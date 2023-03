Výrobce střešní krytiny Betonpres slaví 30 let na trhu a rozdává střechy zdarma

Jeden z největších výrobců střešní krytiny v ČR pořádá soutěž o 3 střechy na www.betonpres30let.cz.

Bratři Eduard a Miroslav Poncovi začali v roce 1993 ve zpustlém zemědělském areálu v Kočíně u Týna nad Vltavou vyrábět betonové střešní tašky pod značkou Betonpres. To je začátek příběhu, který trvá 30 let a stále pokračuje. Od prvních, ručně vyráběných tašek se společnost posunula snad ve všech směrech. Zlomový pak pro ni byl rok 2012, kdy se výroba stala plně automatizovanou a obrat za jejich výrobky se více než zdesetinásobil.

Starší z bratrů, Eduard, se zaměřuje na obchod, mladší Miroslav má na starosti výrobu. V rodinné firmě mají následovníky, čtyři synové vystudovali stavařinu a zapojili se do běhu společnosti. Stejně jako se za tři dekády měnil jejich obor, tak se měnila i jejich výroba. Dnes mají automatickou linku, 3D tiskárny na vývoj nových produktů a výrobu některých střešních příslušenství a v továrně jim pomáhají roboti.

Betonpres dnes zaměstnává šedesátku lidí a ročně vyrobí tašky na zhruba 5000 průměrných rodinných domů. Hlavními produkty jsou základní střešní tašky s rozsáhlým portfoliem betonových tvarovek a kompletní řešení střešního systému s dlouhodobou životností a třicetiletou zárukou na tašky.

Původní moto, aby se na střechy od nich mohli zákazníci vždycky spolehnout, rozšířili bratři Poncové i o šetrnost k životnímu prostředí. Díky tomu využívají například k sušení tašek vyzrávací box vytápěný zemskou energií a na střechách závodu mají solární elektrárnu. A v nejbližších letech plánují zavést další technologie.

„Určitě bychom chtěli postavit novou výrobní kapacitu, která bude ještě modernější, a chceme se zapojit do debat a vývoje budoucnosti střešní krytiny. Řešit otázky, zda ji vyrábět jen z betonu nebo čím bude tvořeno pojivo. Právě to je i kvůli uhlíkové stopě hodně diskutovaná věc. A rádi bychom přišli s něčím, co by zahájilo novou vývojovou etapu. Naše krytina musí mít do budoucna přidanou hodnotu.“ vyjmenovává Miroslav Ponec.

Výroční soutěž o střechu zdarma

