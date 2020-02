Zahrada v únoru: Soustřeďte se na setí i průřez stromků

Na dveře nám zaklepal únor a s ním i další etapa jarních prací na zahradě. Kdo si myslí, že je čas lenošit, mýlí se. Zmrzlá půda určitě nenahrává rytí, ale za to je tu prostor připravovat vše pro nadcházející sezónu, která co nevidět přijde.

Předpěstovávejte ze semínek

Určitě vás upoutalo, že se v obchodech objevují semínka. Můžete si tedy promyslet, co a kam budete sít a podle toho nakoupit. Nastává ideální čas pro plánování. Můžete semínka už klidně vysít do misek na okenní parapet, případně v zimní zahradě či vytápěném skleníku. Sít se dá raný salát, brokolice, celer, papriky či lilek. Rovněž můžete už předpěstovávat cibule, rajčata nebo petržel. Dobrý okamžik přichází i pro předpěstování okrasných květin. Pustit se můžete do práce na petúniích, hledíky, lobelkách nebo dosnách i plamence Drumondově. Vyberte si lehký substrát, je k dostání dokonce i substrát přímo pro výsevy a množení. Nebo pokud máte dost zkušeností, můžete si klidně připravit vlastní substrát. K dispozici bystě měli mít písek, trochu zahradní zeminy a kompostu. Vhodný je i perlit, na vylehčení jsou dobré kuličky polystyrenu. Vyplatí se i vytvořit vhodné mikroklima tím, že misky přikryjete průsvitnou perforovanou fólií, která zajistí, aby substrát tak rychle nevysychal. Dobrým tipem je rosení semínek. Musí se ale provádět velmi opatrně, protože jinak může semínka voda poškodit. Je třeba také semínka umístit na okno tam, kde je nejvíce světla. Hodí se okna orientovaná východním či jižním směrem. Jestliže nemáte možnost, zkuste malé množství světla nahradit fotosyntetickou žárovkou.

Nastává čas na ředkvičky i ranou karotku

Jestliže máte pařeniště, potom můžete do něj vysít rané ředkvičky. S trochu dobrého počasí se můžete už na konci března těšit z dávky prvních jarních vitamínů. Po zimě je to pro tělo velká vzpruha. Pro jistotu můžete ředkvičky přikrýt ještě netkanou textilií. Vsadit můžete i na rané odrůdy karotky. Pozor ale, zatímco ředkvičky jsou otužilé, u karotky tomu tak nebývá. Pokud nepřijdou mrazíky, na konci měsíce je možné vysévat na venkovní záhony ranou otužilou zeleninu. Pozor také na zkreslující dojem teploty vzduchu. Nezapomínejte na to, že půda se prohřívá pomaleji než vzduch. Pokud si nejste jisti, pořiďte si půdní teploměr. Platí, že pokud teplota přesáhne 5 °C, můžete se pustit do setí. Chcete-li zahřívání půdy trochu uspíšit, pomáhá k tomu zakrytí půdy poklopem z folie nebo skla.

Nezničte si trávník

Co trávník? Pokud mrzne, nechte ho být, raději se po něm moc nepromenádujte. Zmrzlá stébla se totiž velice snadno polámou. Zkáze podléhají i zárodky stébel nových. Proto trávník je lepší šetřit. Letošní zima kromě hor moc sněhu nenadělila. V nížinách téměř nic. Ale pokud vám nasněžilo, je na místě otřást sníh z jehličnatých stromků a keřů. Záhony s choulostivými rostlinami by měly zůstat zakryté chvojím. Ani chvilkové teploty nad nulou by neměly být důvodem k jejich odkrytí. Do jara je ještě dlouhá doba a mohou přijít mrazíky, proto je na místě být trpělivý a čekat, jak se počasí vyvine. Nepodnikat nic honem rychle.

Všechno nemocné patří pryč

Jestliže jste na stromcích a keřích zaznamenali nějaké nemocné části, nastává nejvhodnější doba je ostříhat. Ideální je následně nemocné větve spálit, protože tak se efektivně zbavíte zárodků nemocí a Bez problémů se můžete pustit zároveň i do tvarování keřů. Prořezání živých plotů zajistí dobrý nárůst nových letorostů. Pěstujete-li maliníky nebo ostružiníky, zaměřte se na jejich jednoleté šlahouny. Nejenom, že nejde o žádnou velkou okrasu, ale těmto rostlinám tímto radikálním stříhacím krokem zajistíte bohatou úrodu.