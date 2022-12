10 nejčastějších vánočních skvrn a jak je odstranit

Je to nejkrásnější období v roce – dokud vám host na vánočním večírku nerozlije červené víno po koberci v obývacím pokoji. Nebo nerozmazává čokoládu po vašem nejlepším svátečním prostírání. Sváteční nehody se stávají, ale není třeba panikařit. Mnoho nejčastějších vánočních skvrn můžete odstranit pomocí několika základních ingrediencí a trochy trpělivosti.

Tento průvodce vás provede těmi nejlepšími tipy na odstranění některých obvyklých vánočních skvrn, včetně vosku ze svíček, čokolády, vína a mízy ze stromků. Malá skvrna nebo šmouha nemusí zničit vaše čalounění, podlahu nebo oblíbený sváteční svetr. S těmito jednoduchými technikami budete schopni vyčistit vánoční skvrny během chvilky a díky tomu se vrátit co nejrychleji k vánočnímu veselí.

Jak odstranit běžné vánoční skvrny

Než se budete chystat na sváteční setkání, seznamte se nejdříve s těmito strategiemi odstraňování skvrn a zvažte, zda si raději rovnou nesestavit čisticí sadu pro případ nouze. Vybavte ji utěrkami z mikrovlákna, čisticími kartáči a několika přípravky na odstraňování skvrn, abyste byli připraveni na jakýkoli nepořádek. Nejlepší je nejprve vyzkoušet jakoukoli metodu čištění na nenápadném místě, abyste se ujistili, že nepoškodí materiál nebo neovlivní jeho barvu.

Vosk na svíčky

Zapálení několika svíček je sice snadný způsob, jak vytvořit slavnostní atmosféru, ale kapky vosku a cákance jsou často nešťastným důsledkem. Chcete-li odstranit roztavený vosk ze svíček z koberce, začněte tím, že na místo položíte uzavíratelný sáček naplněný kostkami ledu, dokud vosk neztuhne. Pomocí tupého nože nebo hrany kreditní karty vosk jemně seškrábněte, aby se rozbil, a poté kousky vysajte. Místo otřete bílým hadříkem navlhčeným malým množstvím alkoholu, abyste odstranili veškeré zbývající zbytky.

Pokud se vosk rozstříkl na stěny nebo na stolní prostírání, zahřejte vosk fénem a snažte se ho co nejvíce setřít čistým hadříkem. Mastné zbytky odstraňte pomocí vatového tamponu namočeného do alkoholu. Textilní předměty vyperte jako obvykle; stěny otřete čistým hadříkem navlhčeným teplou vodou.

Čokoláda

Čokoládové pochoutky jsou sváteční tradicí, ale uklízet po nich rozpuštěný nepořádek není žádná radost. Rozpuštěnou čokoládu nejprve ztužte tak, že na místo položíte uzavíratelný sáček s kostkami ledu. Skvrny od čokolády na koberci seškrábejte tupým nožem nebo hranou kreditní karty. Na čalounění a jiné textilní předměty lze použít také suchý, čistý zubní kartáček. Vysajte nebo vyklepejte všechny uvolněné kousky a poté skvrnu otřete hadříkem z mikrovlákna namočeným v roztoku 1 polévkové lžíce prostředku na nádobí a 2 šálků teplé vody. Místo tření, které by mohlo skvrnu zatlačit hlouběji do materiálu, se ujistěte, že skvrnu roztíráte, a abyste zabránili jejímu šíření, postupujte zvenčí dovnitř. Opakujte podle potřeby, dokud skvrna nezmizí, a poté roztok nasajte čistým ručníkem.

Káva

Ať už začínáte vánoční ráno s trochou kofeinu, nebo večeři završujete šálkem teplé kávy, sebemenší uklouznutí nebo kapka může mít za následek nevzhlednou hnědou skvrnu. Chcete-li vyčistit látkové předměty, jako je oblečení nebo stolní prostírání, smíchejte roztok z 1 čtvrtlitru vlažné vody, 1/2 lžičky tekutého prostředku na nádobí a 1 lžíce bílého octa. Před opláchnutím v čisté vodě a pověšením namočte předmět do této směsi na 15 minut. Zkontrolujte, zda skvrna zmizela, a poté ji vyperte jako obvykle.

V případě skvrn od kávy na koberci nejprve skvrnu rozetřete, aby se do ní vsáklo co nejvíce tekutiny. Naneste směs 2 polévkových lžic peroxidu vodíku a 1 polévkovou lžíci prostředku na nádobí a roztok jemně zapracujte do materiálu. Čistým vlhkým hadříkem (podle potřeby ho opláchněte) odstraňte zbytky prostředku. Postup opakujte, dokud skvrna nezmizí.

Špína nebo bláto

Samozřejmě, že můžete hosty zdvořile požádat, aby si u dveří sundali obuv, ale pokud na to byť jeden neopatrný návštěvník zapomene, můžete mít ve vteřině na podlaze špínu. Chcete-li odstranit skvrny od špíny nebo bláta z koberce, nechte místo nejprve zcela vyschnout a poté vysajte, abyste odstranili všechny uvolněné částečky. Domácí odstraňovač skvrn z koberců vytvoříte smícháním 1 čtvrtlitru teplé vody, 1 lžičky tekutého prostředku na nádobí a 1/4 lžičky bílého octa. Roztok naneste na skvrnu a nechte 10 minut působit. Čistým bílým hadříkem skvrnu utírejte, dokud nezmizí. Znovu ji otřete čistým hadříkem namočeným ve studené vodě, abyste opláchli zbytky prostředku, a poté ji osušte.

