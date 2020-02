Víte, k čemu všemu potřebujeme na zahradě rašelinu?

Rašelina je organická hmota, která vzniká unikátním procesem pomalého rozkladu rostlinného materiálu. Tvoří se jen ve výjimečných podmínkách, v tzv. rašeliništích, kde v mokrém a chladném prostředí dochází ke zpomalení rozkladu odumřelých rostlin a jejich částí. Proces je pomalý, a tak za rok vznikne maximálně milimetrová vrstva rašeliny. Ta má zajímavou vlastnost – má pH 2-6 a mluvíme o ní jako o kyselém substrátu. Kde nachází uplatnění na zahradě?

Kyselomilné rostliny bez rašelinové substrátu pěstovat nelze

Pokud se rozhodnete pěstovat kyselomilné rostliny, budete si muset pořídit rašelinový substrát. Nepoužívá se čistý, ale do běžného zahradního substrátu se přidává z jedné třetiny až z jedné poloviny. Čistě rašelinový substrát rychle prosychá a rostliny by mohly uhynout. V substrátu s rašelinou, tedy v kyselém prostředí, pěstujeme například borůvky, brusinky, azalky nebo rododendrony. Ale i další vřesovištní rostliny, pro které je kyselá půda přirozenou.

Rašelina je skvělá na provzdušnění půdy

V návodech na vytvoření vlastního substrátu nejen k zahradím rostlinám, ale i k pokojovkách, se setkáte s požadavkem na přidání rašeliny. Ta je lehká a má tedy schopnost provzdušnit substrát. Díky tomu se rostlinám lépe daří, vytváří se bohatší kořenový systém a neuhnívají kořeny.

Jak tedy na domácí substrát?

Návodů na výrobu domácího substrátu existuje celá řada a samozřejmě se liší podle požadavků té které rostliny. Kvalitní neutrální substrát lze připravit v tomto poměru:

1 díl rašeliny

0,5 dílu písku (nebo perlitu)

3,5 dílu dobře uzrálého kompostu

Když potřebujete neutralizovat alkalickou půdu

Rašelina je pomocníkem i v případě, že máte na pěstebních plochách příliš alkalickou půdu. Některým rostlinám se v ní sice dařit bude, mnohým však ne. Tehdy lze aplikovat rašelinu k neutralizaci a současně též k již zmíněnému provzdušnění půdy.

Lze nahradit rašelinu listovkou nebo hrabankou?

Listovka je vyzrálá organická hmota z listnatých stromů, hrabanka ze stromů jehličnatých. Kyselou reakci vykazuje pouze hrabanka. Není natolik kyselá jako rašelina, ale pokud chcete ušetřit na rašelině, šlo by míchat hrabanku s rašelinou. Ale… Víte, že není povoleno hrabanku odnášet z lesa, a že vám za to hrozí pokuta? Platí to i pro rašelinu, ale u té předpokládáme, že si ji pořídíte jako substrát v zahradnictví či hobbymarketu. Hrabanka se neprodává.

Škůdci v rašelinovém substrátu

I když nás mnohdy vysoká cena substrátu, včetně rašeliny „ukonejší“ a my si proto myslíme, že kupujeme substrát sterilní, tak to rozhodně není. Běžně se mohou v rašelinovém substrátu vyskytovat například smutnice. O plísních nemluvě. Ideální je rašelinu před použitím ošetřit v mikrovlnce nebo při vyšší teplotě v troubě. Ale pozor, je to dost špinavá, a ne zrovna vonící práce. Řešením je též desinfekce horkou vodou. Prostě rašelinu před tím, než do ní vysadíte rostliny, prolijte v květináči horkou či vařící vodou. Používá se i pracnější propařování. Na zavařovací hrnec se nasadí síťovaný materiál nebo speciální síto. Do něj se dá rašelina či substrát a pod poklicí se takto nad vařící vodou propařuje 20 min.