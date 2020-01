Zahrada v lednu: Hlídejte zem před holomrazy

Během ledna zažívá zahrada vegetační klid, ať už je zakrytá sněhovou duchnou, nebo zem ošlehávají holomrazy. Pro správné hospodáře ale práce nekončí ani teď. Pořád je co dělat. Promýšlet, kam co na jaře vysít a vysadit, kontrolovat stromky…

Udělejte bylinkám a trvalkám peřinu

Napadne-li lehký čerstvý sníh, může se pro vás stát velmi dobrým pomocníkem. Zároveň totiž slouží jako izolace země proti mrazu. Takže když napadne hodně lehkého sypkého sněhu, vyplatí se nahrabat ho na záhony nebo pod stromy, zejména ty ovocné. Jednak zabrání vymrznutí půdy a potom při rozpouštění dodá zemi tolik potřebnou vláhu. Mnohem horší je to ve chvíli, kdy nespadne ani vločka. Lednové noci bývají velmi chladné a zem mohutně promrzá. Pokud je u vás situace právě taková, nezbývá, než doplnit izolaci na bylinkových a trvalkových záhonech, aby rostliny přežily zimní období. Navrstvěte na ně chvojí, slámu nebo suché listí či seno, pomohou samozřejmě i netkané textilie. Stranou vaší pozornosti by neměly zůstat ani menší keříky. Sežeňte si jutové pytle, vyplňte je listím, senem, slámou nebo zkrátka tím, co máte k dispozici. I je tak snadno ochráníte.

Udělejte si větrolamy

Zatímco lehký sypký sníh poslouží jako izolační peřina, těžký mokrý sníh, to je mnohem horší případ. Ten může stromy a keře i značně poškodit. Proto je nutné ho pravidelně odstraňovat, opatrně setřásat jak z keřů, tak stromů. Jinak může dřevinám zlomit větve. Pokud máte stromy či keře v místech, kde se často honí vítr, není od věci jim vytvořit větrolamy. Jde o jednoduchou stříšku, kterou postavíte před keř či stromek. Dřeviny totiž velmi vysiluje vítr a mráz, způsobuje i jejich vysušování.

Udělejte zvěři hostinu jinde

Vaší přísné kontrole by měly podléhat i stromky. Pokud nemají nátěry proti okusu zvěře, je na místě je obalit například králičím pletivem, abyste zabránili zvěři je ochutnat. Zkontrolujte plot, odkud zvěř pronikla dovnitř a pokud chybí plaňky nebo je někde díra, nezapomeňte ji spravit. Také haldy sněhu kolem plotu mohou zvěři usnadnit přístup do zahrady. Není od věci dát zvěři něco k jídlu kousek od zahrady, třeba v podobě jablíček. Pokud už zvěř něco z vašich stromků ochutnala, je na místě zahladit stopy pomocí štěpařského vosku. Stejně tak pokud na stromcích objevíte praskliny.

Čas na úvahy o další sezóně i kontrolu nářadí

Leden také poskytuje dost času k rozvahám, co kam vysadit, jak naplánovat výsadbu a setí. Nastává také vhodný čas objednat semena a cibulky. Budete mít náskok na jaro, kdy začnou shánět i všichni ostatní a nebudete muset trnout, zda všechno seženete včas a podle svých představ. Zrovna tak není od věci kontrolovat uložené cibuloviny a hlízy jiřin, zda jsou v pořádku. Pokud máte balkonové květiny, které jste zazimovali, i ty se hlásí o pozornost. Hlídejte je, zda na nich nehodují škůdci. Věnovat se můžete také zahradnímu nářadí. Zkontrolujte ho, pokud je potřeba něco opravit, udělejte to. Teď je k tomu ideální čas. Zrovna tak můžete dokoupit, co chybí. Dalším krokem, na který zbývá čas, je vysazení bylinek za okno.

Chraňte si zimní vitamíny

V případě, že máte na záhonech trochu zimních vitamínů jako například růžičková kapusta, pórek či kadeřávek, raději je přikryjte netkanou textilií nebo chvojím. Střídání teplot, kdy je v noci dost pod nulou a ve dne tepleji, když vysvitne slunce, to může být pro rostliny zničující.