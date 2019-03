Vladislava Mlada Jirásková: Receptář z barokní apatyky U svaté Alžběty

Vezměte moudrost starých barokních apatykářů a dejte ji do rukou ženy, která k bylinkám tíhne odmalička. Rozněžnělá vůně starých recepisů, z nichž mnohé kolují do dnešních dnů jako osvědčení jarní, letní i zimní tipy na neduhy všeho druhu, se line z každé stránky této knihy.

Je dílem receptář, dílem hezké povídání od srdce a dílem krásné dílo s obrázky, nad kterými zaplesá každé bylinko milovné srdce.

Možná toho o bylinkách víte hodně, ale přece jen se zde dozvíte kromě zopakovaných základů i mnoho nového. I když… spíše jde o věci dávno zapomenuté. Oživení starých tradic výroby bylinných solí, léčivých bylinkových i ovocných vín, likérů, mastí, ale i obyčejných bylinných čajů a sirupů. V mnohých čtenářích to může vyvolat nezkrotnou touhu těšit se na jaro, až budou k dispozici první kopřivy, květy bezu, levandule, ale pak i zralé ovoce a… je úžasné si zas a znova přečíst, jak celistvá a bohatá je příroda, přírodní lékárna a jak je chutná, voňavá a lákavá. Jen umět vzít její dary a svou péčí, láskou a trpělivostí z těchto darů vyrobit lék.

A jak jsem řekla, mnohé se tu dozvíte:

Jarní neduhy léčí sedmikráska, ale i maliny z mrazáku

Znala jsem sedmikrásku jako pročišťující bylinku, kterou můžete přidat i nasyrovo do salátů a jen tak ji zobat. Ale ona je skvělou bylinkou i na zahlenění, které zjara trápí po prodělaných nachlazeních. A když prostydnete na močové cesty, můžete si z brusinek uvařit sirupový rozvar, pro doplnění vitamínů vytáhněte z mrazáku loňské borůvky a maliny hezky rozmražené a snědené zase tlumí horečku a podporují vylučování odpadních látek při virózách.

TIP: Nemusíte se striktně držet uvedených postupů, malinový sirup z čerstvých malin má doma málokdo, ale jde nám o ten nápad, o to vědomí, že horečka – maliny. Brusinky – nastydlé močové cesty. Sedmikráska – vleklé nachlazení.

Do tajů skutečných apatykářů

Na knize kromě vážně osvědčených receptů oceníte také barokní povídání, láska plynoucí k tomuto údobí historie je sama o sobě léčivá a plná pokory, ale dozvíte se také, k čemu se používalo paroží jelenů, že léčí ledvinové kameny a pomáhá i ženám v menopauze, že kamenec není jen k zastavení krvácení, ale také je to skvělý přírodní deodorant do podpaží a zabrousíme i do světa jedovatých bylin, před kterými tedy uchovávám respekt. Ale… zase stanu před jejich krásou a vynalézavostí přírody, že tyhle všechny nádhery stvořila.

A víte, jak to vypadalo v apatyce?

Pojďte se pozvat….

„V apatykách se kdysi vařily sirupy, lektvary, masti, míchaly se čaje, tinktury a sušily byliny. Pro ně bývaly na půdách zvlášť vyhrazená místa, takzvaná herbária. Byly tu k dispozici i chemické látky, například azbest, který se používal do knotů olejových lamp. Našli byste tu také lebky zvířat, jelení paroh, hadí páteř, sádlo z různých zvířat na výrobu mastí.“

O autorce: Vladislava Mlada Jirásková je malířka obrazů a slov, publicistka a bylinkářka. Autorka knihy Léčivá domác(t)nost a Síla léčivých polévek. Inspiraci čerpá z přírody, tradic a kořenů naší země. Nejvíc od života získala, když bydlela několik let na samotě v malé vesničce na jihu Čech. Vrátila se k sobě, do přirozenosti a lůna Matky Země. Tehdy se jí splnil sen, který měla odmalička. Chtěla se totiž stát poustevníkem v lesním království a v něm malovat, tvořit, sbírat bylinky a žít v souladu s přírodou.

I když dnes žije v městské divočině, většinu času tráví pořád v přírodě. Kráčí cestou srdce, na svých výstavách nebo seminářích inspiruje druhé. Pravidelně publikuje v měsíčníku Regenerace.

Vydalo nakladatelství Eminent, 2018, www.eminent.cz