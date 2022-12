Vánoční stromeček: Tipy, díky kterým prodloužíte jeho životnost

Pokud patříte mezi lidi, kteří slaví Vánoce, víte, že není nad to mít doma živý vánoční stromek. Dobrodružná cesta na místní farmu či trh, výběr dokonalé jedle, borovice nebo smrku a jeho přinesení domů je polovina zábavy – ale skutečné kouzlo začíná, až když je stromek ozdobený na svátky. Problém nastává ve chvíli, kdy si všimneme, že nám stromeček začíná opadávat a do Štědrého dne je ještě daleko. My pro vás máme tipy, díky kterým se vám toto nestane a tak si budete moci užívat krásně zeleného stromečku ještě dlouho po Štědrém dni.

Aby si váš stromeček udržel jiskru v interiéru co nejdéle, shromáždili jsme naše nejlepší tipy, jak zajistit, aby váš stromek vypadal svěže jak na Štědrý den, tak ještě mnoho dnů potom.

Jak dlouho vydrží živé vánoční stromky

Při správné péči by většina živých vánočních stromků měla vydržet alespoň pět týdnů nebo déle. To znamená, že pokud ozdobíte vánoční stromek koncem listopadu, měl by bez problémů přežít i po svátcích. Doporučujeme však zakoupit vánoční stromek během prvního prosincového týdne, abyste se ujistili, že vám 24. prosince nezůstane stromek vyschlý a křehký.

Jak udržet vánoční stromek déle živý a čerstvý

Postupujte podle našich tipů, aby váš vánoční stromek vypadal svěže ještě dlouho po jeho uříznutí.

Začněte zdravým vánočním stromkem z místní farmy

Pokud si stromek koupíte v zahradnictví nebo na parkovišti u silnice, je pravděpodobné, že pochází z větší dálky a při přepravě byl vystaven vysychajícímu vzduchu – to znamená, že bude mít mnohem kratší trvanlivost než stromek, který jste si sami pokáceli (či nechali pokácet) na místní farmě. V každém případě je důležité vědět, jak vybrat co nejčerstvější vánoční stromek.

Při hledání vánočního stromku mějte na paměti tyto tipy:

Hledejte zdravý, zelený stromek s co nejmenším množstvím hnědého jehličí.

Vyberte stromek vystavený na stinném místě. Vyhněte se výběru na slunném místě.

Projděte si několik větví rukama. Jehličí by mělo být poddajné a nemělo by opadávat.

Zvedněte stromek o několik centimetrů a poté spusťte kmen do země. Mělo by odpadnout jen velmi málo zelených jehlic (ale nevadí, pokud stromek ztratí několik hnědých).

Kmen zastřihněte (a pak ho zastřihněte znovu)

Při koupi vánočního stromku si ověřte, že prodejce udělal čerstvý řez přímo napříč základnou kmene, aby se lépe vstřebávala voda. Zbavíte se tak zaschlé pryskyřice, která by mohla stromku bránit v absorpci vody. Po příchodu domů, pokud nebudete stromek hned stavět, jej umístěte do kbelíku s vodou. (Upozorňujeme, že živé stromky byste měli vždy skladovat v nevytápěné garáži nebo v prostoru chráněném před větrem a mrazem.) Až budete připraveni stromek přenést dovnitř, udělejte do spodní části kmene další centimetrový řez, který pomůže s absorpcí vody.

Denně kontrolujte hladinu vody ve vánočním stromku

Jakmile je stromek uvnitř, umístěte ho do pevného stojanu, který pojme alespoň 4 litry vody. Pak nezapomeňte vánoční stromek pravidelně zalévat – příliš málo vody může způsobit tvorbu pryskyřice, což znamená, že stromek nebude absorbovat vodu a rychle uschne. Pozor tedy na to.

Upozornění: Riziko je mnohem větší než jen estetické – suchý vánoční stromek může představovat skutečné nebezpečí pro váš domov. Suchému stromku může trvat méně než 30 sekund, než shoří většina obývacího pokoje – to však neplatí pro zalitý vánoční stromek.

Kolik vody váš strom potřebuje? Váš stromek by měl mít zásobník na vodu, který pojme jeden čtvrtlitr vody na každý centimetr průměru kmene. Nezapomeňte denně kontrolovat hladinu vody a podle potřeby ji doplňovat – vždy by měla pokrývat spodní dva centimetry kmene.

I když jste možná slyšeli, že lidé mluví o přidávání věcí, jako je bělidlo, kukuřičný sirup, aspirin a cukr, do vody, domníváme se, že konzervační látky a přísady do stromů jsou pravděpodobně zbytečné. Většinou k udržení čerstvosti stromku stačí dostatek čisté vody.

ODBORNÁ RADA: Pokud snížíte teplotu v místnosti, může to také pomoci zpomalit proces sušení (a tím pádem bude stromek potřebovat o něco méně vody).

Vánoční stromek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla

Jistě, není nic krásnějšího než krásně ozdobený vánoční stromeček vedle hořícího krbu – ale spolu s rozsvícenými vánočními světýlky, svíčkami, radiátory a kamny může pravidelně používaný krb přispět k tomu, že váš stromeček uschne mnohem rychleji. Navíc téměř 1/5 požárů vánočních stromků je způsobena tím, že stromek je příliš blízko zdroje tepla. Pokud je váš domov náchylný k suchu, zkuste použít špičkový zvlhčovač vzduchu, který dodá místnosti vlhkost.

Stromek odkliďte dříve, než uschne

Pokud budete se sundáváním vánočního stromku čekat příliš dlouho, budete se muset vypořádat s dalším mrtvým a opadávajícím jehličím. Nejjednodušší způsob, jak uklidit spadané jehličí, je použít hadici vysavače – vynechte efektní nástavce a prostě použijte konec hadice k nasátí jehličí přímo do sáčku.

Když jste se stromkem oficiálně hotovi, máte několik možností: Můžete s ním založit novou hromadu kompostu, recyklovat ho nebo ho sami přeměnit na mulč. Pokud hledáte ekologičtější řešení, můžete se také zeptat ve svém okolí, jaké možnosti likvidace nabízí.