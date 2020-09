Zelenina a ovoce, které jsou vhodné k vysazení pro začínající zahradníky

Pokud se zahradničením teprve začínáte a nebo nemáte dostatek času na péči o vaší zahrádku a tak nejspíš hledáte nenáročnou zeleninu o kterou byste se nemuseli extrémně starat. V tom případě pro vás budou tyto snadno pěstovatelné a nenáročné plody a zelenina to pravé.

Koneckonců, zahradničení by mělo být zábavnou činností. Samozřejmě vás může odradit zejména v prvním vegetačním období, kdy trávíte čas především plením, zaléváním a stresováním ohledně toho, aby vám rostlinka vyrostla. I tak to ale nevzdávejte a zkuste si zasadit některou zeleninu níže uvedenou. Budete překvapeni, jak snadné to je.

Salát

Salát patří mezi nejlepší zeleninu pro pěstování pro začátečníky. Nejen, že se o něj skoro nemusíte starat a je nenáročný na údržbu, ale také velmi rychle roste. Sklidíte ho během několika týdnů, což vám pomůže posílit sebedůvěru začínajícího zahradníka.

Rukola

Rukola se jako většina bylinek pěstuje velmi snadno a hodí se například do salátů. Všechny ohromí svou pepřovou chutí. Je odolná vůči většině přírodních podmínek a dobře roste i ve vlhkém podnebí. Pěstovat ji je stejně snadné jako výše zmíněný salát.

Okurka

Okurky jsou křupavé a také velmi osvěžující. Musíte jen dávat pozor, abyste je dostatečně zalévali, protože málo zalévání způsobí to, že vaše okurky začnou chutnat hořce. Jinak vše, co vaše okurky budou potřebovat je dostatek slunečního světla.

Řepa

Stejně jako salát a rukola je i řepa velmi snadná k pěstování. Lze ji pěstovat uvnitř ve skleníku i venku na zahrádce. Je tak odolná, že snese i lehčí mráz, pokud ji zapomenete včas sklidit.

Kapusta

Kapusta je vysoce polarizující zelenina – buď ji milujete a nebo nenávidíte. Její pěstování je však velmi jednoduché. Může se pěstovat i za chladného počasí. Takže pokud jste měli v létě strach z pěstování a že se vám nic vypěstovat nepodaří díky vysokým teplotám, tak s kapustou se toho již bát nemusíte.

Paprika

Papriky lze snadno pěstovat jak uvnitř domu, tak na parapetu. Milují dostatek slunečního svitu a spoustu vody a díky tomu vás odmění svou nepřetržitou sklizní.

Rajčata

Existuje důvod pro to, proč se sazeničky cherry rajčátek nacházejí na zahradách mnohých z nás – jejich pěstování je totiž mimořádně snadné. Některé druhy rajčat jsou tzv. Samovolně zakořeněné, což znamená, že část jich můžete doslova odříznout a ony se samovolně regenerují do zcela nové rostliny. Báječná schopnost, že?

Cuketa

Věřte nám, že jakmile začnete pěstovat cuketu, tak nebudete moci přestat. Cuketa vám v kuchyni přinese mnoho výborných receptů. Produkují velké listy, takže se ujistěte, že budou zasazeny do dobře zavlažené půdy, která bude bohatá na živiny. Pokud toto vše dodržíte, tak se během krátké doby můžete těšit na záplavu plodů se kterými nebudete vědět, jak naložit.

Hořčice

Hořčičné plody jsou super chutné a mají pepřovou chuť, která se velmi podobá chutí rukole. Tato zelenina patří k nejzdravější, kterou můžete konzumovat a pěstovat stejně jako rukolu či řepu.

Bazalka

Bazalka je jednou z nejjednodušších kulinářských bylin, které můžete pěstovat. Existuje několik druhů, včetně sladké, pravé Genovese a svaté bazalky. Bazalka nemá ráda chladné počasí. Naopak se jí bude dařit v teplých a vlhkých podmínkách.

Chřest

Chřest je velmi oblíbenou trvalkou. Dokáže růst několik desetiletí v téměř jakémkoli podnebí. Zasaďte ho v dobře odvodněné půdě a poté uvidíte, jak začne pučet před posledním jarním mrazem. Chřest je velmi vytrvalá a hlavně zdravá a chutná zelenina.

Máta

Máta se řadí mezi velmi vyhledávané a populární bylinky, které můžete pěstovat velmi snadno na vaší zahrádce. Buďte ale opatrní, kam ji zasadíte! Tato bylinka je velmi invazivní, takže si rychle začne rozhazovat kořínky a růst jako plevel.

Rebarbora

Rebarbora se řadí mezi trvalky. Jednou ji zasadíte a budete mít její zásobu po několik dalších desetiletí. Každé jaro se vám objeví nová rostlinka rebarbory, což je zkrátka úžasné.

