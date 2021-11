10 tipů, jak vyčistit a udržovat krb na dřevo

Máte doma krb na dřevo? Ve srovnání s krby na zemní plyn nabízejí krby na dřevo několik výhod. Jejich použití je bezpečnější, produkují více tepla, nabízejí příjemnou vůni, praskající zvuky a podporují uvolněnější prostředí. Pokud však máte krb na dřevo, budete jej muset vyčistit. Jinak se vám na něm budou hromadit popel, saze a jiné nečistoty. Níže uvádíme 10 tipů, jak čistit a udržovat krb na dřevo.

Vymeťte popel, jakmile vychladne

Krby na dřevo produkují jako vedlejší produkt popel. Jak dřevo hoří, některé jeho organické a anorganické sloučeniny zůstanou ve formě popela. Díky tomu byste se neměli pokoušet odstraňovat popel ihned po dohoření ohně. Chcete-li se chránit před podpálením a poškozením vašeho domova, počkejte, dokud popel zcela nevychladne, abyste jej mohli vymést. Popel pak můžete nabrat a vyhodit do kovové nádoby. Alternativně můžete popel uchovat pro pozdější použití na vaší zahradě.

Zkontrolujte přítomnost sazí

Je dobré, abyste krb pravidelně kontrolovali, zejména kouřovod, zda nevykazuje známky hromadění sazí. Saze mají práškovou texturu, která je měkčí než kreosot. Díky tomu se může dostat do těžko přístupných trhlin a štěrbin vašeho krbu. Pokud ve svém krbu objevíte nahromaděné saze, vydrhněte je kartáčem a trochou octa. Ocet nabízí netoxický a účinný způsob čištění sazí. Jeho kyselé vlastnosti pomáhají uvolňovat saze, takže je lze snadněji odstranit.

Palte suché palivové dřevo

Zlatým pravidlem používání krbu na dřevo je spalovat pouze suché palivové dřevo. Spalování mokrého nebo vlhkého dřeva není nikdy dobrý nápad. I když ho můžete zapálit – což může být extrémně obtížné – nebude produkovat mnoho tepla. Mokré a vlhké dřevo nehoří efektivně, což má za následek méně tepla a kratší dobu hoření. Kromě toho, pokud dřevo obsahuje příliš mnoho vlhkosti, bude při spalování produkovat saze a kreosot, které ulpívají na vnitřku vašeho krbu a jeho kouřovodu.

Chcete-li, aby byl váš krb čistý, spalujte suché palivové dřevo, například dřevo vysušené technologicky. Technologicky sušené palivové dřevo je ceněno pro svůj nízký obsah vlhkosti. Když se palivové dřevo suší technologicky, zpracovává se ve vyhřívací peci, známé jako pec, kde se z něj vlhkost doslova vypeče. Ať už je to dub, ořech nebo jakýkoli jiný druh tvrdého dřeva, vysušené dřevo je dokonalým zdrojem paliva pro váš krb na dřevo.

Vyhněte se založení ohně pomocí papíru

Ať už je to kus novin, stránka vytržená ze starého časopisu či papír do tiskárny, neměli byste papír pálit v krbu. Papír nehoří tak dobře jako dřevo. Je pravda, že je snadné ho zapálit, ale po dohoření vám zanechá spoustu popela. Pro zanechání a udržení čistého krbu nikdy nepoužívejte papír! Místo toho používejte přírodní podpalovač, jako je troud či dřevěný podpalovač, v kombinaci s technologicky sušeným dřevem. Je-li dřevo suché, mělo by se snadno zapálit pouze pomocí troudu či podpalovače.

Při používání krbu použijte ochrannou zástěnu

Při používání krbu použijte zástěnu, abyste snížili riziko dopadu žhavých uhlíků na váš koberec či podlahu. Krbová zástěna, známá také jako protipožární clona, je vysoký a plochý panel, který se používá k zakrytí přední části krbu. Používá se k zachycení žhavých uhlíků. Krbové zástěny jsou vyrobeny z tepelně odolného materiálu, jako je kov či sklo. Nezakrývají zcela přední část krbu. Místo toho se typicky vyznačují polopropustným designem, který umožňuje průchod tepla. Zavřením zástěny při používání krbu je méně pravděpodobné, že žhavé uhlíky poškodí koberec a okolní prostory.

Vyčistěte krbové zástěny

Samozřejmě, že budete muset možná vyčistit také je. V průběhu času se na nich začnou vytvářet kouřové skvrny. To platí zejména pro skleněné krbové zástěny. Kouř se bude usazovat na povrchu skla a vytvoří nevzhledné černé skvrny. Zakouřenou krbovou zástěnu však můžete vrátit zpět do původního stavu (vzhledu) jejím vyčištěním. Stačí nastříkat čistič skla na bázi čpavku na zástěnu krbu a otřít ji několika papírovými utěrkami. Pro kovovou zástěnu použijte teplou vodu a jemný prostředek na nádobí.

Zameťte vnější krb

Vnějšek vašeho krbu bude pravděpodobně hromadit popel, pokud nebude pravidelně vymetán. Všechny krby mají vnitřní a vnější prostory (topeniště), které je třeba vymést. Zatímco vnější topeniště je oblast směrem ven, která zasahuje do doprovodné místnosti. Použití zástěny může pomoci chránit vnější topeniště před popelem a uhlík, ale i tak budete muset vnější topeniště pravidelně zametat.

Vyluxujte kolem vnějšího topeniště

Vnější topeniště je navrženo tak, aby zachytilo jakýkoli popel nebo uhlíky, které uniknou z topeniště, ale není to spolehlivé řešení. Pokud založíte velký oheň nebo nevyčistíte topeniště, popel může přistát na koberci kolem vnějšího topeniště. Někteří majitelé domů dělají tu chybu, že se snaží vyčistit popel z koberce drhnutím. Tím se ale popel zaryje hlouběji do koberce, což může vést k trvalým skvrnám, které je takřka nemožné odstranit. Jednodušší a efektivnější způsob, jak vyčistit popel z koberce, je vysát. Popel stačí přejet vysavačem s odsáváním, abyste popel „vytáhli“.

Nechte oheň přirozeně dohořet

Spíše, než abyste hasili oheň vodou, tak ho nechte přirozeně dohořet. Nalévat vodu – i malé množství – do krbu není nikdy dobrý nápad. Zatímco oheň pravděpodobně uhasí s minimálním úsilím, voda se smíchá s popelem, vytvoří pastu a ta se přilepí na stěny a podlahu topeniště. Kromě toho voda přispívá ke korozi a rezivění.

Vyčistěte cihly

Cihly obklopující váš krb mohou být poznamenány skvrnami od kouře. Tyto kouřové skvrny však snadno vyčistíte pomocí roztoku zředěného octa. Smíchejte stejné díly destilovaného octa a vody do rozprašovače. Takto zředěnou směs následně nastříkejte na obarvené cihly. Poté, co necháte zředěný ocet vsáknout do cihly po dobu alespoň 10 minut, můžete přikročit k jejímu drhnutí. Pokud skvrna přetrvává, můžete ji zkusit vyčistit krémem z dehtové pasty. Také známý jako hydrogen tartrát draselný, krém z vinného kamene, je vysoce účinný při čištění cihel.