Zahradní cestičky a chodníčky: Jak je chránit před mrazem a poškozením
Jakmile se blíží zima, většina z nás začne řešit, jak připravit zahradu, aby přežila mráz a sníh. Většinou se zaměřujeme na rostliny, stromky nebo nářadí, ale často zapomínáme na něco, co používáme každý den – zahradní cestičky a chodníčky. Právě ty totiž v zimě dostávají pořádně zabrat. A přitom stačí pár jednoduchých kroků, aby vydržely v dobré kondici i po dlouhé zimě.
Proč mráz cestičkám škodí
Mráz a vlhkost jsou pro dlažbu a spáry nepřítelem číslo jedna. Voda se dostane do drobných trhlinek a pórů, při zamrznutí se roztáhne – a kámen nebo beton začne praskat. Stejný problém dělá i nerovný podklad: když půda pod chodníkem promrzá a roztává, začne se pohybovat a dlaždice se zvedají, naklánějí a lámou.
Já sama jsem si tím prošla – pár zim bez údržby a na jaře jsem měla v cestě malé „schody“, které dřív vůbec nebyly. Nakonec jsem zjistila, že trochu péče na podzim dokáže ušetřit spoustu práce na jaře.
Vyčištění – základ všeho
Než začne mrznout, je dobré cestičky pořádně vyčistit. Zamést listí, mech i hlínu ze spár. Na dlažbu se dá použít obyčejný kartáč s tvrdšími štětinami, případně tlaková voda. Já to většinou dělám v suchém počasí, aby se povrch stihl před zimou vysušit.
Pokud máte mezi kameny mech, dá se odstranit mechanicky nebo pomocí speciálního čisticího prostředku. Mech drží vlhkost a to je přesně to, co v zimě nechceme – voda se do spár dostává rychleji a dlažba pak praská.
Zkontrolujte spáry a doplňte štěrk
Když je cestička čistá, přichází čas zkontrolovat spáry mezi kameny nebo dlaždicemi. Pokud se štěrk nebo písek vyplavil, doplňte ho. Já používám jemný křemičitý písek, který dobře zapadne a drží.
U cestiček z kamene nebo zámkové dlažby se vyplatí i lehce přetáhnout spáry gumovou stěrkou – tím se písek dostane do všech mezer a povrch se zpevní. Tímto jednoduchým krokem zabráníte tomu, aby se voda dostávala pod dlaždice.
Pokud máte chodník z drobného štěrku, doplňte místa, kde se kamínky vyjezdily nebo vychodily. Zima štěrku moc nesvědčí – sníh a led ho často rozhrnou, takže na jaře je lepší mít základ pevný už předem.
Opravy dlaždic a podkladu
Pokud se některé dlaždice hýbou nebo naklánějí, je ideální čas to opravit ještě před zimou. Dlaždici zvedněte, podsypte štěrkem nebo pískem, urovnejte a znovu usaďte. U větších ploch se vyplatí podklad lehce zhutnit, aby se na jaře dlažba nerozjela.
Drobné trhliny v betonu nebo kameni se dají zatřít směsí cementu a písku. Mně se osvědčilo přidat trochu tekutého skla nebo penetrace – prasklina se tím uzavře a voda se do ní už nedostane.
Co dělat s vodou a ledem
Voda je hlavní viník všech zimních problémů. Pokud se u vás tvoří na chodníku kaluže, zkuste před zimou vyrovnat terén nebo odvodnit místa, kde voda stojí. Může pomoct i drobný žlábek, kterým voda odteče.
A co led? Sůl sice pomáhá, ale dlažbě a kovovým částem v okolí škodí. Mnohem šetrnější je použít štěrk, písek nebo dřevěný popel. Na namrzlé cestičky je ideální i posyp z drcené cihly – neklouže a zároveň nepoškodí povrch.
Jak předejít posuvu mrazem
Takzvaný „mrazový zdvih“ se objevuje hlavně tam, kde je pod dlažbou jílovitá půda. Když voda v půdě zmrzne, začne dlaždice nadzvedávat. Dá se tomu předejít dobrým drenážním podkladem – tedy vrstvou štěrku, která umožní vodě odtékat.
Pokud plánujete na jaře nějakou novou cestičku, vyplatí se na to myslet už při pokládce. Já dávám pod dlaždice vždy alespoň 10 cm štěrku a vrstvu písku, a od té doby mám pokoj.
Pravidelná údržba se vyplatí
I když se to nezdá, pár hodin práce na podzim dokáže ušetřit spoustu času i peněz na jaře. Vyčištěné spáry, doplněný štěrk a suchý, pevný povrch – to je základ, který přežije i mrazivou zimu.
Já si to dělám jako malý rituál: když mám hotové všechny práce na zahradě, projdu si cestičky, zametu, opravím, co je potřeba, a na závěr si dám čaj s medem a pohled na čistou zahradu. Ten pocit, že je všechno připravené a nic mě na jaře nepřekvapí, za to rozhodně stojí.