Čekanka

Čekanka je hořká zeleň, kterou najdete především v italské kuchyni. Existuje několik druhů čekanky, které můžete pěstovat. Jediná rostlinka vám vyprodukuje tolik semen, že další nebudete potřebovat po několik roků.

Petržel

Petržel se řadí mezi jednu z nejzdravějších bylin, které můžete jíst – a také se snadno pěstuje. Dobře se jí daří v květináči a zvládne i chladnější teploty či stín.

Kopr

Kopr je vynikající a rychle rostoucí bylinkou. Chutná skvěle na všem, ať už se jedná o ryby či popcorn (ano, čtete dobře). A v neposlední řadě samozřejmě na nakládané zelenině. Jakmile začne kvést, přiláká také důležité opylovače!

Koriandr

Koriandr výborně roste a šíří se za předpokladu, že má odvodňující půdu a dostatek tepla. Tak na to při jeho sázení myslete.

Brambory

Brambory se pěstují tak snadno, že je mnozí z nás pěstují v plastových nádobkách či dokonce pytlích na odpadky. Vše, co potřebujete je kvalitní zemina a dostatek vláhy. Také se velmi dobře pěstují v chladnějších místnostech (sklepy atd.). To jim usnadňuje růst a sklizeň.

Jahody

Typické jarní ovoce – jahoda. Můžete zasadit jen několik sazeniček a velmi snadno a rychle se vám rozmnoží. A vy si poté již jen užijete sladké plody.

Ředkvičky

Ředkvičky dozrávají během tří až čtyř týdnů, což znamená, že s těmito kráskami to nebude trvat dlouho, než se ze sazenic stane finální produkt. Na zahrádce si navíc můžete pěstovat nespočetně druhů ředkviček. Od ředkve melounové po ředkvičku setou bílou. Pamatujte, čím jsou ředkvičky menší, tím snadněji rostou!

Cibule

Cibule jsou již trochu složitější na pěstování i tak se toho ale nebojte. Nezanedbávejte ani její zelené vršky. Cibulové vršky totiž chutnají báječně v salátu nebo orestované v různých pokrmech. Můžete ji sklidit kdykoli je již hotová a nemusíte ji nechat ani dorůst do patřičných rozměrů.

Řepa

Stejně jako ředkvička je i řepa kořenovou plodinou, která je připravena ke sklizni během několika týdnů. Vše, co k tomu potřebujete je odvodňující půda pro kultivaci této krásné plodiny.

Česnek

Česnek by se správně měl vysadit na podzim a sklidit na jaře. Protože budete tuto plodinu vysazovat v době, kdy většina vaší zahrady bude spát, tak by to mělo být o to snazší a sázení úspěšnější.

Hrášek

Hrách se sází velmi brzy na jaře a může být vysazen dokonce i při studených jarních mrazících. Přežije i pod slabou sněhovou pokrývkou. Bude se krásně rozrůstat až do doby, kdy udeří horké letní slunce.

Mrkev

Mrkev můžete pěstovat do té doby, dokud je vaše půda dobře odvodněná a kyprá. Klíčem k pěstování mrkve a její nízké údržbě je to, abyste ji provzdušňovali půdu, jakmile se objeví sazenice. Tímto způsobem se nebude navzájem přebíjet s ostatními produkty.

Zelené fazole

Stejně jako hrášek jsou i fazole malými a snadno pěstovatelnými plody. Začněte je sázet jakmile ustoupí mráz. Poté si budete po celé léto užívat této úžasné zelené odměny s minimální prací.

Kukuřice

Jste milovníky kukuřice? Pak zajisté budete mít radost, že i ta patří mezi zeleninu k snadnému sázení. Zasaďte ji do jednotlivých řad, abyste mezi nimi mohli snadno chodit. Pokud semena zasadíte na místo, kde je snadné je tzv. opylovat větrem, nebudete mít s pěstováním této zeleniny žádné problémy.

Borůvky

Borůvky mají působit okrasně, což znamená, že vypadají krásně po celý rok. Pokud je vaše půda dobře provzdušněná, vlhká lehce kyselá, tak byste neměli mít problém s jejich pěstováním.

Lilek

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, není lilek tvrdá rostlina k pěstování. Jeho pěstování je ve skutečnosti celkem snadné. Pěstuje se za stejných podmínek jako například papriky či rajčata. Upřednostňuje horké a vlhké počasí a po celé prázdniny se můžete těšit na pravidelnou sklizeň.

Ostružiny

Ostružiny se pěstují stejně jednoduše jako jahody a borůvky. Vše, co pro jejich pěstování musíte udělat je zasadit do země tenké tyčky po kterých se budou plazit. Celé léto si tak budete užívat jejich sklizeň.