Zákazníci Bohemia Energy mohou nyní řešit své požadavky po telefonu zdarma

Nedávný průzkum agentury Datank ukázal, že telefon je klíčovým prostředkem komunikace zákazníků se svým dodavatelem. Bezplatnou linku mohou nyní využít i zákazníci Bohemia Energy. Firma tak zvyšuje svůj standard péče o své klienty.

Operátoři linky jsou zákazníkům Bohemia Energy k dispozici na čísle 800 025 025, a to ve všední dny i o víkendech. „Péče o zákazníka pro nás není prázdným pojmem. To, co by naši klienti uvítali, si průběžně zjišťujeme a operativně na to reagujeme. Důkazem je i zavedení bezplatné zákaznické linky. Je součástí našeho úsilí šetřit odběratelům čas i peníze,“ říká Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy.

Profesionální call centrum základem kvalitní péče

Podle zmiňovaného výzkumu spotřebitelé pro vyřizování svých záležitostí s dodavateli energií upřednostňují především moderní komunikační prostředky. Skoro polovina jich dává přednost telefonu, na druhém místě je internet. Na špičce popularity postupně vystřídaly dlouho nejoblíbenější návštěvy kamenných poboček. „Průzkum jasně ukázal stoupající úroveň informovanosti zákazníků i jejich vysoké nároky. Tento trend nás těší, registrujeme ho i v každodenní praxi. Vyšli jsme mu vstříc nejen zelenou linkou, ale třeba také již před několika lety spuštěnou webovou kanceláří,“ vysvětluje Robert Šíma.

Pro energetickou firmu je tak nezbytné mít vybudované profesionální call centrum, které zákazníkům nabídne možnost vyřídit si své záležitosti zdarma a bez dlouhého čekání na lince. Perfektně připraveni musí být i operátoři, aby byli schopni se zákazníkem vyřídit to, co potřebuje. „Každý náš operátor má zkušenosti, znalosti a kompetence vyřešit zákaznický požadavek přímo během hovoru. To se nám daří u více než 80 procent požadavků,“ dodává Robert Šíma. Zároveň uvádí, že zákaznické call centrum Bohemia Energy vyřídí měsíčně až 140 tisíc hovorů, dostupnost telefonní linky je 95 procent a průměrně se zákazník na linku dovolá do 20 sekund.

Jednoduše a pohodlně online

„V posledních letech zaznamenáváme vzrůstající oblibu internetu jako komunikačního prostředku. Například online přístup k bankovnímu účtu považujeme dnes už za samozřejmost. Ani při výběru dodavatele by tedy možnost spravovat si svůj zákaznický účet přes web neměla hrát vedlejší roli,“ zmiňuje Robert Šíma.

Díky webové kanceláři mají klienti Bohemia Energy kdykoli k dispozici přehled o svém zákaznickém účtu. Najdou zde detaily odběrného místa a jeho spotřebu, historii požadavků, mají přístup ke všem vystaveným fakturám i aktuálním ceníkům. A samozřejmě zde mohou řadu svých požadavků přímo vyřídit. „Nejčastěji zde zadávají samoodečty, mění si výši záloh nebo způsob vracení přeplatku,“ vyjmenovává Robert Šíma.

Online portály využívají lidé i firmy v čím dál větší míře a dodavatelé se proto zaměřují na rozšiřování jejich služeb. „V Bohemia Energy nyní například nabízíme možnost zaplatit za spotřebovanou energii platební kartou a další novinky budou následovat,“ uzavírá Robert Šíma.