Horké kakao

Uvelebení se s hrnkem horkého kakaa u krbu je uvolňující způsob, jak zakončit večer. Pokud se však stane, že se vám čokoládová tekutina dostane na košili nebo koberec, kde se rozmaže, může to rychle zkazit příjemnou atmosféru. Skvrny od horké čokolády na oblečení okamžitě opláchněte pod studenou vodou a propláchněte je rubovou stranou skvrny. Skvrnu předem ošetřete oblíbeným odstraňovačem skvrn na tkaniny nebo na ni přímo aplikujte prací prostředek. Oblečení vyperte v teplé vodě a pověste, aby uschlo. Podle potřeby postup opakujte, dokud skvrna zcela nezmizí.

Chcete-li vyčistit skvrny od horkého kakaa na koberci, okamžitě rozetřete co nejvíce tekutiny čistým bílým hadříkem směrem od vnější strany dovnitř. Chcete-li místo opláchnout, naplňte láhev s rozprašovačem studenou vodou, nastříkejte malé množství na skvrnu a znovu ji rozetřete. Hadříkem namočeným do směsi teplé vody a malého množství tekutého prostředku na nádobí skvrnu čistěte, dokud nezmizí. Zbytky prostředku odstraňte čistým hadříkem navlhčeným teplou vodou.

Rtěnka

Pokud vám hosté na svátečním večírku umazali ubrousky od rtěnky, začněte ošetřením skvrny tekutým pracím prostředkem. Zapracujte ji pomocí zubního kartáčku a poté nechte prací prostředek působit alespoň 15 minut. Vyperte látku na režim horké prádlo a podle potřeby opakujte. Počkejte se sušením látky, dokud skvrna zcela nezmizí.

Červené víno nebo sváteční punč

Červené víno a pestrobarevný punč jsou sice oblíbenými svátečními nápoji, ale skvrny, které po nich zůstávají, se velmi špatně odstraňují. Pokud se některý z těchto nápojů vylije na koberec, naneste na potřísněné místo sodu nebo peroxid vodíku a otřete čistým hadříkem, dokud skvrna nezmizí. Skvrny od vína nebo punče na oblečení a ložním prádle namočte na 30 minut do studené vody a poté na skvrnu naneste bílý ocet. Po dalších 30 minutách vyperte jako obvykle. Skvrny na čalounění lze vyčistit potřením místa teplou mýdlovou vodou. Poté zopakujte použití roztoku ze stejných dílů bílého octa a vody a poté přejděte zpět na vodu s prostředkem na nádobí. Čistým vlhkým hadříkem odstraňte zbytky prostředku a poté je osušte.

Saze

Když se uvelebíte u krbu, popel a saze se mohou snadno dostat z krbu ven a zaneřádit tak jeho okolí. Chcete-li odstranit skvrny od sazí na koberci nebo čalounění, posypte místo jedlou sodou a nechte ji alespoň hodinu působit, aby skvrnu absorbovala. Poté místo důkladně vyluxujte. Pokud skvrna zůstane, použijte peroxid vodíku s čistým bílým hadříkem a skvrnu rozetřete, abyste ji odstranili. Opláchněte místo otřením čistým vlhkým hadříkem. Chcete-li vyčistit saze z krbových cihel, smíchejte 1/4 šálku tekutého prostředku na nádobí se 4 šálky vody. Roztok naneste na cihly a poté je vydrhněte kartáčem s měkkými štětinami směrem shora dolů. Opláchněte místo houbou namočenou v čisté vodě.

Míza stromů

Živé vánoční stromky mohou na kobercích a oblečení zanechávat lepkavé zbytky mízy. Chcete-li odstranit skvrny od mízy, začněte tím, že tupým nožem seškrábnete co nejvíce zbytků. V případě potřeby umístěte na skvrnu uzavíratelný sáček naplněný ledem, aby míza nejprve ztuhla. V případě oděvů předem ošetřete místo pomocí přípravku na odstraňování skvrn nebo nanesením pracího prostředku přímo na skvrnu. Oblečení vyperte jako obvykle, a to v nejteplejší vodě vhodné pro danou tkaninu. Podle potřeby postup opakujte; předmět nesušte, dokud skvrna zcela nezmizí. V případě koberce potřete skvrnu bílým hadříkem navlhčeným do malého množství alkoholu, abyste odstranili zbytky.

Vodní skvrny

Ať už vaši hosté přešlapují v zasněžených botách, nebo jste se při zalévání vánočního stromku netrefili, nadměrná vlhkost může na podlahách z tvrdého dřeva zanechat nevzhledné vodní skvrny. Pokud se skvrna zdá být bílá, můžete ji často odstranit jemným otřením místa ocelovou vlnou č. 000 a nanesením podlahového vosku. Pokud skvrna již ztmavla na černou, namočte zubní kartáček do malého množství bělidla a potřete skvrnu. Počkejte několik hodin a pak postup opakujte. Pokud skvrna zůstane i druhý den, možná bude nutné místo odizolovat, obrousit a znovu utěsnit, aby se skvrna odstranila.