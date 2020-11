Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět: Propojí se s tím vaším

Procházka přírodou se s naladěním na Vláďu Vytáska stává procházkou otevřenou knihou života. Fascinující množství bylin, rostlin a stromů k nám promlouvá. Spolupráci s bylinkami máme na dosah ruky. Cítíte je, vidíte náhle rozšířený svět, opravdovější, víc o něm víte. Možná to je ta svoboda, která mi tolik chyběla. Znovu vidět… cítit. Vědět, a co nevím, tak vím, že existuje možnost, jak se to dozvědět. Mít v ruce Můj bylinkový svět od Vládi Vytáska, to je pro mne svátek. Zprvu jsem se těšila na dílo, na němž pracovala i moje oblíbená Pavlína Brzáková, ovšem když jsem viděla obálku s heřmánkem a zlatohlávkem, už jsem se jen usmívala. Spojení všeho dokonalého. Zlatohlávci mi v letošním roce byli téměř každodenními průvodci části léta a už jsem s nimi i začala mluvit, či spíše se jich nahlas ptát, kde se tady pořád berou. Mluví se s nimi dobře, poslouchají celkem trpělivě.

Poděkují za sladkou švestku, meloun nebo květ růže a druhý den se vrátí jejich kolega. Nebo dva. A zanechali mnoho ponrav v hlíně.

Když se bylinkový svět vsákne do vašeho světa

Kdo má rád bylinky, tak asi ví, o čem mluvím. Stačí jedna knížka, milovaný herbář, jeden nebo víc (kterých se začíná na poličce množit), různé bylinkové knihy. A slast a vůně vlastního uvařeného čaje, slast, kdy třeba já mívám někdy moc ráda heřmánek, přímo po něm bažím – a slouží mi k zalátání nejrůznějších situací, nemusí to být jen to, nač je heřmánek oficiálně určen. Můj bylinkový svět je kniha, která se začíná spojovat s tím vaším, reálným. Je příležitostí se o bylinách dozvědět víc, utvořit si základ, ze kterého se potom můžete vydat do přírody, propustit na svět své vlastní vnímání a naciťování bylin i stromů nebo prostě jít dál… třeba na Vláďovy bylinkové kurzy, nebo jiné kurzy, načítat další knihy. Ale to, že o něčem, co potkám na procházce, něco vím – je nesmírně osvobozující pocit. Otvírá nám to svět, radost, pospolitost s ostatními životními formami a dává to životu řád a smysl.

A tak se tato kniha pomaličku vsakuje do mého života, pročítám ji, listuju, překvapují mne některé bylinky, které ve starých herbářích nenajdu, protože kolem nás začínají růst až nyní, třeba ta proklínaná křídlatka japonská nebo některé okrasné keře a s jarem vím, že znovu budu tuto knihu otvírat a pročítat si. A že třeba až příště půjdu pro heřmánek, budu vědět, proč.

Nebo až si udělám lipový čaj, někdy mám na něj taky obrovskou chuť i bez teploty a rýmy, budu vědět, že možná moje duše jen touží po srovnání, že tu jemnou přecitlivělou povahu něco převrátilo vzhůru nohama a… lipový květ to umí narovnat. Ano, je i na navození pohody, kdo by to řekl…

Vláďa Vytásek se v knize částečně představuje na prvních stranách prostřednictvím svého životopisu, svých cest za bylinkami, závěr knihy ozvláštnila Radka Svatošová, kterou ji do života přivál osud, aby společně tvořili bylinkové kurzy a pobyty a mezi tím jsou desítky, poctivé desítky bylin, jejich účinky, návody, jak si vyrobit léčivé přípravky, všechno to, co najdete v herbářích. Ale i něco jiného – sem tam se autor podělí i o své intuitivní vnímání o těchto bylinách, o to, co mu rostliny „šeptají“… a to je to, co působí v této knize jako ten zlatohlávek na heřmánku. Malý drahokam, který potěší a je dobře, když takové časy jsou, kdy drahokam přichází každý den. Ty dny se pak stávají nezapomenutelnými.

O autorovi:

Milovník růže stolisté Vláďa Vytásek pracuje v sociálních službách a ve volném čase se věnuje bylinkám, tvořením a vedením kurzů, na nichž učí lidi poznávat bylinky a nacházet si vlastní cestu ke zdraví. Je pokračovatelem odkazu Pavla Váni, s nímž byl v úzkém přátelském kontaktu.

Knihu k vydání připravila Pavlína Brzáková. Vydal Eminent, 2020