Vypěstujte si doma hlívu či žampiony z odřezků

Pěstování hub z pohodlí domova má tu výhodu, že si je můžete dát kdykoli, kdy na ně dostanete chuť. Nejlepší druhem pro domácí pěstování je například hlíva ústřičná, žampion čerstvý či odrůda Portobello, které známe z obchodů. Můžete ale použít jakýkoli druh houby, který máte rádi. Pěstování hub z odřezků z obchodů je snadné, ale měli byste si vybírat vždy takové, které pocházejí z organických zdrojů. Ty totiž k růstu nepotřebují mnoho, stačí jim dostatečná vlhkost a správné pěstitelské prostředí. Čtěte dále a dozvíte se, jak si i vy můžete vypěstovat své vlastní houby v domácnosti. Přinášíme vám jednoduchý + složitější návod.

Houby z obchodů

Houby v kultivaci se pěstují samovolně z jejich výtrusů. Výtrusy může být obtížné najít a pěstování hub tímto způsobem trvá o něco déle, než pěstování z jejich odřezků. Při pěstování hub zakoupených v obchodě je proces rychlejší, protože se nemusíte spoléhat na výtrusy. Místo toho můžete využít mycelia (podhoubí), které se již nachází na houbě. Výtrusy se stávají podhoubím, takže při opětovném pěstování z odřezků hub je v podstatě už pouze klonujete.

Houbové „semeno“ se nazývá výtrus nebo potěr. Potřebuje vlhké prostředí a díky tomu poté získá bavlněnou strukturu všem známou jako podhoubí. Pravděpodobně jste mycelium již někdy viděli. Například na příliš vlhkém kompostu nebo při okopávání půdy, kdy jste i mohli cítit takový zvláštní pach s tím spojený. Mycelium „plodí“ a produkuje houby.

Podhoubí se shlukuje do primordia, které tvoří houby. Primordium a mycelium jsou součástí sklizených houbových nožek (třeně), které kdysi vyrůstaly v půdě. To lze použít, pokud chceme houby naklonovat. Rozmnožování hub zakoupených v obchodě by mělo produkovat jedlé kopie mateřských hub.

Jak vypěstovat houby z jejich odřezků

I některé z nejjednodušších přírodních procesů se občas stávají poměrně složitými. Pěstování hub je jedním z nich. V přírodě je to o kombinaci štěstí a načasování, ale v pěstitelských podmínkách je i získání správného prostředí pro jejich správný růst velkou prací.

Co budeme potřebovat:

slámu

nádobu s vodou

hlívu ústřičnou, žampiony

karton, papírovou tašku, plastový koš

hlínu, zeminu

recyklovaný papír

potravinářskou fólii

rozprašovací láhev

Pro naše účely použijeme jako podestýlku slámu. Namočte slámu na několik dní do vody a poté ji vytáhněte ven z nádoby. Jako podestýlku můžete použít jakýkoli zvlhčený celulózový materiál (podestýlka pro křečky nebo dokonce drcený, rozřezaný kartón).

Nyní budete potřebovat několik pěkných, velkých hlív ústřičných či pár žampionů. Oddělte konce od vršků. Na koncích se nachází chlupaťoučké, bílé podhoubí. Konce nakrájejte na malé kousky. Nejlepší velikost odkrojků pro pěstování hub z odřezků zakoupených v obchodě je 6 mm.

K vrstvení můžete použít kartonovou krabici, papírové tašky nebo dokonce plastový koš na prádlo. Na dno položte část slámy nebo jiného vlhkého materiálu a přidejte pokrájené odřezky hub. Takto opakovaně vrstvěte, dokud není nádoba plná.

Důležité je, abyste nyní udržovali podhoubí vlhké a ve tmě, nejlépe při teplotě 18-23°C. Za tímto účelem přikryjte papírovou tašku či krabici plastovým víkem s otvory. Pokud jste použili plastovou nádobu, přikryjte ji papírovým víkem a do něj udělejte díry – kvůli proudění vzduchu.

Zavlažte podhoubí (navrstvenou „půdu“ s odkrojky hub), pokud vám připadá, že je suché. Po asi 2 až 4 týdnech by mělo být připravené začít plodit. Zakryjte podhoubí tak, aby se zachovala vlhkost, ale zároveň, aby měly houby prostor pro růst. Za zhruba 19 dní byste měli začít sklízet své vlastní houby.

Lehčí verze:

Vezměte plastový koš na prádlo, který má otvory. Na jeho dno nasypte hlínu (zeminu). Vezměte několik hlív ústřičných a odkrojte či ručně odtrhněte jejich vrchní části (klobouky) od spodních. Klobouky rozmístěte na hlínu a zasypte je drceným, recyklovaným papírem (cca 1-2 cm silná vrstva). Postříkejte vodou z rozprašovací láhve. Nakonec horní část zakryjte potravinářskou fólií. Nechte odpočívat při pokojové teplotě. Po několika dnech vám začne růst nádherná hlíva ústřičná.