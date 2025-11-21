RSS Facebook Twitter

Zimní večery nikdy nebyly lepší: Venkovní oheň, který ohromí každého

Lis 2521 Autor: Claudie Kornelová

Zahrada v zimě nemusí být jen prázdné místo, kam se díváme z okna a čekáme na jaro. I když teploty klesnou pod nulu, může být venku útulno, teplo a krásně, stačí si vytvořit zahradní kout s ohněm, který vás zahřeje a dodá celé zahradě neobyčejnou atmosféru. Protože přiznejme si to, nic se nevyrovná tomu, když sedíte venku zachumlaní v dece, slyšíte praskat dřevo a cítíte vůni kouře smíšenou s čerstvým zimním vzduchem.

oheň

Také máte rádi venkovní posezení v zimě? Zdroj foto: Pixabay.com – Courtney8

Oheň jako středobod zimní zahrady

Oheň má v sobě něco prastarého. Dokáže přitáhnout pozornost, zklidnit, zahřát i spojit lidi dohromady. Zahradní posezení se zdrojem tepla se tak snadno může stát srdcem zimní zahrady – místem, kde se zastaví čas.

Ať už zvolíte otevřené ohniště, zahradní krb nebo přenosnou ohnivou mísu, jedno je jisté: oheň promění atmosféru i v tom největším mrazu.

Jak vybrat správné ohniště

Možností je spousta a záleží jen na prostoru, který máte, a na tom, jak často chcete oheň rozpalovat.

Otevřené ohniště

Klasika, která nikdy nezklame. Ideální pro větší zahrady. Můžete ho vyzdít z kamenů, cihel nebo koupit hotové betonové ohniště. Výhoda je, že kolem se dá pohodlně posedět a dá se na něm i opékat.

Ohnivá mísa

Skvělá volba pro menší prostory. Kovová mísa (často litinová nebo ocelová) je praktická, přenosná a působí elegantně. Dá se snadno přenést, a když ji nepoužíváte, může sloužit i jako dekorace.

Zahradní krb nebo kamna

Pokud máte terasu, stojí za zvážení zahradní krb. Chrání plamen před větrem, umožňuje vaření i grilování a zároveň vypadá skvěle. Existují i designové varianty na dřevo či plyn, které se hodí i do moderních zahrad.

Tip: Pokud je ohniště blízko domu nebo altánu, zkontrolujte směr větru – kouř by nikdy neměl foukat k posezení nebo do oken.

Pohodlí i v mrazu: jak připravit posezení

Oheň sám o sobě hřeje, ale abyste si posezení venku opravdu užili, je dobré myslet i na pohodlí.

Dejte pod nohy kožešiny nebo silné deky, klidně i starý koberec. Izoluje od studené země.
Na lavice nebo židle přidejte měkké podsedáky – ideálně takové, které se dají vyprat nebo snadno usušit.

Připravte si deky a plédy – čím víc, tím lépe. Nikdo si nechce při zimním čaji klepat zuby.
Pokud máte zastřešený kout, přidejte závěsné lampy nebo světýlka – teplé světlo udělá divy.

Trik: Na stolek dejte termosku s čajem, hrnky a pár sušenek. I malá svačina chutná u ohně úplně jinak.

oheň

Připravte si i nějaké deky, aby vám nebyla zima. Zdroj foto: Pixabay.com – Diana

Bezpečnost především

Romantika ohně je krásná, ale oheň si zaslouží respekt.

  • Umístěte ohniště nejméně 3 metry od hořlavých materiálů – plot, dřevník, suché větve.
  • Mějte po ruce kbelík s vodou nebo pískem.
  • Nikdy oheň nenechávejte bez dozoru – i malý plamínek se může rozšířit větrem.
  • Po skončení večera uhlíky vždy úplně uhaste.
  • A pokud máte malé děti nebo domácí mazlíčky, raději kolem ohně vytvořte nízkou zábranu nebo kamenný kruh.

Jak dodat zahradě atmosféru

Kromě samotného ohně dokážou teplo a útulnost přinést i malé detaily.

  • Do okolí ohniště položte lucerny nebo solární světýlka.
  • Na stolek dejte vázu s větvičkami jehličí, šípky nebo cesmínou.
  • Pokud máte čas, můžete si vyrobit i vlastní lampiony ze zavařovacích sklenic – stačí pár svíček a trocha fantazie.

Tip: Skvěle vypadá i „zimní kout“ s dřevěnou lavicí, kožešinami a miskou s prskavkami – jednoduché, a přitom kouzelné.

Dřevo, které hřeje i voní

Ne všechno dřevo hoří stejně. Pro zimní večery u ohně je ideální tvrdé dřevo – buk, dub nebo habr. Hoří déle, dává stabilní teplo a vytváří krásné žhavé uhlíky.

Naopak smrk nebo borovice rychle vzplanou, ale dělají víc kouře a praskají. Proto je používejte spíš jako podpal.

Zajímavost: Pokud do ohně přidáte pár větviček jalovce nebo rozmarýnu, celý večer se provoní jemnou, lesní vůní.

dřevo

Pro zimní večery je ideální tvrdé dřevo. Zdroj foto: Pixabay.com – HM

Oheň i v zimě? Rozhodně ano!

Není nic hezčího než zimní večer venku. Když se mráz opírá do tváří, ale ruce i srdce hřeje oheň. Všechno kolem ztichne, plamen tančí a praskání dřeva se stane jediným zvukem v okolí.

Zahrada tak ožije i v době, kdy většina lidí zůstává doma. Stačí pár kousků dřeva, horký čaj, teplá deka – a máte dokonalý zimní úkryt.

