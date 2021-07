Věci ve vaší ložnici, díky nimž jste možná nemocní

Probouzíte se unavenější, než když jste šli večer spát? Trpíte každé ráno bolestmi hlavy, ucpaným nosem nebo bolestí krku? Je pro vás těžké si vzpomenout, kdy jste se naposledy dobře vyspali nebo probudili, aniž byste se cítili ztuhle a bolavě? Pokud jste na některou (a nebo dokonce na všechny) z těchto otázek odpověděli „ano“, tak je dost možné, že je vám špatně z něčeho ve vaší ložnici. My se nyní společně podíváme na to, jaký viník by za tím mohl stát.

Polštář

Po dlouhém, náročném dni se jistě těšíte na chvíli, kdy vaše hlava konečně spočine na polštáři. Polštáře bohužel rychle vytvářejí nadměrné množství zdravotních neduhů díky bakteriím, sporům, plísním a roztočům v nich obsažených. To přesně vede k příznakům alergie, jako je bolest hlavy, krku, ucpané dutiny. Polštáře by měly být vyměňovány aspoň jednou ročně, pokud se nedají vyprat. Chraňte svůj polštář protialergickým potahem a povlak na polštář měňte každých několik dní.

Pokud vás ráno neobtěžují příznaky alergie, ale trápí vás bolesti hlavy, ztuhlý krk či bolavá ramena, tak je na vině váš polštář. Postupem času ztrácejí polštáře oporu a tvar, takže vaše hlava není v zákrytu s páteří. Pokud se váš polštář po složení na polovinu nevrátí zpět do původního tvaru, nebo se jedná o pěnový polštář, který má na místě trvalou prohlubeň po hlavě (ležení), je čas na výměnu.

Pokojové rostliny

Zatímco dodávají rostliny vaší ložnici silný nádech svěžesti – a dokonce pomáhají čistit vzduch – pokud je máte tendenci přelévat, nejenže vaše rostliny podlehnou kořenové hnilobě, ale je také dost pravděpodobné, že se jejich půda stane domovem pro plísňové spory. Ty mohou vyvolat alergické reakce a příznaky u osob, které jsou náchylné k astmatu či alergiím přenášeným vzduchem. Řešení je jednoduché – pokojové rostliny zalévejte pouze tehdy, když je povrch půdy suchý a nikdy je nenechávejte sedět na podnose s vodou.

Domácí mazlíčci

Chápeme, že jsou vaši mazlíčci milovanými členy rodiny, ale pokud jde o spánek, tak je lepší, aby zůstávali ve svých pelíšcích a nesdíleli s vámi postel. Nejen, že váš mazlíček pravděpodobně naruší během noci váš spánek, ale jeho srst je plná alergenů, jako jsou pachy, prach, pyl, spory plísní a bakterie. Umístěte svým čtyřnohým přátelům pelíšek hned vedle vaší postele a všichni se vyspíte mnohem lépe.

Svíčky

Zatímco jsou svíčky nesmírně romantické a dokonale ozdobí každou místnost, při častém pálení vonných svíček riskujete zdravotní obtíže. Vonné svíčky z parafínu mohou při hoření uvolňovat škodlivé chemikálie, jako je benzen a toluen, zatímco samotná vůně dráždí ty, kteří jsou senzitivní na chemické vůně. Riziko můžete minimalizovat pálením včelího vosku nebo sójových svíček, vyhýbání se svíčkám s kovovým prostředkem (čajové svíčky) a necháváním pootevřeného oka, když svíčka hoří.

Čistící produkty

Samozřejmě, že chcete, aby byla vaše ložnice zářivě čistá a jiskřivá, ale určitě ne za cenu toho, abyste měli podrážděné oči, dýchací problémy či bolesti hlavy. A to je přesně to, co mnoho komerčních prostředků způsobí těm lidem, kteří jsou citliví na vůně, těkavé organické látky a jiné dráždivé přísady. Místo toho používejte přírodní čistící prostředky, které neobsahují škodlivé chemie. Nebo ještě lépe, používejte účinné jednoduché čistící prostředky, jako je například ocet či pečící soda, aby byla vaše ložnice čistá.