Vyrobte si poctivý domácí odmašťovač: Je levnější a účinnější než ten z obchodu!

Přichází domácí odmašťovač. Výroba odmašťovače z produktů, které už máte doma, vám dává jistotu, že přesně víte, co je v roztoku obsaženo. Výrobky jako ocet a jedlá soda jsou součástí historických úklidových tipů z dobrého důvodu – jsou to časem prověřené, účinné produkty bez tajemných chemikálií a zastrašujících varovných štítků.

Než začnete

Pokud jste někdy vytírali podlahu před zametáním, víte, co máme na mysli, když říkáme, že je důležité odstranit drobky a vyklidit pracovní plochu předtím, než začnete odmašťovat. Ujistěte se, že je všechno nádobí umyté a uklizené. Odstraňte všechny kuchyňské dekorace, lahve s olivovým olejem, solničky nebo bloky nožů, které máte v blízkosti sporáku. Z hrnců, pánví a desky sporáku odstraňte drobky nebo připečené potraviny, které se snadno odlepí pomocí vlhké papírové utěrky nebo hadru.

Jak vyrobit vlastní odmašťovač

Co budete potřebovat:

1/2 šálku bílého octa

1/3 šálku čirého čpavku pro domácnost

1/4 šálku jedlé sody

2 polévkové lžíce tekutého kastilského mýdla

1-1/2 čtvrtlitru vody

Pomůcky:

Lahvička s rozprašovačem: Použití lahve s rozprašovačem usnadňuje úklid a navíc ji můžete snadno uložit pod dřez.

Houba: Pomocí houbičky vetřete odmašťovač do potřísněných míst. Houba je dostatečně drsná, aby vyleštila odolné skvrny, aniž by poškrábala povrch.

Utěrka na nádobí: Hadřík na nádobí je jemný a po vtírání odmašťovacího roztoku se do něj zachytí všechny zbývající nečistoty a roztok.

Krok 1: Kombinujte přísady

Všechny přísady smíchejte ve větší nádobě a dobře promíchejte. Roztok nalijte do lahve s rozprašovačem.

Krok 2: Postříkejte postižené místo

Odmašťovač nastříkejte na mastné skvrny a nechte působit 3-5 minut, podle toho, jak je skvrna odolná.

Krok 3: Setřete špínu

Čistou houbičkou skvrnu jemně třete, dokud se nezačne rozpouštět. Přebytečnou špínu a odmašťovač setřete čistou vlhkou utěrkou na nádobí.

Často kladené dotazy

Proč musím odmašťovač před čištěním vyzkoušet?

Pokud si nejste jisti ohledně síly tohoto domácího odmašťovače, můžete ho vždy nejprve vyzkoušet. Nastříkejte nebo naneste malé množství na povrch, který budete odmašťovat. Pokud se dobře odmastí a nepoškodí povrch, je to dobré znamení, že se můžete pustit do aplikace na větší plochu.

Jaké další věci může tato směs vyčistit?

Tato směs může fungovat také jako odstraňovač skvrn na oblečení, ubrusech, utěrkách na nádobí a ubrouscích. Namočte hadřík do směsi a poté jím potřete potřísněné místo. Po ošetření skvrn oděv rychle vyperte, aby přípravek na choulostivých oděvech nepůsobil příliš dlouho.

