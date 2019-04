10 důvodů proč rekonstruovat kuchyni s profesionálním studiem

Zdroj: KUCHYNĚ gorenje

Právě jste se rozhodli, že vaše kuchyně si zaslouží rekonstrukci. A když rekonstrukce, tak chcete, aby byla opravdu kvalitní, ale aby vás zároveň finančně nevyčerpala. Přemýšlíte tedy, na koho se obrátit. Zvažujete možnosti, které nabízí truhláři a malé firmy, diskontní prodejci nebo profesionální kuchyňská studia. V následujících řádcích vám nabídneme hned 10 důvodů, proč právě poslední možnost, tedy vybrat si profesionální kuchyňské studio, může být pro vás tím nejlepším řešením.

Silná firma, která nabízí jistotu a bezpečí

Profesionální kuchyňské studio má obvykle zázemí silné firmy, která nabízí jistotu, že za své peníze dostanete to, co jste si objednali, co jste si přáli. Nabízí bezpečí. Nebudete prožívat strach, zda se třeba právě vámi vybraný truhlář nebo malá firma nedostane do finančních či jiných potíží. Nebudete si muset komplikovaně vyhledávat reference na internetu. Nebudete se muset bát složit zálohu. U profesionálního kuchyňského studia nedostanete za své peníze jen kvalitní kuchyni, ale i klidný spánek, což je bez pochyby velmi příjemný bonus.

Příznivá cena

Ačkoliv právě cena spoustu lidí od návštěvy kuchyňských studií odradí, protože všeobecně rozšířená představa je taková, že kuchyňská studia jsou drahá, opak může být pravdou. Nejen že se vám dostane vysoké kvality kuchyňského nábytku a spotřebičů, ale velikost firmy umožňuje nabízet zákazníkovi různé prodejní akce v kombinaci s akcemi jejich partnerů. To vše dohromady vytváří velmi zajímavé ceny, které mohou být atraktivní pro všechny. Tedy i pro ty, kteří si vždy mysleli, že služby kuchyňského studia jsou nad jejich finanční možnosti.

Nadstandardní služby

U faktu, že za kuchyňským studiem stojí velká a silná firma, ještě zůstaneme. Díky zázemí velké firmy si kuchyňské studio může dovolit nabídnout svým klientům nadstandardní služby. Těmi jsou třeba již zmíněné lákavé ceny díky prodejním akcím, jako jsou např. slevy a bonusy na kuchyně a kuchyňské spotřebiče. Další nadstandardní službou je zpracování návrhu zdarma a vytvoření vizualizace kuchyně na míru.

Inspirativní vizualizace

Fakt, že kuchyňské studio vytvoří vysoce kvalitní vizualizaci zdarma, je vlastně k nezaplacení. Kuchyňské studio pracuje se špičkovým kreslícím programem, u kterého se téměř nedá poznat, zda jde o vizualizaci či reálnou fotografii. Díky takovému programu dostanou vaše představy reálnou podobu ještě před tím, než se vůbec začne s výrobou. Navíc návrhů různých kuchyní má takové studio spoustu, o inspiraci tedy není nouze. A v neposlední řadě se díky kvalitnímu zpracování vizualizace dají vychytat drobnosti a lze se tak vyhnout byť i třeba jen drobným chybám. Vaše nová kuchyně má díky tomu veliké šance, že bude opravdu dokonalá.

Odbornost prodejců

Profesionální programy by samy o sobě nic nedokázaly, pokud by s nimi nepracovali odborníci. A kde jinde bychom je měli hledat, než právě v profesionálním kuchyňském studiu? Prodejci zde pracují jen a pouze s kuchyněmi, vyznají se v moderních trendech, v praktických řešeních dnešních kuchyní, mají přehled o tom, jaké technologie nabízí dnešní kuchyňské spotřebiče. Dokáží vám tedy poradit a dokáží si poradit i s tím, aby vašim představám dali reálné obrysy.

Specializace a dělba práce

Zatímco v malé firmě dělá jeden nebo dva lidé všechno, tzn. od počátečního návrhu, přes případnou vizualizaci (pokud takové služby malá firma vůbec nabízí) až po finální montáž. Oproti tomu kuchyňské studio disponuje odborníky specializujícími se na jednotlivé fáze výroby nové kuchyně. Na začátku jsou prodejci, kteří jsou odborníky přes návrhy a vizualizace. Následují výrobci, kteří jednotlivé návrhy přetvoří v realitu. Nakonec jsou zde ti, kteří jednotlivé kusy nábytku a spotřebičů propojí v jednotný, fungující a krásný celek přímo na místě tak, jak si zákazník přeje.

Kuchyňský nábytek a spotřebiče jedné značky spolu ladí

Zcela určitě není žádným překvapením, že naším přáním není jen funkční a praktická kuchyně. Od dnešní kuchyně chceme víc. Chceme, aby byla krásná, aby ladila s okolím, aby s ní ladily i jednotlivé kuchyňské spotřebiče. Velké kuchyňské studio má buď vlastní značku spotřebičů, takže o tom, zda bude vše ladit, není sebemenších pochyb, nebo s jednou značkou spolupracuje, a i v tomto případě není sladění celku nic náročného.

Originály na míru

Chceme-li krásu, s největší pravděpodobností budeme chtít i unikát. Nebudeme chtít, abychom měli něco tuctového, něco, co má každý. Chceme zkrátka originál. S kuchyňským studiem si takový originál můžeme dovolit. Navíc nemusíme dělat kompromisy, kterým se třeba u diskontních prodejců nevyhneme. Přeci jen máme jednou dané prostory, které nám ne vždy umožní, abychom do nich napasovali pevně dané rozměry kuchyňských skříněk. Pokud ale vytváříme originální kuchyni na míru, pak zmenšit či naopak zvětšit rozměr skříněk o pár centimetrů tak, jak to vyžadují naše zdi, není žádný problém. Navíc nabídka materiálů, doplňků a příslušenství, ze kterých si můžete vybírat, je obrovská.

Komfortní zázemí kuchyňského studia

Vytvoření originálu by ale nebylo možné, pokud bychom na to neměli dostatečný klid. Klid je něco, co v rozlehlých prostorách diskontních prodejců budete hledat jen s velkými obtížemi. Naproti tomu si zkuste představit pohodu a klid, který najdete v profesionálním kuchyňském studiu. Tam se vám prodejci budou moci věnovat, aniž byste za zády měli další potencionální klienty, kteří čekají, až přijdou na řadu. Vybírat si svou novou kuchyni v klidném zázemí kuchyňského studia je úplně jiný zážitek.

Rychlé řešení reklamací

Tak. Svou novou kuchyni už máte doma. Chtělo by se říct, že tady náš příběh rekonstruování kuchyně končí. Bylo by to sice krásné, ale svým způsobem bláhové. Chyby se dělají, takže se může stát, že budete s něčím, třeba jen s maličkostí, nespokojeni. V takovém případě je dobře, že jste si vybrali právě profesionální kuchyňské studio, které je schopné řešit případné reklamace rychle. Svých zákazníků si totiž váží a snaží se jim tedy maximálně vyhovět.

A na závěr už jen jedna malá drobnost, takové malé připomenutí. Kuchyni si nepořizujete na několik málo týdnů, nepořizujete si ji ani na několik měsíců. Vaše nová kuchyně s vámi bude několik let. Rozhodujte se tedy pomalu a s rozvahou.