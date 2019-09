ZNAMENÍ Panny a co nám svědčí

Od srpna do září jsme ve znamení Panny, což přináší řád a sklizeň úrody. Rostliny dosahují svého růstového maxima, od října už začnou postupně odumírat a i my se vracíme po vzoru přírody ke své práci, povinnostem a víc než kdy jindy můžeme pociťovat na svém zdraví důsledky nesprávné výživy, máme citlivější střeva i žaludek. Panna nás i přírodu vede k tomu, abychom byli přísní, důslední a spravedliví.

Jednali se sebou spravedlivě. Hříchy se nasčítají velmi rychle a často právě proto začínáme se „zanedbaným zdravím“ trpět už od září na nachlazení a virózy.

ROSTLINY SPOJENÉ SE ZNAMENÍM PANNY

V tomto čase vládne planeta Chiron, která v astrologii nastoluje řád, pořádek, je velkým učitelem s nesmírnými znalostmi léčitelství a bylinek. Umí oddělit zrno od plev a pro co se v tento čas po zralých úvahách rozhodneme, to většinou dotáhneme do konce. Vidíme věci přísně, spravedlivě a klidně.

Znamení Panny přistupuje ke světu i lidskému tělu celistvě a tak i my někdy propadáme melancholii a poprvé před podzimními dny a svátečním adventem začínáme přemýšlet, bilancovat a chceme svůj život hlouběji pochopit. Přece jen, cítíme konec roku za dveřmi a je třeba sami pro sebe ještě posbírat poslední úkoly, které vyžadují píli a dřinu. V tom podporují Pannu rostliny spojené s tímto znamením:

LEVANDULE – odbourává stres a v této době nám pomůže v aromaterapii nebo ve formě čaje v uvolnění napětí, bolestí hlavy, nervozity nebo i proti žaludečním potížím. Pomůže najít jistotu, klid a harmonii, jež v této době více než kdy jindy potřebujeme.

Podobně pomůže také: kozlík lékařský (jehož kořeny se sklízí koncem září a v říjnu) nebo dobromysl obecná.

ZEMĚŽLUČ – touto bylinou si prý Kentaur (spojený s Chironem) vyléčil hnisavé rány na svých koňských nohou, nám však pomůže nejen na zažívací potíže, ale také při prvních virózách a ulehčí i při duševní zátěži a na vyčerpanost organismu po létě. Psychickou i fyzickou.

APERITIV a životabudič ČASU PANNY JE ZEMĚŽLUČ.

KADIDLOVNÍK – ve formě kořeněné těžké zemité vůně nám pomůže spojit se se svou duší a lépe tak projít časem bilancování. Na fyzické zdraví působí na zažívání a mírní střevní potíže a záněty všeho druhu.

Podobně pomůže také: šišák bajkalský, jehož kořeny se také sklízí na podzim a pomáhá spojit se s vlastní duší, pomáhá meditovat, normalizuje krevní tlak, je proti horečce, ale také spravuje zažívání, práci se žlučí, čistí játra i mírní nespavost a nervozitu.

Čas Panny, čas poctivosti

Je čas začít uvažovat nad svými zlozvyky, čas vnést do svého života puntičkářskou poctivost. Vylepšit životosprávu, začít snídat, začít jíst kvalitní potraviny a zpracovávat poslední poctivé dary přírody. Čas přeje výrobě bezinkových, aroniových nebo šípkových vín, brzy se budou sklízet trnky, švestky a jablíčka.

Čas otevřít herbář a bylinné knihy a udělat si nějakou tu bylinkovou očistnou a uklidňující kúru.

Být k sobě poctivý.