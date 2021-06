Vyměňte si okna svépomocí. 6 jednoduchých kroků, jak na to

Montáží oken svépomocí dokážete v rozpočtu na stavbu či rekonstrukci ušetřit několik (desítek) tisíc. Přitom namontovat otvorové výplně zvládnete za víkend, ať už opravuje starší dům, chatu, nebo jste se pustili do kompletní výstavby vlastníma rukama. Navíc nemusíte čekat na řemeslníky ani řešit zbytečné smlouvy.

1. Objednání oken

Na českém trhu najdete ověřené e-shopy, které mají plastová okna skladem a doručí vám je do několika dní. Pokud požadujete specifické rozměry, dekory nebo objednání včetně příslušenství, není nic jednoduššího, než si objednat okna včetně příslušenství na míru přes konfigurátor. A jaké rozměry zadat? Podívejte se na videonávod.

2. Příprava na montáž plastových oken

Na montáž oken nejen svépomocí je potřeba připravit prostor v místnosti i otvor ve zdi. Okna montujte z vnitřních prostor, protože stěny interiéru zapravíte snáz než venkovní omítku. Z místnosti vykliďte vše, co jde. Koberec srolujte a vyneste, podlahu a topení zakryjte polyetylenovou fólií a papírovými kartony. Pečlivě vyčistěte opadané kusy omítky, prach a další nečistoty z otvorů. Větší nerovnosti zapravte.

3. Usazení plastového okna

Před usazením je třeba nejprve vysadit křídlo nebo křídla z rámu. Odklapněte tedy horní krytku ze strany okna, na níž je pant, čep vysuňte dolů a v poloze otevřeno (klika vodorovně) křídlo vysaďte. Montujete-li více oken, nezapomeňte si křídla označit.

4. Montáž plastového okna

K montáži plastových oken svépomocí lze použít turbošrouby, nebo kotvící prvky. Pokud dáte přednost šroubům, je třeba do rámu předvrtat vrtákem na železo díru o průměru 7 mm. Přes tyto otvory pak vyvrtejte SDS vrtákem díru do zdi. Turbošroub potom skrze rám přišroubujte. Minimální doporučená hloubka kotvení je 30 až 60 mm.

Použijete-li montážní kotvy, zasekněte je do drážek v rámu, přihněte ke zdi a uchyťte šrouby a hmoždinkami.

Než rám napevno uchytíte do připraveného otvoru, vyrovnávejte jej průběžně svisle i vodorovně pomocí vodováhy a zabezpečte proti pohybu vymezovacími podložkami. U tmavých dekorů si dejte na přesném kotvení kvůli jejich většímu tepelnému rozpínání obzvlášť záležet. Vzájemná vzdálenost kotvících prvků by měla být do 700 mm.

S tím, jakou použít k montáži oken pěnu, si není třeba dělat velkou hlavu, kvalitní a osvědčené pomůcky k montáži totiž obvykle najdete v e-shopu v nabídce příslušenství k oknům. Pouze při montáži v zimě použijte takovou, která je vhodná i do mínusových teplot. Při pěnování postupujte dle návodu. Navlhčete místo aplikace, plechovku pořádně protřepejte a spáry kolem rámu vyplňte asi do dvou třetin. Do zbytku pěna nabude svůj objem.

Po zatuhnutí vyjměte podložky, přebytky pěny odřežte kutilským ulamovacím nožíkem a pusťte se do zednického zapravení zdí po výměně oken.

Doporučujeme také použít okenní fólie – vnitřní parotěsné a venkovní paropropustné, které zajistí těsnost a kvalitu tepelné izolace připojovací spáry na delší dobu a eliminují vznik plísně kolem okna. Folie najdete v e-shopu Skladových oken mezi příslušenstvím k montáži oken.

5. Nasazení křídel

Křídla nasaďte zpět v opačném postupu jako pro vysazení. Tedy klika ve vodorovné poloze, nasadit spodní pant a přimknout k rámu, nakonec zasunout horní čep a pant zadělat krytkou. Nejpozději do dvou měsíců sundejte z rámů krycí folii. Později už by mohl být problém pásky sundat.

6. Parapety a další příslušenství k plastovým oknům

Když jste zvládli svépomocí namontovat plastová okna, příslušenství půjde taky jednoduše. U parapetů pamatujte na důležitý mírný spád, který by měl mít sklon 2 až 4 stupně v případě vnitřních a okolo 7 stupňů v případě venkovních parapetů. K montáži použijte nízkoexpanzní montážní pěnu, rovinu kontrolujte vodováhou, ale nezapomínejte na sklon. Podrobný detailní návod na montáž oken svépomocí včetně návodů na montáž parapetů, žaluzií, sítí, parotěsných a paropropustných fólií, na seřízení oken a další užitečné rady najdete v poradně e-shopu www.skladova-okna.cz.

Zaujal vás návod k montáži a pustíte se do výměny oken sami? Podívejte se na ceník otvorových výplní skladem nebo si navolte okna přes konfigurátor.