních, od nejmenších, které jsou vhodné pro malé kuchyně s nedostatkem prostoru až po větší, které se naopak báječně hodí do velkých místností, neboť zabírají více místa. Větší jsou také těžší.

Velmi dobrou zprávou, kterou nejspíše ocení milovníci grilovaných pokrmů je, že litinové pánve nebývají drahé. Nejlépe fungují pro rychlé recepty, kde je žádoucí zachování šťavnatosti a vitamínů. Tedy, grilujte na nich maso a zeleninu, a budete nadmíru spokojeni. Nevýhodou je, že jídlo nechytne klasickou kouřovou vůni jako tomu je při klasickém grilování venku. Nicméně na druhou stranu účel splní a jídlo z grilu si tam můžete dopřát i doma, když venku panují mrazy.

2. Pokrmy dochuťte udícími ingrediencemi

Přidáním nejrůznějších udicích ingrediencí a koření do jídla bývá nejsnazší způsob, jakým dosáhnete chuti pokrmů jako z grilu. Můžete využít hned dvou metod. Maso a ryby je možné posypat uzenou solí nebo uzenou paprikou, zeleninu poté pokapejte uzeným olivovým olejem. Případně do marinád přisypte trochu chilli. Pokud si chcete doma vytvořit opravdový meisterstück, můžete využít starého dobrého tekutého kouře. Ale pozor, s ním se musí umět, neboť hrozí, že to s ním přeženete a jídlo poté bude chutnat jako popel od cigaret.

3. Pomůže vám kouř

Uzení není grilování, to vskutku ne, ale pokud toužíte po všudypřítomné kouřové vůni grilovaného masa jako tomu bývá v létě u grilu, můžete jí dosáhnout i v interiéru. Nemusíte investovat do žádných předražených zařízení, jaké mají například světoznámí kuchaři, stačí si dopomoci vlastnoručně.

Otevřete okno nebo zapněte ventilátor. Poté vyložte wok nebo jednorázovou pánev alobalem. Navrch rozložte suché hobliny z tvrdého dřeva. Dřevo zakryjte další fólií a poté na fólii umístěte stojan nebo mřížku. Zakryjte stojan či mřížku fólií a na několika místech ji propíchejte, abyste vytvořily průduchové otvory. Nastavte hořák na své troubě na vysokou teplotu a položte pánev na něj. Až z ní začne stoupat dým, uložte jídlo na stojan překrytý fólií a pevně jej překryjte alobalem. Tímto způsobem pokračujte 30 vteřin až jednu minutu a poté jídlo odkryjte. Sejměte jej ze stojanu a dodělejte jej na grilovací pánvi. Bohužel se nejedná o způsob, kde na grilu můžete připravit hromadu steaků, spíše si tímto způsobem můžete připravit třeba kousky zeleniny či menší kusy masa, ale i to za to stojí.