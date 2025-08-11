RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zahrada

Nejnovější články

Víte, že jedna vážka dokáže za den sníst až 100 komárů? Poradím vám, jak ji přilákat do zahrady

Srp 2511 Autor: Claudie Kornelová

Komáři umí pěkně znepříjemnit letní večery. Sotva si sednete s limonádou na zahradu nebo rozložíte deku u jezírka, už o vás někdo píchavě zavadí. A teď si představte, že by vám s nimi někdo pomohl. Zadarmo. Bez chemie. Bez námahy. Jen si poletuje kolem a u toho se nenápadně postará o stovku komárů denně. Přesně to zvládne obyčejná vážka.

vážka

Přilákejte si vážky do své zahrady. Zdroj foto: Pixabay.com – Kim8

Ano, vážky nejsou jen krásné, tajemné bytosti, které občas zahlédneme nad vodou. Jsou to i velmi užiteční pomocníci. A dobrou zprávou je, že si je můžete přilákat i na vlastní zahradu. Chce to jen trochu promyšlený přístup. Sama jsem si to vyzkoušela a byla jsem překvapená, jak rychle se vážky objevily. A jak krásné je je pozorovat, když se vznáší nad hladinou nebo usedají na stéblo trávy.

Vážka: lovec s dokonalým zrakem

Nejdřív trocha fascinující biologie. Vážky patří k nejstarším druhům hmyzu na Zemi — objevily se už před 300 miliony let. Mají neuvěřitelně přesný zrak (jejich oči tvoří až 30 000 jednotlivých čoček!) a dokážou ulovit kořist i za letu. Létají rychle, obratně a tiše. A hlavně — živí se tím, co nám pije krev. Doslova.

Dospělá vážka uloví denně desítky až stovky drobných létajících mušek a komárů. Ale nejen dospělci — i larvy vážek, které žijí pod vodou, jsou predátoři. Loví larvy komárů, čímž pomáhají omezit jejich množení přímo v zárodku.

Co vážka potřebuje, aby zůstala?

Když vážka prolétá kolem, obvykle hledá tři věci: vodu, potravu a klidné místo k odpočinku nebo kladení vajíček. Když jí tohle nabídnete, je velká šance, že se u vás zabydlí.

Voda je základ

Vážky potřebují vodu. Bez ní se neusadí. Nejideálnější je jezírko nebo menší tůňka — přírodní, bez filtrace, ideálně se stojatou nebo velmi pomalu proudící vodou. Čím přirozeněji vypadá, tím lépe. Nemusí být hluboké, ale mělo by mít zónu s mělkou vodou, kde budou vážky klást vajíčka.

Pokud nemáte prostor na jezírko, můžete zkusit větší káď nebo sud s vodními rostlinami. Důležité ale je, aby tam nebyly ryby — ty by larvy vážek hned sežraly.

Rostliny kolem vody

Vážky milují vegetaci. Nejen tu vodní (lekníny, orobinec, rákosí), ale i trsy trávy, byliny a keře v okolí. Když mají kde přistát a schovat se, cítí se bezpečněji. Navíc rostliny přitahují další hmyz, kterým se vážky živí — takže si tak trochu připravíte i samoobsluhu.

Já mám kolem jezírka nasazenou mátu, levanduli a pár divokých květin — a vážkám se tam opravdu líbí. Občas posedávají i na kamenech ohřátých od slunce.

Žádná chemie

Tady možná překvapím, ale právě kvůli nadměrnému používání postřiků se z naší přírody vytrácí spousta užitečného hmyzu, včetně vážek. Pokud používáte repelenty nebo chemické přípravky proti komárům, vážky tím nejen odradíte, ale můžete jim i uškodit. Ony totiž reagují velmi citlivě na čistotu prostředí.

Zkuste místo chemie využít právě jejich pomoc. Trochu trpělivosti a budete mít přirozenou ochranu, která je navíc krásná na pohled.

jezírko

Vážky milují přirozené prostředí. Zdroj foto: Pixabay.com – GiselleN

Kdy se vážky objevují?

Vážky můžete vidět hlavně od pozdního jara do konce léta, nejčastěji v teplých, slunečných dnech. Nejaktivnější jsou kolem poledne a odpoledne. A když se jednou objeví, často se vracejí na stejná místa. Pokud jim u vás bude dobře, může se stát, že je budete mít každé léto jako stálé letní hosty.

A co když žádné jezírko nemám?

I když nemáte možnost budovat jezírko, nemusíte se vzdávat. Větší nádoba s vodními rostlinami, třeba starý zinek, vana nebo půlený sud, může posloužit jako minitůňka. Stačí, aby byla v klidném koutě zahrady, s trochou zeleně kolem. Překvapivě často se tam vážky objeví samy. Stačí trochu trpělivosti.

Vážky jsou fascinující a krásní spojenci. Nejen že vám pomohou s komáry, ale zároveň vaši zahradu oživí — přinesou pohyb, ticho, eleganci. A hlavně — žádný elektrický lapač hmyzu nenahradí to kouzlo, když se v podvečer vážka vznese nad jezírko, zachytí paprsek slunce a zmizí zase někam do trávy. Tak proč jim neudělat místo?

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Srp 2025>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
události
Nejnovější články
Štítky
Balkonovky Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář