Voda je pro ptáky velmi důležitá: Poradíme vám, jak si můžete vyrobit svou vlastní ptačí koupel

Mnoho lidí si umístí ptačí lázeň na zahradu většinou čistě z estetických důvodů – zkrátka to vypadá pěkně. Možná se proto ptáte, že vzhledem k tomu, že obvykle existuje mnoho přírodních zdrojů vody, na které se ptáci mohou spolehnout, tak je ptačí lázeň skutečně nezbytná pro jejich přežití? Mnoho lidí se totiž zaměřuje spíše na to, aby ptákům poskytli spolehlivý zdroj potravy, ale co voda? Pojďme se podívat na hydratační potřeby ptáků, na význam vody pro ptáky a na to, co můžete udělat, abyste jim pomohli.

Proč potřebují ptáci vodu?

Povrch Země tvoří ze 71% voda, z toho 96% voda z oceánů. Některé druhy vodních ptáků pak mají v těle speciální žlázu, která jim umožňuje pít slanou vodu, například albatros a buřňák, avšak většina ptáků potřebuje ke svému přežití sladkovodní zdroj. Zbývající procento vodních zdrojů na Zemi tvoří sladká voda. Bohužel větší procento této vody je uvězněno v podvodních zdrojích a ledovcích.

Existují zdroje vody, které by byly pro ptáky nebezpečné, kdyby se k nim pokoušeli dostat, například vodopád nebo rychle tekoucí řeka. Drobní zpěvní ptáci navíc nemohou využívat hluboké vodní tůně, pokud nejsou k dispozici římsy nebo bidýlka. Všichni ptáci však potřebují ke svému životu vodu, a proto se dravci obvykle vydávají za vodními zdroji. Eroze a znečištění mohou ale způsobit to, že přírodní zdroje vody jsou pro ptáky nevhodné. Proto jsou vodní prvky a ptačí lázně na dvorku, pokud jsou správně udržovány, pro ptáky vhodné.

Ptáci potřebují vodu stejně jako lidé. Pitná voda jim pomůže se zlepšením metabolismu a regulací tělesných procesů, což udrží ptáka zdravého. Pták používá vodu ke koupání a k přípravě potravy. V teplejším počasí budou stát ve studené vodě nebo se v ní koupou, aby se ochladili. Ačkoli existuje mnoho volně žijících ptáků, kteří využívají přírodní zdroje vody od nádrží, rybníků, řek a jezer až po potoky a kaluže, stejně cenný bude i zdroj vody na dvorku. V podstatě je pro ně zdroj vody na dvorku obvykle mnohem bezpečnější, protože v jeho okolí nebude tolik přirozených predátorů a voda je také často mnohem čerstvější a udržovaná v čistotě. To pomáhá ptákovi zůstat zdravý, preparovaný a v pohodě.

Výroba ptačí lázně

Existuje mnoho způsobů, jak zajistit vodu na zahradě, ale nejjednodušší je vytvořit ptačí lázeň. Jedná se v podstatě o misku s vodou – estetické hledisko má potěšit nás, ne ptáky!

Dobrá ptačí lázeň má jednoduchou a pevnou konstrukci, ale je dostatečně lehká, aby se dala snadno čistit a doplňovat.

Musí mít mělké šikmé stěny s mělkým přístupem k vodě.

Abyste umožnili koupání různým druhům, zajistěte šikmou nádobu tak, aby voda byla hluboká od 2,5 cm do 10 cm.

Ujistěte se, že povrch nádoby je drsný, aby se ho ptáci mohli chytit drápy a neuklouzli.

Čilé koupání celého hejna menšího ptactva může spotřebovat velké množství vody, proto se ujistěte, že je ptačí lázeň dostatečně velká!

Nejjednodušší ptačí lázeň je podmiska na rostliny s texturovaným povrchem a kamenem uprostřed. Těch můžete po zahradě rozmístit hned několik.

Můžete použít víko od popelnice zapuštěné do země nebo podepřené na kamenech či sloupcích. Pokud je víko lesklé nebo kluzké, tenká vrstva štěrku na dně (to však ztěžuje čištění) a mělký kámen uprostřed pomohou ptákům dostat se pohodlně k vodě.

Betonové vany lze vyrobit tak, že vykopete jámu požadované velikosti a tvaru a vyplníte ji betonem. Po zatuhnutí betonu lze vanu vyjmout, upravit a umístit na konečné místo.

Kam umístit ptačí lázeň

Poloha vaší zahrady a typ vegetace v jejím bezprostředním okolí určují, jací ptáci a v jakém počtu budou vaši ptačí lázeň navštěvovat. Umístění lázně je velmi důležité – ptáci ji budou používat pouze tehdy, pokud se budou cítit bezpečně. Ptáci jsou při koupání vzrušení a zaujatí a bývají zranitelnější než jindy.

Dbejte na to, aby ptáci při koupání dobře viděli, aby měli v blízkosti keře nebo stromy, které jim poskytnou úkryt v případě poplachu, a bidýlka, která mohou používat při předklonu. Zajistěte, aby kočky nemohly využít jakýkoli úkryt na vaší zahradě k napadení koupajících se ptáků. Toho můžete dosáhnout tak, že pod keře umístíte silnou vrstvu odřezků z trnité vegetace, jako jsou růže nebo pyrakanthy. Vyzkoušejte umístění vany na různých místech zahrady, abyste našli to nejlepší nejoblíbenější místo.

Během sucha se ptáci budou snažit využívat i dešťové sudy s vodou. Bohužel se jich takto každoročně mnoho utopí. Pokud tyto nádoby nelze zakrýt, lze je učinit bezpečnějšími, pokud do vody umístíme dřevěné prkno nebo větev, aby ptáci mohli bezpečně přistát, napít se a částečně se i vykoupat.

Jak udržovat vodu čistou

Udržování ptačí lázně v čistotě pomáhá předcházet nákaze ptáků nemocemi. Ptačí lázeň byste měli pravidelně čistit a měnit vodu. Brzy se v ní vytvoří vrstva řas, odumřelého listí nebo ptačího trusu, proto ji každý týden důkladně vyčistěte. Vydrhněte boky a dno, abyste odstranili řasy a další nečistoty.

Můžete použít i některé zředěné dezinfekční prostředky pro domácnost, ale nezapomeňte pak lázeň důkladně vypláchnout, abyste odstranili veškeré stopy chemikálií – raději však použijte přírodní čističe například ocet apod.

