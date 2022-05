3 chutné a zdravé dezerty pro vaši lásku

Láska kvete v každém věku a každým dnem, bez ohledu na roční období. Pokud plánujete potěšit svoji drahou polovičku sladkým, ale zároveň zdravým dezertem, máme pro vás super tipy. Nemusíte kupovat nic přeslazeného z cukrárny a mít tak výčitky jak sobě i protějškovi škodíte a už vůbec se nemusíte mučit chroupáním mrkve. Naopak. Dopřejte protějškovi i sobě něco dobrého, hřešte zdravě. Máme pro vás recepty na 3 opravdu chutné dezerty, které potěší, zasytí a po nichž nepřiberete.

1. Pečené jablko s ořechy

Jablko je nejen chutným, ale také velmi zdravým ovocem. Obsahuje vlákninu, která prospívá trávení a střevní mikrofloře. Vlašské ořechy jsou poté plné zdravých tuků. Dopřejte si se svým miláčkem toto zdravé a chutné mlsání.

Budete potřebovat:

– 2 středně velká jablka

– 5 středních jahod

– dva hrnky vyloupaných vlašských ořechů

– arašídové máslo

– hořkou čokoládu

Postup: Z jablíček vydlabejte střed. Odstraňte jádřinec a stopku a zbytek pokrájejte nadrobno. Máte-li hotovo, vydlabaná jablíčka vložte do trouby a krátce, přibližně 10 minut zapečte při 180 °C. Mezitím si pokrájejte nadrobno jahody a vlašské oříšky. Smíchejte je s pokrájeným jablkem. V hrnci rozehřejte pár kostiček hořké čokolády a smíchejte ji s arašídovým máslem. Do vydlabaných pečených jablek vložte směs jahod, jablečného středu a oříšků. Zapečená jablka zalijte polevou z hořké čokolády a arašídového másla. Můžete podávat.

2. Proteinový hrnkový dort

Proteinový dort je přesně tou sladkou pochoutkou, kterou jste hledali a na níž nejspíše máte i potřebné ingredience ve spíži. Ocení ji zejména ti, kteří chodí do fitness. Tento dezert obsahuje celých 15 gramů bílkovin, což z něj dělá perfektní svačinu po cvičení, výtečnou snídani nebo jen takové zdravé mlsání.

Budete potřebovat:

– banán

– vanilkový proteinový prášek

– arašídové máslo

– mléko

– čokoládové lupínky

– prášek do pečiva

Postup: Smíchejte všechny ingredience, kromě čokoládových lupínků a dejte je do velkých hrnečků. Velké hrnky zajistí, aby se ingredience při pečení nevylili z hrnku. Dejte hrnky na jednu minutu do trouby na 200 °C. Vyndejte hrnky a zkontrolujte, zda dort má koláčovou strukturu. Pokud ne, vložte dort do trouby ještě na dalších 15 vteřin. Až ho vyndáte, nakonec ho pokapejte arašídovým máslem a posypte čokoládovými lupínky. Případně jej ještě můžete dochutit kokosovými lupínky nebo polít trochou javorového sirupu.

3. Mandlové kuličky

Jsou sladké, hezké, okouzlující a zatraceně chutné. Potěšte mandlovými kuličkami chuťové pohárky svého miláčka. Tyto kuličky jsou tak oblíbené, že by byl hřích si je nedopřát.

Budete potřebovat:

– vypeckované datle

– mandle

– kokosové lupínky nebo strouhaný kokos, dle vašeho výběru

Postup: Zakupte si nejlépe vypeckované mandle. Ušetříte si tak práci s peckami. Vložte je do kuchyňského robotu společně s mandlemi a nechte spotřebič 2-3 minuty pracovat, dokud se z ingrediencí nevytvoří hustá lepkavá hmota podobná máslu. Jakmile usoudíte, že je směs hotová, začněte z ní tvarovat kuličky o průměru přibližně 2 cm. Hotové kuličky vyválejte v drceném kokosu a dejte je vychladit do ledničky, aby pěkně zatuhly. Podávejte vždy a jen s láskou a úsměvem na tváři.