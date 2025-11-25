RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zahrada

Nejnovější články

Zimní spánek trávníku: Proč mu prospívá klid a jak mu pomoci přežít mráz

Lis 2525 Autor: Claudie Kornelová

Zahrada v zimě spí. Stromy bez listí, záhony pod sněhem, a trávník, který v létě hýřil sytou zelení, teď působí nevýrazně, matně a trochu unaveně. Ale to je v pořádku. Trávník, stejně jako zbytek přírody, potřebuje odpočívat. A právě tenhle zimní klid mu prospívá víc, než si většina lidí uvědomuje.

trávník

Víte, jak se správně starat o trávník v zimě? Zdroj foto: Pixabay.com – SarahJones

Když mu dáte prostor na regeneraci, odvděčí se vám na jaře hustým, zdravým a svěžím porostem. Pokud ho ale v zimě přetížíte nebo na něj zapomenete úplně, můžete na jaře místo zeleného koberce najít hnědé fleky a mechy.

Co se s trávníkem děje v zimě

Na první pohled to možná nevypadá, ale i v zimě se v půdě odehrává spousta procesů. Tráva sice přestává růst, ale kořeny zůstávají živé a pomalu dýchají. Když teploty klesnou pod deset stupňů, trávník přechází do tzv. vegetativního klidu – spí, aby přečkal chladné měsíce.

Ve chvíli, kdy teploty klesnou k nule, přestává fotosyntéza a rostlina si „zatahuje“ živiny ke kořenům. Tam si vytváří zásobu energie, kterou pak využije při jarním probuzení.

Z toho plyne jedna jednoduchá rada: v zimě trávník nerušte. Potřebuje mít klid, aby si mohl odpočinout a připravit se na nový růst.

Proč na trávník nešlapat

Mráz dokáže udělat své – listy trávy jsou zmrzlé a křehké. Jakmile po takovém trávníku přejdete, buňky se poškodí a tráva se doslova rozláme. Na jaře pak v těchto místech vznikají nevzhledné žluté nebo hnědé šlápoty, které se dlouho hojí.

Zkuste se proto v zimě vyhýbat chození po trávníku, zvlášť když je pokrytý námrazou nebo sněhem. Pokud přes něj musíte přejít, udělejte si pevnou cestičku (například kamennou nebo dřevěnou), kterou můžete používat i v jiných ročních obdobích.

Když přijde sníh

Mnoho lidí se domnívá, že sníh trávníku škodí. Pravda je ale opačná – sníh je pro něj jako přikrývka. Chrání ho před silnými mrazy a vysycháním. Problém nastává až ve chvíli, kdy se sníh začne hromadit ve velkých vrstvách nebo když ho shrnujete z cest přímo na trávník.

Hromady zhutnělého sněhu totiž omezují přístup kyslíku a pod nimi se může začít tvořit plíseň sněžná. Ta se projeví na jaře bílými nebo šedými skvrnami, které se později mění na hnědé.

Tip: Sníh nehrňte na trávník a nenechávejte na něm ležet hromady ledu. Lepší je ho rovnoměrně rozprostřít nebo nechat pomalu roztát.

trávník

Sníh trávníku nijak neškodí, avšak pozor na to, aby ho nebylo moc. Na trávníku by to vytvořilo sněžnou plíseň. Zdroj foto: Pixabay.com – Diana55

Jak trávník připravit na zimu

Klid v zimě je důležitý, ale ještě důležitější je to, co uděláte na podzim. Dobře připravený trávník zimu zvládne bez problémů.

Naposledy posekejte – ale ne úplně nakrátko.

Ideální výška trávy před zimou je kolem 4–5 cm. Kratší trávník může vymrznout, delší zase zahnívá.

Odstraňte listí a mech.

Na podzim bývá trávník často pokrytý listím. Pokud ho neodstraníte, začne se pod ním tvořit plíseň.

Přihnojte podzimním hnojivem.

Na rozdíl od jarního hnojení by mělo být s vyšším obsahem draslíku, který posiluje odolnost vůči mrazu.

Provzdušněte půdu.

Lehké vertikutování nebo prořezání půdy pomůže kořenům lépe dýchat a připravit se na zimní období.

Nezapomeňte zalít.

Pokud je podzim suchý, dopřejte trávníku pořádnou dávku vody, aby kořeny měly z čeho čerpat.

Na jaře mu dopřejte jemné probuzení

Jakmile mrazy poleví a zem trochu rozmrzne, trávník se začne pomalu probouzet. V tu chvíli je důležité neuspěchat první práce. Nesekejte příliš brzy – počkejte, až bude půda suchá a tráva začne růst.

Na jaře se hodí:

  • jemné vyhrabání zbytků listí,
  • lehké provzdušnění,
  • a první dávka jarního hnojiva s dusíkem, která nastartuje růst.

Pokud se někde objeví holá místa, dosejte je směsí pro obnovu trávníku.

Proč je klid tak důležitý

Zimní období je pro trávník něco jako hluboký spánek. Pokud ho budete rušit – například častým pohybem, shrnováním sněhu nebo hnojením v mrazu – jen mu ublížíte.

Nejlepší, co můžete udělat, je nechat ho být. Příroda ví, co dělá. A i když v zimě trávník nevypadá nejlépe, pod povrchem se pomalu chystá k novému začátku.

Až se pak na jaře zazelená, uvidíte, že ten klid a trpělivost měly smysl.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Lis 2025>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář