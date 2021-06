Věci, které byste nikdy neměli dělat se svým trávníkem

Ačkoli se nám sekání trávy může zdát jako normální věc, kterou dělá běžně většina z nás a na které nejde nic zkazit, divili byste se. Existuje několik věcí, kterým byste se měli vyvarovat pokud toužíte po krásném, kobercovém trávníku, který bude lahodit oku. Jestliže přestanete dělat tyto špatné návyky brzy uvidíte, jak se vám trávník odvděčí a krásně se zregeneruje. Nyní se už pojďme podívat na to, které to jsou.

Nesázejte špatný typ trávy

Chcete-li pěstovat svěží, zelený trávník, nezapomeňte zasadit vhodný typ trávníku pro místo, kde se nacházíte. Některé trávy vydrží suché letní vedro, zatímco jiné snášejí drsné zimy. Severnější oblasti budou mít štěstí s chladnými sezónními trávami tzv. Blue Grass/Modrá řada (jedná se o exkluzivní travní směsi sestavené z moderních odrůd trav) a kostřava červená. Troskut prstnatý, Centipedegrass (neboli stonožka) a další teplomilné trávy se lépe hodí do teplejších oblastí. Mějte to na paměti při výběru osiva.

Neodstraňujte zbytky trávy

Ponechání posekané trávy může způsobit problémy typu, že tráva začne zahnívat, říkáte si nejspíš. Ani náhodou! Toto je pouhý mýtus. Ukázalo se, že posekaná tráva může významně pomoci s celkovým zdravým vašeho trávníku. A pro vás to znamená méně práce po sekání.

Nepřeskakujte provzdušňování

Většina trávníků, ať už vysetých či jiných, je zasazena do poměrně skromné vrchní vrstvy půdy. V průběhu času sekačky na trávu, domácí mazlíčci a fotbalové zápasy zhutňují půdu, což ztěžuje pronikání vzduchu, vody a dalších životně důležitých živin až k základům.

Výzva pro vás: Obnovte zdravé půdní podmínky, které vyživují váš trávník. Chcete-li půdu uvolnit a provzdušnit, pronajměte/zakupte si provzdušňovač. Jsou k dispozici v půjčovnách, v některých železářstvích a zahradních centrech.

Nezalévejte každý den

Věděli jste, že se váš trávník může stát závislým a nuzným, pokud má příliš mnoho vody? Místo zalévání každý den po dobu 15 minut raději zvolte jeden den v týdnu a v ten den zalévejte trávník po dobu jedné hodiny. Hluboké zalévání činí váš trávník zdravějším a odolnějším vůči suchu.

Mezi sečením nečekejte příliš dlouho

Pokud jste se zrovna vrátili z dovolené, nebo jste na vaší milované chatě nebyli po delší dobu a tak se stalo, že tráva za tu dobu hodně vyrostla, nesnažte se ji posekat během jednoho dne. Místo toho posekejte pouze jen část její délky (ať už použijete sekačku či kosu), poté počkejte několik dní a trávu dosekejte. To způsobí menší namáhání trávy. Možná budete muset trávu posekat natřikrát, záleží na tom, jak dlouho tráva rostla a do jaké výše dorostla.

Nevynechávejte opětovné sázení

Opětovné sázení je práce, kterou můžete udělat o víkendu, pokud máte průměrně velký trávník. Můžete ho provádět buď ručně a travní semínka rozhazovat za chůze, nebo si také můžete zapůjčit profesionální rozsévač semen (výsevník). Jakmile bude práce hotová, bude vaším hlavním úkolem, abyste udržovali půdu neustále vlhkou každodenním zavlažováním po dobu prvního měsíce.

Nesekejte trávu příliš nakrátko

Každý travní typ má svou optimální výšku sečení. Existuje pro to několik důvodů. Každé stéblo trávy je takovou továrnou na výrobu rostlin. Krátké čepele nemohou generovat tolik živin jako čepele dlouhé. Dlouhé čepele také zastíní a ochladí půdu. To znamená, že travní semena nebudete muset zalévat často, protože se voda nebude odpařovat tak rychle. Nejste si jisti, jaký druh trávy máte? Vezměte vzorek do většího zahrádkářství pro jeho identifikaci.

Nesekejte pokaždé stejným směrem

Je samozřejmě snadné spadnout do rutiny, když je léto a tak se tráva seká týden co týden. Snažte se ale, aby se rutina sečení trávníku neopakovala příliš často. Místo toho se snažte pokaždé sekat jiným směrem – zepředu dozadu, zezadu dopředu, diagonálně atd. Opakované sekání stejné trasy způsobí, že čepele trávy narostou určitým směrem a úhlem a díky kolům od sekačky můžete vytvořit trvalé stopy.